06:30

Die meisten Kantone haben den Start ihrer ersten Corona-Impfungen auf den 4. Januar festgelegt. Für den Mittwoch kündigte der Kanton Luzern, wie blick.ch berichtet, bereits die erste Impfung in Altersheimen an. In Basel-Stadt waren Impfslots für den 28. Dezember innert Kürze weg.

05:50

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 19'528 weitere Menschen (Vortag: 16'643) positiv auf das Coronavirus getestet. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 1'530'180. Weitere 731 (226) Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt sind 27'006 Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 197,6 (197,1). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an.

23:00

In den USA haben am Montag die ersten Menschen den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna verabreicht bekommen.

22:00

In grossen Teilen Kaliforniens gibt es nach Angaben von Gouverneur Gavin Newsom keine Intensivbetten mehr. Vor allem sei der dicht besiedelte Süden Kaliforniens und das San Joaquin Valley betroffen, sagt Newsom. Dort leben fast 30 Millionen Menschen. In Kalifornien war die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt stark gestiegen.

21:25

Der designierte US-Präsident Joe Biden lässt sich vor laufenden Kameras impfen und ruft seine Landsleute auf, es ihm sobald wie möglich nachzumachen. Es gebe keinen Grund, sich Sorgen zu machen, sagt er bei dem Termin in einem Krankenhaus in Newark.

President-elect Joe Biden received his first dose of the COVID-19 vaccine live on television. ‘I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about,’ Biden said https://t.co/7x8zx5nZnM pic.twitter.com/cs0Y2iOCNr

— Reuters (@Reuters) December 22, 2020