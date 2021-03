06:40

Bis Ende Februar rechnete der Bund mit Impfstofflieferungen von insgesamt rund 1,6 Millionen Dosen, wie aus einer Liste von Ende Dezember hervorgeht, aus welcher tagesanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig) zitiert. Wirklich ausgeliefert wurden bis Ende Februar von den beiden zugelassenen Herstellern Biontech und Moderna zusammen aber nur 1,16 Millionen Dosen. Das bringt die Impfpläne der Kantone durcheinander und könnte das Land viel Zeit kosten.

Die verzögerten Lieferungen haben den Kanton Luzern zum Beispiel veranlasst, die Planung zu überarbeiten. Die Gruppe der 65- bis 75-Jährigen, deren Impfung eigentlich für März geplant war, kann sich neu erst frühestens Mai oder gar Juni 2021 impfen lassen. Die Risikogruppe der unter 65-Jährigen mit Vorerkrankungen hat Luzern zudem aus der Prioritätenliste gestrichen und der übrigen Bevölkerung zugeschlagen. Zürich vergibt zurzeit keine neue Impftermine. Bisher hat der Kanton auch erst ein Impfzentrum in Betrieb genommen, ein zweites betriebsbereites Zentrum ist zurzeit auf "Standby".

06:30

Bundespräsident Guy Parmelin lädt heute Freitag alle Menschen in der Schweiz zu einer Schweigeminute für die über 9000 an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen ein. Danach werden im ganzen Land die Kirchenglocken läuten. Die Schweigeminute im ganzen Land soll genau um 11.59 Uhr stattfinden. Um 12 Uhr werden die drei Landeskirchen dann zum gemeinsamen Gedenken ihre Kirchenglocken läuten lassen. Über 9000 Menschen sind an den Folgen der Krankheit verstorben. Viele Erkrankte kämpfen mit den Spätfolgen.

Ein Jahr, nachdem die erste Einwohnerin der #Schweiz an #COVID19 verstarb, wollen wir innehalten für einen Moment der Trauer und Solidarität. Morgen um 11:59 begehen wir eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Pandemie.#CoronaCHsilence pic.twitter.com/WneHWIYdWT — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 4, 2021

06:00

Australien bittet die Europäische Kommission um Hilfe, nachdem Italien eine Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffs blockiert hat. "Australien hat das Thema bei der Europäischen Kommission über mehrere Kanäle angesprochen und wir haben darum gebeten, diese Entscheidung zu überprüfen", sagt der australische Gesundheitsminister Greg Hunt in Melbourne. Italien hatte mit Unterstützung der Europäischen Kommission den geplanten Export von rund 250'000 Dosen des Vakzins gestoppt, nachdem der Arzneimittelhersteller seinen vertraglichen Verpflichtungen in der Europäischen Union nicht nachgekommen war. Italiens Schritt kam nur wenige Tage nachdem Premierminister Mario Draghi EU-Staats- und Regierungschefs erklärt hatte, dass man Impfungen beschleunigen und gegen Pharmafirmen vorgehen müsse, die die versprochenen Lieferungen nicht einhalten.

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 10'580 neue Positiv-Tests in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 65,4 (Vortag: 64,7). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt.

04:00

Die italienische Mafia hat es auf europäische Pandemie-Hilfsgelder abgesehen. Während des Lockdowns im vergangenen Jahr begann die Mafia, Unternehmen mit knappen Kassen zu infiltrieren. Das Ziel: Geld aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union abzuschöpfen, der 1,8 Billionen Euro unter anderem an Unternehmen in finanzieller Not leiten soll. Davon ist Maurizio Vallone überzeugt, Italiens oberster Ermittler im Bereich organisierter Kriminalität.

03:50

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnt die von der EU-Kommission geplanten Impfpässe ab. "Wir verstehen, dass Regierungen mit der politischen Realität konfrontiert sind. Trotzdem gibt es ernste Bedenken", sagt Europas WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in einem Vorabbericht der Tageszeitung "Die Welt". Laut Kluge sei die für den Sommer angekündigte Einführung vermutlich unvermeidlich, aber keine Empfehlung der WHO. Es sei unsicher, wie lang eine Immunität anhält. Auch könne ein Impfstoff nicht unbedingt die Ansteckung anderer Menschen verhindern. Seiner Ansicht nach ist die Corona-Pandemie in rund zehn Monaten zu Ende. Das würde nicht bedeuten, dass das Virus dann weg sei, aber es bräuchte wahrscheinlich keine störenden Interventionen mehr.

02:00

Die Konzert- und Veranstaltungswirtschaft in Deutschland beklagt nach den Beschlüssen von Bund und Ländern eine fehlende Perspektive. "Es ist völlig inakzeptabel, dass ein weiteres Mal versäumt wurde, den Veranstaltern eine Perspektive zu geben, unter welchen Bedingungen Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen", sagt Jens Michow, geschäftsführender Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). Mit der Durchführung von Schnelltests oder einem Impfausweis sowie einer Kontaktnachverfolgung wären Spielstätten so infektionssicher wie jedes Kaufhaus, so der BDKV-Präsident.

01:20

Die japanische Regierung will den derzeitigen Ausnahmezustand wegen Covid-19 in Tokio und drei Nachbarbezirken bis zum 21. März verlängern. Laut Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura seien das zwei Wochen länger als ursprünglich geplant. Die Bezirke Tokio, Chiba, Kanagawa und Saitama hätten die Verlängerung über das eigentlich geplante Enddatum am 7. März beantragt, da die Zahlen noch nicht ausreichend gesunken seien, so der Minister weiter. Tokio meldete am Donnerstag 279 Fälle, verglichen mit einem Rekordhoch von 2520 am 7. Januar.

Tokyo emergency extension worth the extra financial hit, economists say https://t.co/sGN8ghrlCE — The Japan Times (@japantimes) March 5, 2021

01:00

Weltweit haben sich über 115,43 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,66 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 28,86 Millionen Infektionen und 519'519 Toten.

00:30

Trotz rekordhoher Totenzahlen fordert Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro seine Landsleute auf, das Jammern zu unterlassen. "Wie lange soll das Geheule noch weiter gehen?", fragt Bolsonaro bei einer Versammlung. Die Bevölkerung könne sich nicht länger verkriechen. Keiner könne das mehr ertragen. Er bedauere die Todesfälle. Es müsse aber eine Lösung gefunden werden. In Brasilien sterben derzeit so viele Menschen an Covid-19 wie noch nie. Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps. Brasilien ist weltweit eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder.

Covid: Bolsonaro tells Brazilians to ‘stop whining’ as deaths spike https://t.co/Hobw1x4oYL — BBC News (World) (@BBCWorld) March 5, 2021

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)