Wie jeden Montag gibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Coronavirus-Fallzahlen für die letzten drei Tage bekannt. Am letzten Montag meldete das BAG für das Wochenende 8782 neue Ansteckungen, am vorletzten Wochenende betrug die Zahl 9751.

Wenig Hoffnung auf deutlich tiefere Zahlen machen die kantonalen Meldungen von diesem Wochenende. Der Kanton Bern hatte am Samstag 550 Covid-Neuansteckungen gemeldet, was über 100 mehr als an den beiden Vortagen waren. Damit erreichte die Zahl der täglichen Neuansteckungen innert Wochenfrist einen neuen Höchststand. Auch die Kantone m Kanton Basel-Stadt und Baselland meldeten hohe Werte.

Die Schweizer Stadthotellerie trifft die Corona-Pandemie hart. Während die Bergdestinationen dank der Skigebiete attraktiv sind, zieht es die Touristen eher wenig in die Städte. Tiefer könne das Buchungsniveau kaum noch sinken, sagte Andreas Züllig, Präsident von Hotelleriesuisse, gegenüber dem "SonntagsBlick". Guglielmo Brentel, Präsident von Zürich Tourismus, hofft auf die Wirkung der Impfungen. Er schlägt einen international anerkannten Impfausweis vor. Die Schweiz müsse jetzt mit anderen Ländern über eine gegenseitige Anerkennung eines solchen Ausweises verhandeln. Auch Sophie Dubuis, Präsidentin von Genf Tourismus, unterstützt eine solche Idee.

"Die Schweiz muss jetzt beginnen, mit anderen Ländern über eine gegenseitige Anerkennung eines solchen Ausweises zu verhandeln", wird Brentel bei tagesanzeiger.ch zitiert. Die Weltgesundheitsorganisation plant bereits einen elektronischen Impfpass für internationale Reisen.

In Österreich dürfen nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause am Montag wieder alle Geschäfte öffnen. Auch Friseure können wieder Kunden bedienen. Hygienerichtlinien wie die Maskenpflicht gelten weiterhin. Von der Öffnung sind Hotels und Gastronomie ausgenommen. Beherbergungsbetriebe und Restaurants dürfen erst am 7. Januar wieder Gäste empfangen.

Dank des Lockdowns hatte sich die Zahl der durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen in Österreich halbiert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz sank von 522 auf 263 pro 100 000 Einwohner. Das ist allerdings noch deutlich über dem aktuellen deutschen Wert von zuletzt 142.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 12'332 auf über 1,183 Millionen. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 147 auf 18'919. Am Montag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, weil am Wochenende weniger getestet wird und weniger Daten übermittelt werden. Vergangenen Montag waren rund 1000 weniger Neuinfektionen gemeldet worden.

Der indische Impfstoffproduzent Serum Institut beantragt mehreren nationalen Medienberichten zufolge die Notfallzulassung für den Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca. Unter Berufung auf Informationen der Nachrichtenagentur PTI heisst es, das Unternehmen verweise bei seinem Antrag auf "ungedeckte medizinische Bedürfnisse aufgrund der Pandemie".

Nach dem Bekanntwerden seiner Corona-Infektion durch US-Präsident Donald Trump bedankt sich Rudy Giuliani auf Twitter bei "Freunden und Anhängern" für ihre Sorge um ihn. "Ich werde sehr gut versorgt und fühle mich gut. Ich erhole mich schnell und bleibe am Ball", schreibt der persönliche Anwalt von Trump und ehemalige New Yorker Bürgermeister auf dem Kurznachrichtendienst.

