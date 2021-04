09:30

Im Kanton Waadt werden seit Montag alle Erwachsenen geimpft, im Kanton Schwyz dagegen erst über 65-Jährige: Die Schweizer Kantone sind bezüglich Impftempo sehr unterschiedlich unterwegs. Das sorgt für Auswüche der besonderen Art. Denn immer öfter melden sich Menschen in diversen Kantonen gleichzeitig an, um einen Termin zu erhalten. "Ich habe mich in mehr als zehn Kantonen angemeldet. In Zug, Thurgau und Solothurn habe ich einen Impftermin erhalten, in meinem Wohnkanton Aargau noch nicht", zitiert 20min.ch eine Leserin. "Wenn ich abgewiesen werde, gehe ich halt zum nächsten Termin."

Moralisch verwerflich? Verboten ist das zumindest nicht. "Impfwillige sind in der Wahl des Impfortes frei, denn der Tarifvertrag gilt für die ganze Schweiz", sagt Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation der Berner Gesundheitsdirektion. "Die Impfung ist somit unabhängig von Wohnort möglich." In Bern würden deshalb auch Menschen aus anderen Kantonen geimpft, so Giebel zu 20min.ch. Auch technisch ist es für die "Impfdrängler" machbar, sich in anderen Kantonen problemlos anzumelden. Im Kanton Solothurn etwa gibt es im Anmeldesystem keinen Mechanismus, der verhindert, dass sich nicht im Kanton Solothurn wohnhafte Personen anmelden können. Das Impfgedränge erschwert jedenfalls die Planung für die Kantone. Und allenfalls könnte die Situation entstehen, dass so Impfstoff vernichtet werden muss, wenn die Leute Termine nicht wahrnehmen, sagt ein Verantwortlicher.

Impfdrängler melden sich in diversen Kantonen an: Es drohen Chaos und vernichteter Impfstoff. https://t.co/8nKVL3mYRK — 20 Minuten (@20min) April 30, 2021

08:00

Im Gegensatz etwa zum Kanton Solothurn erhalten Lehrkräfte im Kanton Zürich keine Vorzugsbehandlung bei Impfungen. Daran will Zürich auch weiterhin festhalten. Denn eine Kreisschulpflege in Winterthur hat ein Impf-Angebot eines Arztes nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst abgelehnt, berichtet nzz.ch (Bezahlartikel). Der Arzt, der seine Praxis altershalber aufgibt, wollte Impfstoffe an Lehrkräfte in Winterthur verabreichen, obwohl im Kanton erst die Risikogruppen zur Impfung zugelassen sind. Denn eine Umfrage an allen sieben Oberwinterthurer Schulhäusern hatte ergeben, dass das Bedürfnis nach einer Impfung bei Lehrkräften gross sei.

Dazu kommt es nun aber nicht, was Christoph Baumann, Präsident der Kreisschulpflege Oberwinterthur, bedauert. "Es gibt viele Lehrer, die selbst zur Risikogruppe zählen", sagt Baumann zu nzz.ch. Zudem hätten Lehrer berufsbedingt einen teilweise engen Kontakt zu den Schülern. Auch in seinem Schulkreis gab es in den letzten Monaten immer wieder Infektionsfälle. "Es gibt hier viele, die sich einen solchen Schutz für sich und auch gegen eine weitere Verbreitung der Pandemie wünschen würden."

07:30

Indien meldet mit 386'452 Fällen einen neuen Höchstwert an Infektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 18,76 Millionen. 3498 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist als die offiziellen Daten des Gesundheitsministeriums. Da es an Impfstoffen mangelt, wurden in der Metropole Mumbai alle Impfzentren für drei Tage geschlossen.

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 24'329 neue Positiv-Tests für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 153,4 von 154,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 306 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Erstmals 1 Million Impfungen am Tag in Deutschland. RKI Präsident Wieler warnt, es sei noch immer zu wenig. Frankreich bereitet sich auf schrittweise Lockerungen ab Mitte Mai vor, Italien will ganze Inseln auf einmal "Covid-Frei" impfen. https://t.co/HzEwXmQawe — euronewsde (@euronewsde) April 29, 2021

04:00

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 150 Millionen angestiegen. Das ging am Donnerstagabend (Ortszeit) aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor gut drei Monaten, am 26. Januar, war die Schwelle von 100 Millionen bekannten Infektionen überschritten worden. Die Zahl der bekannten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt der Universität zufolge inzwischen bei mehr als 3,1 Millionen, eine Million mehr als noch Ende Januar. Experten gehen sowohl bei den Infektionen als auch bei den Todesfällen allerdings weltweit von hohen Dunkelziffern aus.

03:00

Frankreich hat erste Fälle der neuen Coronavirus-Variante B.1.617 registriert, die derzeit in Indien besonders präsent ist. Wie das französische Gesundheitsministerium in einer Erklärung mitteilte, handle es sich um drei mit der Variante infizierte Personen, die zuvor nach Indien gereist waren.

01:30

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat erstmals seinen in den USA produzierten Coronavirus-Impfstoff ins Ausland exportiert. Dabei handelt es sich um eine Lieferung nach Mexiko, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Impfstoff-Exporte seien nun wieder möglich, nachdem unter Ex-Präsident Donald Trump eingeführte Beschränkungen Ende März ausgelaufen waren. Das Vakzin wurde am größten Produktionsstandort des Unternehmens in den USA in Kalamazoo, im Bundesstaat Michigan, hergestellt.

01:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 69'389 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 14,5 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 3001 auf 401'186 zu. Brasilien ist damit das zweite Land weltweit mit über 400'000 Corona-Toten. Spitzenreiter sind die USA mit rund 575'000 Todesfällen.

Die Gesundheitsbehörde in #Brasilien hat die Zulassung von #SputnikV aus Sicherheitsgründen verweigert - als erstes Land weltweit. Die russischen Behörden schäumen. Ein Bericht von @NZZAusland. @alexanderbuschhttps://t.co/63X7kLlVHx — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) April 29, 2021

00:30

In der Türkei wird das Verbot von Kündigungen bis Ende Juni verlängert. Das gibt Präsident Tayyip Erdogan bekannt. Damit bleibt eine Massnahme in Kraft, die die Türkei im vergangenen Jahr eingeführt hatte, um negative Folgen der Coronavirus-Pandemie auf den Arbeitsmarkt abzufedern. Im Februar war die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent gestiegen.

00:00

Das deutsche Justizministerium sieht einem Medienbericht zufolge in einer Vorlage für die Bundesregierung erstmals auch Ausnahmen für Geimpfte von nächtlichen Ausgangssperren vor. "Bild" beruft sich auf einen Verordnungsentwurf des Ministeriums. Dieser solle am Montag erstmals im Corona-Kabinett vorgelegt werden. Darin sei eine Aufhebung von Kontaktverboten aus Ausgangsbeschränkungen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz unter bestimmten Bedingungen vorgesehen. Dies solle für Personen gelten, deren abschließende Impfung mindestens 14 Tage zuvor erfolgt ist, sowie für Personen, deren Covid-Erkrankung mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt.

