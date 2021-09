06:15

Der Kauf des Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns von Johnson & Johnson durch den Bund könnte in den nächsten Tagen besiegelt werden, schreibt blick.ch. Hersteller Johnson & Johnson gelte als schwierigerer Verhandlungspartner als die Hersteller der bereits im Einsatz stehenden mRNA-Impfstoffe, Biontech/Pfizer und Moderna. Verzögerungen seien deshalb nicht ausgeschlossen. Geplant war laut zwei voneinander unabhängigen Quellen der Kauf von 150'000 Dosen des Vakzins. Gesundheitsminister Alain Berset hatte gesagt, dass der neue Impfstoff sei nicht nur für Allergiker gedacht. Die Vektorimpfung soll auch jenen Leuten eine Alternative bieten, die gegenüber den neuartigen mRNA-Impfstoffen skeptisch sind.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 4664 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 1661 weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 6325 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 68,5 von 71,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 81 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Zahl der aktiven #Corona-Fälle in fällt das dritte Mal innerhalb von 4 Tagen. Im Vorwochenvergleich ergibt sich ein Minus von gut 4%. pic.twitter.com/QIlgqRt5K1 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 21, 2021

+++

05:00

In der "Tagesschau" vom Montag auf SRF sprach Patrick Mathys vom BAG davon, dass die Möglichkeit eine Zertifikats-Verlängerung für Genesene besteht. "Wir werden sicher in der Schweiz und auch weltweit Anpassungen machen, sobald die Evidenz entsprechend vorhanden ist", sagte Mathys. Aktuell ist das Covid-Zertifikat für Geimpfte ein Jahr gültig, für Genesene nur 6 Monate. Letztmals ist die Gültigkeitsdauer im Juni 2021 festgelegt worden. "Damals war es noch relativ klar in Bezug auf die Datenlage, dass der Schutz bei den nicht Geimpften kürzer sein könnte," sagt Mathys. Doch nun zeigten neue Studien, dass der Schutz bei Genesenen länger anhalten könnte.

+++

04:00

Die australischen Behörden schliessen alle Baustellen in der Fünf-Millionenstadt Melbourne für zwei Wochen. Hunderte Menschen hatten am Wochenende trotz eines strengen Lockdowns gegen eine Impfpflicht für Bauarbeiter protestiert. Die nicht genehmigte Demonstration schlug in Gewalt um, die sich auch gegen Gewerkschaftsvertreter richtete. Die grössten australischen Städte Sydney, Melbourne und die Hauptstadt Canberra befinden sich schon seit Wochen im Lockdown, um einen Ausbruch der hochansteckenden Delta-Variante einzudämmen.

+++

00:00

Die USA verlangen von ausländischen Fluggästen künftig einen Corona-Impfnachweis und heben zugleich bestehende Einreiseverbote für viele europäische Länder und andere Staaten auf. Laut Präsidialamt soll ab Anfang November die Einreisesperre für Ausländer fallen, die über Staaten des Schengenraums, Großbritannien, China, Brasilien und andere Länder einreisen. Derzeit gilt noch ein Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor beabsichtigter Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Land des Schengenraums aufgehalten haben.

SCOOP: US to lift travel ban on EU citizens, three officials tell @suzannelynch1 and me. — Jakob Hanke Vela (@HankeVela) September 20, 2021

+++

+++

+++

