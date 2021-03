09:30

Im Interview mit dem "SonntagsBlick" zeigt sich der Bundesrat Alain Berset überzeugt, dass sich die Bevölkerung auch ohne spezielle Anreize an den Gratistests beteiligen wird: "Wir alle wollen die heutige Situa­tion hinter uns lassen. Wir gehen deshalb davon aus, dass weiterhin alle bereit sind, mitzuhelfen, gemeinsam aus dieser ­Krise zu kommen." Der Bundesrat hoffe, dass sich in nächster Zeit jede Woche 40 Prozent der ­mobilen Bevölkerung testen lässt – jene, die zur Schule gehen, in Firmen arbeiten oder sich in Vereinen engagieren.

08:40

Laut einer Meldung vom "SonntagsBlick" funktionieren die Coronavirus-Selbsttests eher schlecht als recht. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine noch unveröffentlichte Studie der Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie vor. Darin analysieren Wissenschaftler dutzende Studien aus aller Welt, in denen verschiedene Typen von Coronavirus-Tests miteinander verglichen werden. Bei Selbsttests, die Sekret aus dem vorderen Teil der Nase analysieren, sei das Resultat dass sie zwar bequem zu handhaben, aber wenig zuverlässig seien. Vor allem dann, falls jemand keine Symptome zeige, hiess es. Von symptomfreien Virusträgern fanden die Selbsttest je nach Studie lediglich 22 bis 41 Prozent. Noch schlechtere Werte erzielten demnach Speicheltests mit der Antigen-Methode. In einer Studie fand man mit ihnen nicht mehr als neun Prozent aller asymptomatischen Patienten. So lautet denn auch die Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie: Antigen-Tests für den vorderen Nasenbereich und Antigen-Speicheltests sollten nicht für Massentests verwendet werden.

08:15

Die Coronavirus-Impfung entfaltet laut einer Meldung der "SonntagsZeitung" ihre Wirkung in der Schweiz. Ein Grossteil der Risikopersonen ab 75 Jahren und alle Altersheimbewohner sind inzwischen geimpft. Die jüngsten Daten des Bundesamtes für Gesundheit BAG verzeichneten daraufhin einen positiven Effekt bei der Altersgruppe 80 Plus. Obwohl die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Infektionen wieder leicht steige, habe die Kennzahl bei den Über-80-Jährigen abgenommen, schrieb das Blatt. In der letzten Februarwoche sank in dieser Altersgruppe die sieben Tage Inzidenz pro 100'000 Personen von 79 Fällen auf 71. In allen anderen Altersgruppen sei diese Kennzahl dagegen wieder leicht gestiegen, hiess es. Dass die Coronavirus-Impfung ihre Wirkung entfalte, bemerkten auch Kantone wie das Wallis. Inzwischen hätten im Wallis über 85 Prozent aller Altersheimbewohner zwei Dosen eines Coronavirus-Impfstoffes erhalten. Im Kanton steckten sich vergangene Woche nur noch sechs Altersheimbewohner mit Covid-19 an. In der letzten Februarwoche seien es noch 438 solcher Fälle gewesen.

07:45

In Israel dürfen Restaurants und Cafés ab dem heutigen Sonntag unter Auflagen wieder öffnen. Dies teilt das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Im Innenbereich dürfen aber nur geimpfte Personen Platz nehmen. Ungeimpfte dürfen nur im Aussenbereich bedient werden. Geimpfte Studentinnen und Studenten dürfen auch wieder an Präsenzveranstaltungen ihrer Hochschulen teilnehmen. Ungeimpfte können den Lehrveranstaltungen weiterhin nur per Video folgen. In Israel hat bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine erste Covid-Impfung erhalten. Die Impfkampagne in Israel zählt zu den schnellsten weltweit.

05:40

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntagmorgen für Deutschland 8103 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 66,1 (Vortag: 65,4). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 96 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 71'900 Insgesamt wurden bislang mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschlandpositiv auf das Coronavirus getestet.

03:10

Chile hat 40'000 Dosen des chinesischen Sinovac Impfstoffes an Ecuador und Paraguay gespendet. Dies berichten die Regierungen der beiden südamerikanischen Länder. Die Spende unterstreicht die starken Unterschiede zwischen den Ländern Lateinamerikas bei der Bekämpfung der Pandemie. Das reichere Chile hat bereits ein Viertel seiner Bevölkerung mit mindestens einer Dosis geimpft. In Ecuador und Paraguay gehen die Impfungen dagegen sehr langsam voran.

02:15

Auckland, die zweitgrösste Stadt Neuseelands, öffnet sich nach einem einwöchigen harten Lockdown wieder. Der Lockdown war verhängt worden, nachdem mehrere Neuinfektionen mit der besonders ansteckenden britischen Virus-Variante in der Zweimillionenstadt festgestellt worden waren. Da bis Sonntagmorgen seit sieben Tage keine weiteren lokal übertragenen Ansteckungen registriert wurden, konnten die strengen Beschränkungen aufgehoben werden. Neuseeland verfolgt eine Eleminierungsstrategie bei der Bekämpfung des Coronavirus.

22:25

US-Wissenschaftler zeigen sich einer Zeitung zufolge skeptisch, dass eine einmalige Impfung mit den Stoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna ausreichen könnte. Es sei wichtig, dass die Impfstoffe nur so angewandt würden, wie sie von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden seien, sagt der hochrangige FDA-Vertreter Peter Marks dem "Wall Street Journal". Es gebe nicht genug Belege, dass durch eine einzige Impfung mit diesen Mitteln ein langfristiger Schutz aufgebaut werde.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)