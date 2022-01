06:30

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, die Isolations- und Quarantänedauer auf fünf Tage zu kürzen. Für den Zürcher Infektiologen Huldrych Günthard ist das ein Risiko. Positive Personen könnten auch nach fünf Tagen hoch ansteckend zurück zur Arbeit gehen: "Die Chance, nach fünf Tagen noch jemanden anzustecken, beträgt 30 Prozent", sagt Günthard zu 20min.ch und nimmt dabei bezug auf eine englische Studie. Nach sieben Tagen sei eine infizierte Person noch etwa zu 15 Prozent und nach 15 Tagen etwa zu fünf Prozent ansteckend. "Das ist ein beachtlicher Unterschied und könnte in Kombination mit unseren hohen Fallzahlen zu wesentlich mehr Infizierungen führen", so der Infektiologe. Auch Epidemiologe Marcel Salathé verweist auf die englische Studie.

Auch Grünen-Präsident Balthasar Glättli kritisiert die verkürzte Quarantäne. Es sei "eine Hochrisiko-Strategie, die auf dem Weg in die endemische Phase viele Opfer in Kauf nimmt", schreibt er auf Twitter. Nicht alle sehen das so. Für die SVP ist es Zeit, "Corona wie eine normale Grippe" zu behandeln und die Isolations- und Quarantänepflicht gänzlich aufzuheben. Auch der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister (Die Mitte) stellt eine Aufhebung der Isolations- und Quarantänepflicht zur Debatte.

Indonesien lässt das Medikament Molnupiravir Merck & Co für den Notfalleinsatz zu. Dies teilt die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde des Landes in einer Erklärung mit. Eine Charge von 400'000 Pillen sei laut Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin bereits diese Woche in Indonesien eingetroffen.

Laut eigenen Angaben hat Pfizer die Zulassung für seine Pillen zur Behandlung von Covid-19 in Japan beantragt. Wie der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida bestätigt, habe er bereits im vergangenen Monat mit Pfizer-CEO Albert Bourla gesprochen, um zwei Millionen Dosen der Tablette für Japan zu sichern.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 92'223 Corona-Neuinfektionen wieder einen neuen Höchstwert in Deutschland, nachdem bereits am Vortag ein Negativ-Rekord verzeichnet wurde. Das sind 35'888 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 56'335 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 470,6 von 427,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 286 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Der Schwaben-Schock 1/4 Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in lag gestern bei 92.223. 3. Tages-Rekord in Folge 15. Anstieg hintereinander im Vorwochenvergleich plus 64% (!) gegenüber Vorwoche Anstieg gegenüber den beiden Vortagen ...@welt pic.twitter.com/Mk6oXYTfJD — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 14, 2022

Ein Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die Verwendung der Medikamente von Eli Lilly sowie GlaxoSmithKline und Vir Biotechnology zur Behandlung von COVID-19-Patienten. Wie aus einem im British Medical Journal veröffentlichten Bericht hervorgeht, wolle die WHO mit der Empfehlung die Behandlungsmöglichkeiten erweitern. Demnach soll das Medikament Baricitinib von Eli Lilly nachweislich die Überlebensrate der Patienten im Krankenhaus verbessern und den Beatmungsbedarf verringern. Die Antikörpertherapie von GSK-Vir, die sich in Labortests bereits als wirksam gegen Omikron erwiesen habe, sei laut WHO für infizierte Patienten geeignet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Krankenhausaufenthalt benötigten.

Weltweit haben sich bislang rund 316,51 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,86 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

Das Oberste US-Gericht stoppt eine Vorgabe von Präsident Joe Biden, die 80 Millionen Angestellte von grossen Unternehmen zum Impfen oder Testen verpflichtet hätte. Dagegen lässt der Supreme Court eine Verordnung zu, die eine Impfpflicht für etwa 10,3 Millionen Angestellte in gewissen Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altersheimen vorsieht.

Frankreich meldet 305'322 Neuinfektionen, ein Rückgang nach fast 370'000 am Vortag. Zudem fiel erstmals seit einem Monat die Zahl der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Es werden 225 weitere Todesfälle in Krankenhäusern gemeldet.

