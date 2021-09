14:00

Die Corona-Fallzahlen sind im Sinkflug. Ist die vierte Welle damit gebrochen? Die Corona-Experten des Bundes schätzen die aktuelle Lage am Dienstag um 14 Uhr an einer Medienkonferenz ein. cash.ch überträgt live.

+++

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1235 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1747. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1855, vor einer Woche bei 2516. Zudem wurden 43 neue Spitaleinweisungen und 4 neue Todesfälle gemeldet.

Bislang sind 53,75 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 21.09.

43 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 510 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 76,1%

1235 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (10.09.2021): 0,82https://t.co/vMBPcGObHm pic.twitter.com/9v87W6TbtM — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) September 21, 2021

+++

13:15

Eine Corona-Auffrischimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson verstärkt nach Angaben des US-Pharmakonzerns die Wirkung deutlich. Eine Booster-Impfung etwa zwei Wochen nach der ersten Impfung erhöhe den Schutz vor einem moderaten bis schweren Verlauf einer Infektion auf 94 Prozent, teilt das Unternehmen unter Verweis auf Untersuchungsergebnisse mit. Im Vergleich dazu bietet eine Einzeldosis den Angaben zufolge einen Schutz von 70 Prozent. Die Antikörperbildung werde um das Vier- bis Sechsfache erhöht, bei einer Verabreichung sechs Monate nach der ersten Dosis stiegen die Antikörperspiegel sogar um das Zwölffache, heißt es weiter. Die Nebenwirkungen von zwei Dosen seien mit denen vergleichbar, die in Studien bei einer Einzelimpfung beobachtet worden seien. Der Konzern betont zugleich, dass bei seinem Vakzin weiterhin eine Einzeldosis grundsätzlich ausreichend sei.

+++

12:15

Der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun hat Vorwürfe von "Horror-Prognosen" in der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Seine Warnung aus dem Juli, dass die Inzidenz bis zur Bundestagswahl auf 850 steigen könnte, sei vielmehr der Grund für eine folgende Politikänderung gewesen, schreibt der CDU-Politiker in der Zeitung "Bild". Bund und Länder hätten dann die bundesweite Einführungen der 3G-Regeln und teilweiser 2G-Optionen beschlossen. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte auf Berechnung der damaligen Infektions-Dynamik vor sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenzen im September und Oktober gewarnt. Die Indizenz in Deutschland ist am Dienstag auf den Wert von 68,5 gefallen von 71 am Montag.

+++

10:30

Austrian Airlines, die wie die Swiss zum Lufthansa-Konzern gehört, nimmt im November ihren Flugverkehr in die USA wieder auf. Die Fluglinie begrüsst die Entscheidung der amerikanischen Regierung, vollständig geimpften EU-Reisenden ab 1. November wieder die uneingeschränkte Einreise zu erlauben. "Nach über 20 Monaten ist die Öffnung für vollständig geimpfte EU-Reisende ein wichtiger Schritt in Richtung Wiederherstellung der globalen Reisefreiheit", sagte Vertriebsvorstand Michael Trestl. Austrian Airlines wird ab November vorerst 16 wöchentliche Verbindungen von Wien in die USA anbieten. Die Nachfrage wird laufend evaluiert und das Angebot kann im Bedarfsfall weiter ausgebaut werden, erklärte die Fluglinie.

+++

+++

10:00

Wegen der Corona-Pandemie werden Busse und Bahnen noch immer weit weniger genutzt als in normalen Zeiten. Im ersten Halbjahr sank das Fahrgastaufkommen in Deutschland im Linienverkehr um 18 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf rund 3,5 Milliarden Personen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Geschuldet ist dies vor allem dem Einbruch von 39 Prozent im ersten Quartal.

Besonders stark sank die Fahrgastzahl von Januar bis Juni im Eisenbahn-Fernverkehr: Hier gab es ein Minus von 34 Prozent auf 28 Millionen Reisende. Der Fernbusverkehr brach sogar um 92 Prozent auf 0,3 Millionen Fahrgäste ein. Im Öffentlichen Personennahverkehr, der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, gab es einen Rückgang von 17 Prozent.

+++

08:45

Neuseeland will mit höheren Geld- und Haftstrafen gegen Personen vorgehen, die gegen Corona-Regeln verstossen. "Unser Erfolg basiert auf der Tatsache, dass die Menschen im Grossen und Ganzen konform waren", sagt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. "Es gab jedoch die eine oder andere Person, die die Regeln gebrochen und andere in Gefahr gebracht hat." Jemand, der vorsätzlich eine Corona-Verordnung nicht befolgt, beispielsweise ohne Erlaubnis reist, begeht eine strafbare Handlung und muss im Falle einer Verurteilung nun mit einer Geldstrafe von bis zu 12'000 Neuseeland Dollar (gut 7200 Euro) oder sechs Monaten Haft rechnen. Die Geldstrafe ist das dreifache von dem, was bislang fällig war.

Auckland could reach 90 percent first dose vaccination milestone in two weeks - Ardern https://t.co/yC4VJWdoIe — RNZ News (@rnz_news) September 20, 2021

+++

06:15

Der Kauf des Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns von Johnson & Johnson durch den Bund könnte in den nächsten Tagen besiegelt werden, schreibt blick.ch. Hersteller Johnson & Johnson gelte als schwierigerer Verhandlungspartner als die Hersteller der bereits im Einsatz stehenden mRNA-Impfstoffe, Biontech/Pfizer und Moderna. Verzögerungen seien deshalb nicht ausgeschlossen. Geplant war laut zwei voneinander unabhängigen Quellen der Kauf von 150'000 Dosen des Vakzins. Gesundheitsminister Alain Berset hatte gesagt, dass der neue Impfstoff sei nicht nur für Allergiker gedacht. Die Vektorimpfung soll auch jenen Leuten eine Alternative bieten, die gegenüber den neuartigen mRNA-Impfstoffen skeptisch sind.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 4664 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 1661 weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 6325 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 68,5 von 71,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 81 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Zahl der aktiven #Corona-Fälle in fällt das dritte Mal innerhalb von 4 Tagen. Im Vorwochenvergleich ergibt sich ein Minus von gut 4%. pic.twitter.com/QIlgqRt5K1 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 21, 2021

+++

05:00

In der "Tagesschau" vom Montag auf SRF sprach Patrick Mathys vom BAG davon, dass die Möglichkeit eine Zertifikats-Verlängerung für Genesene besteht. "Wir werden sicher in der Schweiz und auch weltweit Anpassungen machen, sobald die Evidenz entsprechend vorhanden ist", sagte Mathys. Aktuell ist das Covid-Zertifikat für Geimpfte ein Jahr gültig, für Genesene nur 6 Monate. Letztmals ist die Gültigkeitsdauer im Juni 2021 festgelegt worden. "Damals war es noch relativ klar in Bezug auf die Datenlage, dass der Schutz bei den nicht Geimpften kürzer sein könnte," sagt Mathys. Doch nun zeigten neue Studien, dass der Schutz bei Genesenen länger anhalten könnte.

+++

04:00

Die australischen Behörden schliessen alle Baustellen in der Fünf-Millionenstadt Melbourne für zwei Wochen. Hunderte Menschen hatten am Wochenende trotz eines strengen Lockdowns gegen eine Impfpflicht für Bauarbeiter protestiert. Die nicht genehmigte Demonstration schlug in Gewalt um, die sich auch gegen Gewerkschaftsvertreter richtete. Die grössten australischen Städte Sydney, Melbourne und die Hauptstadt Canberra befinden sich schon seit Wochen im Lockdown, um einen Ausbruch der hochansteckenden Delta-Variante einzudämmen.

+++

00:00

Die USA verlangen von ausländischen Fluggästen künftig einen Corona-Impfnachweis und heben zugleich bestehende Einreiseverbote für viele europäische Länder und andere Staaten auf. Laut Präsidialamt soll ab Anfang November die Einreisesperre für Ausländer fallen, die über Staaten des Schengenraums, Großbritannien, China, Brasilien und andere Länder einreisen. Derzeit gilt noch ein Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor beabsichtigter Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Land des Schengenraums aufgehalten haben.

SCOOP: US to lift travel ban on EU citizens, three officials tell @suzannelynch1 and me. — Jakob Hanke Vela (@HankeVela) September 20, 2021

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)