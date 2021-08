Die Corona-Fallzahlen haben sich innert zwei Wochen verdoppelt. Auch in den Spitälern wird sich der Anstieg langsam spürbar. Die Corona-Experten des Bundes geben Auskunft zur Pandemie-Lage.

+++

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 3150 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2153. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1976, vor einer Woche bei 1182. Zudem wurden 62 neue Spitaleinweisungen und 2 neue Todesfälle gemeldet.

17.08. Aktueller Stand sind 744 106 laborbestätigte Fälle, 3150 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 20 089 in den letzten 24 Stunden.

+++

Vom 10. August bis 16. August sind in der Schweiz 133'532 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Damit sind 50,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag auf seiner Website veröffentlichte.

Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 9'319'660 Impfungen verabreicht. 4'331'724 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 656'212 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen.

Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 19'076 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um 5 Prozent.

+++

10:50

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln sollen die nächtlichen Versammlungsbeschränkungen mindestens bis zum 15. September verlängert werden. Diesen Beschluss hat die Regierung gestern veröffentlicht, er muss nun allerdings vom balearischen Oberlandesgericht noch gebilligt werden.

Bereits seit dem 22. Juli darf man auf den Mittelmeer-Inseln nachts zwischen 1 und 6 Uhr nur mit Menschen des eigenen Haushalts zusammen sein. Das gilt sowohl drinnen als auch draussen, in privaten und in öffentlichen Räumen. Mit dieser Einschränkung der Versammlungsfreiheit wollen die Behörden in erster Linie die grossen Partys in Vergnügungslokalen und in Privathäusern sowie am Strand unterbinden. Diese Anlässe sollen für den starken Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich sein.

+++

09:45

Neuseeland verhängt einen befristeten landesweiten Lockdown. Das kündigt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern nach Entdeckung eines Corona-Falles in der grössten Stadt Auckland an. Dort soll der Lockdown für sieben Tage gelten, andernorts für drei Tage. Ardern zufolge gehen die Behörden davon aus, dass es sich bei dem genannten Fall um die Delta-Variante des Virus handelt.

+++

09:20

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Immobilienmarkt in der Schweiz aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind die Preise für Wohneigentum weiter kräftig gestiegen.

+++

06:15

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie verläuft nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) immer noch zu schleppend: "Die Testraten in weiten Teilen der Welt sind zu niedrig, insbesondere in Ländern mit geringem Einkommen, sodass ein Grossteil der Welt blind für die Entwicklung der Krankheit und anfällig für neue Varianten ist."

Die nun in vielen Ländern wegen der ansteckenderen Delta-Variante wieder belasteten Gesundheitssysteme bräuchten schnelle Hilfe wie zum Beispiel Sauerstoffgeräte für Schwerkranke. Allein in den nächsten Monaten seien mehrere Milliarden Dollar für die Bekämpfung der Pandemie nötig. Angesichts von mehr Covid-19-Fällen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 als im gesamten Jahr 2020 befinde sich die Welt immer noch in der akuten Phase der Pandemie – trotz hoher Impfraten in einigen Ländern, so die WHO.

To achieve #VaccinEquity & accelerate vaccination of 10% population everywhere by September, we need:

1⃣ countries to share doses

+++

06:10

Das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben erste Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht.

+++

05:20

Einem Zeitungsbericht zufolge sollen US-Amerikaner acht Monate nach der letzten Corona-Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten können. Dies berichtet die "New York Times" unter Berufung Regierungskreise. Die sogenannten Booster sollen Durchgeimpften bereits ab Mitte September angeboten werden. Die Entscheidung werde noch im Laufe der Woche bekanntgeben.

+++

+++

04:10

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3912 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 1432 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 2480 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 37,4 von 36,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'899. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,8 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

+++

21:00

Erstmals seit dem 22. Juni werden wieder mehr als 10'000 Menschen in französischen Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Insgesamt betrage ihre Zahl derzeit 10'151, teilen die französischen Gesundheitsbehörden mit. Die Zahl der Patienten in Intensivstationen ist demnach binnen 24 Stunden um 56 auf 1908 gestiegen.

+++

20:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Montag eine neue Informationskampagne zur Covid-19-Impfung gestartet. Die Covid-19-Impfung sei die wichtigste Massnahme, um die Konsequenzen der Pandemie zu reduzieren.

Mit dem Appell "Nicht verpassen: impfen lassen" will die Behörde daran erinnern, dass die Impfung das wirksamste Mittel ist, sich und andere vor einer Covid-19-Erkrankung und einem allfälligen schweren Verlauf zu schützen.

"Wer sich noch vor dem Herbst impfen lässt, hilft mit, einer neuen Pandemiewelle entgegenzuwirken und leistet einen Beitrag, die Freiheiten des Alltags zurück zu bringen", schrieb das BAG am Montag in einer Mitteilung. "Jede Impfung zählt." Bisher sind 49,97 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz vollständig geimpft.

