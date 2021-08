07:15

Weltweit haben sich bislang mehr als 212,38 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4,61 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus. Die höchsten Infektions- und Totenzahlen weisen nach wie vor die USA auf.

+++

06:30

Kommt in der Schweiz angesichts der gestiegenen Fallzahlen und Hospitalisierungen die Zertifikatspflicht für Restaurants? In einigen Kantonen wird der Ruf danach bereits laut. Denn im Juni hatte der Bundesrat als mögliche Massnahme ins Spiel gebracht, dass bei einer neuerlichen Überlastung der Spitäler die Betriebe zwar offen bleiben, aber teilweise nur mit Zertifikat zugänglich sind. "Wir würden es begrüssen, wenn der Bundesrat noch diese Woche eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in die Konsultation gäbe", sagt Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor von Basel-Stadt und Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Laut verschiedenen Quellen wird der Bundesrat bereits diesen Mittwoch über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht reden und nicht erst am 1. September. Als weitere Massnahme könnte der Bundesrat am Mittwoch die Wiedereinführung der Einreisequarantäne prüfen.

+++

+++

06:15

Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner leidet laut eigenen Angaben an Long Covid. Glarner sagte dies in einem Video-Streitgespräch bei blick.ch mit dem Aargauer SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Glarner leidet unter "einer nachhaltigen Müdigkeit, seit ich Corona hatte", sagte er. Er sei einer der glaubwürdigsten Betroffenen.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 5747 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1835 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 3912 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 58,0 von 56,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

+++

04:00

Der bekannte US-Radiomoderator Phil Valentine ist an den Folgen einer Coronainfektion gestorben, wie spiegel.de berichtet. Dies teilte sein Arbeitgeber, der Sender Super Talk 99.7 WTN, mit. Valentine hatte den Hörerinnen und Hörern wiederholt von einer Coronaimpfung abgeraten. Im Dezember 2020 sagte er, seine Chance, an Covid-19 zu sterben, liege "wahrscheinlich bei weniger als einem Prozent".

Sein Bruder Mark Valentine hatte vor Phils Tod in einem Interview gesagt: "Ich weiss, dass er euch allen gerne sagen würde: Lasst euch impfen. Hört auf, euch über die Politik Sorgen zu machen. Hört auf, euch über Verschwörungstheorien Sorgen zu machen."

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX — SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021

+++

03:00

In den USA plant das Verteidigungsministerium nach der vollständigen Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer eine Impfpflicht für alle Soldaten. Man arbeite an einer entsprechenden Aktualisierung der Impfstoff-Richtlinien, sagt Ministeriumssprecher John Kirby. Gut acht Monate nach der Notfallgenehmigung erteilte zuvor die Arzneimittelbehörde FDA dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners als erstem Vakzin in den USA die vollständige Zulassung.

+++

02:00

Die US-Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt den Impfstoff von Pfizer/BioNTech weiterhin nicht für Kinder unter zwölf Jahren. Man benötige mehr Daten, um Gewissheit zu haben, dass der Impfstoff für junge Kinder sicher sei, sagt FDA-Chefin Janet Woodcock. Zuvor erteilte die FDA dem Covid-19-Impstoff von BioNTech und Pfizer die vollständige Zulassung. Diese gilt für den Einsatz bei Personen ab 16 Jahren, hinsichtlich Zwölf- bis 15-Jähriger bleibt die Notfallzulassung bestehen.

+++

00:30

New York verhängt eine Impfpflicht für alle Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen und die Mitarbeiter der Bildungsbehörden. Sie müssten bis zum 27. September mindestens eine Impfdosis erhalten, teilt Bürgermeister Bill de Blasio mit. "Wir wollen, dass unsere Schulen das ganze Jahr über außerordentlich sicher sind", sagt er auf einer Pressekonferenz.

+++

00:00

Der deutsche SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet in den kommenden Monaten Unterrichtsausfälle an den Schulen. Leider sei es so, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen erst sehr spät empfohlen habe, sagt Lauterbach der Zeitung "Welt". "Folge wird sein, dass wir in den Schulen in den kommenden Wochen erneut mit vielen Ausbrüchen rechnen und viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt werden müssen."

+++

+++

