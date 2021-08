05:50

Die Spitalbetten in der Schweiz füllen sich wieder mit Coronavirus-Patienten. Anfangs dieser Woche warnte Taskforce-Chefin Tanja Stadler bereits, dass sich die Zahl der Hospitalisierten innerhalb eines Monats dreimal verdoppelt habe. Um eine kritische Lage in den Spitälern zu verhindern, müsse die Dynamik der Ansteckungen verlangsamt und die Impfungen beschleunigt werden. Ansonsten drohe eine vierte Welle des Coronavirus.

So steigt etwa im Kanton Aargau die Anzahl der Patienten auf einer Intensivstation "auf tiefem Niveau an." Auffallend sei dabei, dass etwa 30 bis 40 Prozent der Infektionen auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind. Ähnlich sieht es im Kantonsspital St.Gallen aus, wo die Zahl der hospitalisierten Covid-Patienten seit Ende letzter Woche sprunghaft angestiegen sei. "Es handelt sich dabei grossmehrheitlich um Reiserückkehrer, die nicht geimpft sind", stellt ein Medienbeauftragter des Spitals fest.

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 9280 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 3702 mehr als am Freitag vor einer Woche, als 5578 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 48,8 von 44,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 13 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'956. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,8 Millionen Corona-Tests positiv aus.

03:30

Die Behörden des australischen Bundesstaates New South Wales verlängern den Lockdown in Sydney bis Ende September. Wie Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian vor Reportern bestätigt, sei es nach fast zwei Monaten nicht gelungen, den Ausbruch der Delta-Variante einzudämmen. Ab dem 23. August sollen in den zwölf am stärksten betroffenen Stadtbezirken Ausgangssperren von 21.00 bis 5.00 Uhr verhängt werden.

New Zealand's COVID-19 outbreak widened beyond its largest city Auckland as new infections were discovered in the capital Wellington and case numbers jumped to 31, making the extension of a nationwide lockdown likely https://t.co/baMeExN3AR pic.twitter.com/V21mcwzTQM — Reuters (@Reuters) August 20, 2021

02:35

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit einer deutlichen Zunahme von sogenannten Impfdurchbrüchen. "Durchbruchinfektionen ereignen sich bei Personen, deren Corona-Impfung länger als sechs Monate zurückliegt", sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Bei allen Corona-Vakzinen steige das Risiko eines Impfdurchbruchs nach sechs Monaten an. Lauterbach zeigte sich auch besorgt über mögliche Folgen solcher Impfdurchbrüche: "Laut einer neuen Studie kommt es bei 19 Prozent der Menschen mit Impfdurchbrüchen zu einem Long-Covid-Problem."

22:45

In den USA sind drei geimpfte Senatoren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um den Republikaner Roger Wicker aus dem Bundesstaat Mississippi, den Demokraten John Hickenlooper aus Colorado und den unabhängigen Politiker Angus King aus Maine. Der 70-jährige Wicker weise milde Symptome auf, teilt sein Büro mit. Der 69-jährige Hickenlooper erklärte, er fühle sich gut, werde sich aber auf ärztlichen Rat hin in Quarantäne begeben. Der 77-jährige King sei vorsorglich getestet worden, nachdem er am Mittwoch über Unwohlsein geklagt habe, teilt sein Büro mit.

Three U.S. senators, Republican Roger Wicker of Mississippi, Democrat John Hickenlooper of Colorado and independent Angus King of Maine, tested positive for COVID-19. They are all vaccinated https://t.co/cRplYR3937 pic.twitter.com/4pF34Ek7SH — Reuters (@Reuters) August 19, 2021

22:00

In Deutschland hat nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) die vierte Corona-Welle begonnen. Der Anteil der positiv getesteten Proben unter den PCR-Tests in Laboren habe auf sechs Prozent von vier Prozent zugenommen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts. Es seien vor allem jüngere Altersgruppen von Infektionen betroffen. "Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt", schreibt das RKI. Die Zahl der hospitalisierten Fälle steige ebenfalls wieder an: die meisten hospitalisierten Fälle seien in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen übermittelt worden. Das RKI schätze die Gefährdung für die Gesundheit der nicht oder nur einmal geimpften Bevölkerung in Deutschland insgesamt weiterhin als hoch ein. Für vollständig Geimpfte werde die Gefährdung als moderat eingeschätzt.

21:30

In den USA sind inzwischen mehr als 169 Millionen Menschen vollständig geimpft und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 359 Millionen Dosen verabreicht worden. Fast 200 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen.

20:30

Zur Eindämmung der hochansteckenden Delta-Variante erweitert Israel den Personenkreis, der eine Auffrischungsimpfung erhalten kann. Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass nun auch Personen ab 40 Jahren sowie Lehrer eine dritte Immunisierung mit dem Biontech-Mittel bekommen könnten. Erst vor kurzem hatte Israel das Mindestalter für eine Auffrischungsimpfung des Corona-Impfstoffs von 60 auf 50 Jahre herabgesetzt. Auch den Beschäftigten im Gesundheitswesen wurde die Booster-Impfung angeboten.

