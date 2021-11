12:00

Der Impfstoffhersteller Moderna hat beim Heilmittelinstitut Swissmedic ein Gesuch für die Ausdehnung seiner Impfstoffzulassung gegen das Coronavirus auf Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gestellt. Die auf mRNA basierenden Imfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech sind bereits für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.

Die Gesuchsunterlagen enthalten erste Ergebnisse einer laufenden klinischen Studie mit beinahe 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen sechs und zwölf, wie Swissmedic am Donnerstag mitteilte. Die Probanden erhielten dabei im Abstand von 28 Tagen eine gegenüber der Erwachsenendosis reduzierte Impfung.

Von 6 bis 11 Jahren: Moderna beantragt Zulassung für Corona-Impfung bei Kindern https://t.co/0UUppqdTDX — Blick (@Blickch) November 18, 2021

11:45

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ab sofort allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung. Die Auffrischimpfung solle in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen, teilte die Stiko mit.

10:50

In Österreich steigen die Corona-Neuansteckungen nach dem Rekordwert vom Vortag weiter. Das Gesundheits- und das Innenministerium meldeten am Donnerstag 15.145 neue Fälle - wieder ein neuer Höchststand seit dem Ausbruch der Pandemie. Derzeit befinden sich 2787 Personen aufgrund des Coronavirus im Krankenhaus in Behandlung, davon 498 auf Intensivstationen. 55 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben in den vergangenen 24 Stunden.

In #Österreich wollen die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen einen Lockdown für alle verhängen.

Das gaben die Ministerpräsidenten von Salzburg und Oberösterreich am Donnerstag bekannt.

Weitere Maßnahmen sollen am Freitag entschieden werden. https://t.co/u5NT6xakpb pic.twitter.com/UIsodYmJWw — RND (@RND_de) November 18, 2021

Derweil hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Medienberichten zufolge einen Lockdown für das Bundesland angekündigt. Sollte es zu keinem bundesweiten Lockdown kommen, dann werde es in Oberösterreich ab kommender Woche einen mehrwöchigen Lockdown geben müssen, berichten die Tageszeitung "Die Presse" und andere Medien unter Berufung auf Aussagen von Stelzer bei der Landtagssitzung. Auch im Bundesland Salzburg soll laut Stelzer ein Lockdown kommen. Für Freitag ist ein Treffen der Bundesregierung mit den Ländern geplant. Bisher hatte Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) einen Lockdown auch für Geimpfte vehement ausgeschlossen. Seit Montag gilt bereits ein landesweiter Lockdown für Ungeimpfte.

08:45

Ein Antikörpermedikament von AstraZeneca hat sich auch in einem längeren Beobachtungszeitraum als effektiv bei der Vorbeugung von Covid-19 erwiesen. In der klinischen Studie, in der die Teilnehmer im Mittel sechs Monate lang beobachtet wurden, verringerte das Mittel demnach das Risiko einer symptomatischen Erkrankung um 83 Prozent.

Eine separate Studie an Patienten mit leichter bis mittelschwerer Covid-19-Erkrankung zeigte zudem, dass eine höhere Dosis des Medikaments das Risiko einer Verschlechterung der Symptome um 88 Prozent senkte, wenn sie innerhalb von drei Tagen nach Auftreten der ersten Symptome verabreicht wurde. In den USA hat AstraZeneca bereits eine Notfallzulassung für das Mittel beantragt.

AstraZeneca’s Covid-19 antibody cocktail was more than 80% successful at both preventing symptomatic disease and stopping the virus from worsening, trials show https://t.co/iWfQUndkkw — Bloomberg (@business) November 18, 2021

06:30

Die Schweiz steht vor einem "richtig schwierigen" Corona-Winter, sagt der Epidemiologe Christian Althaus im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" (Artikel bezahlpflichtig). Die Spitäler könnten spätestens bis Weihnachten wieder in eine kritische Situation kommen. Eine Ausweitung der Maskenpflicht in Innenräumen oder erneute Home-Office-Regeln seien wohl angebracht. Wenn es dazu komme, dass auch geimpfte und genesene Personen in ihrer Freiheit wieder stärker eingeschränkt würden, dann stelle sich die Frage, wie sich dies rechtfertigen lässt. "Es darf nicht sein, dass die Ungeimpften die Gesellschaft in Geiselhaft nehmen", so Althaus.

3G sollte beibehalten werden, findet der Epidemiologe. Gleichzeitig müsste das Testen wieder intensiviert werden. "Ich halte es deshalb für sinnvoll, wenn Tests wieder bezahlt würden. Gleichzeitig sollte aber die Gültigkeit der Tests verkürzt werden, auf 24 für Antigentests und 36 Stunden für PCR-Tests. Nach 72 Stunden hat ein PCR-Test nur noch wenig Aussagekraft."

06:00

Die Deutschschweiz ist momentan viel stärker von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen als die Romandie und das Tessin. Zahlreiche deutschsprachige Kantone hatten seit Beginn der Pandemie noch nie so hohe Inzidenzen. In Nidwalden wurden in der Woche bis zum 17. November über 800 Fälle pro 100’000 Einwohner verzeichnet, was ein Rekord darstellt, schreibt tagesanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig). Die Romandie und das Tessin hätten mehr Covid-Erfahrung, wird als einer der Gründe für den Unterschied in den Landesteilen angeführt. Die Impfraten seien in der Romandie auch tendenziell höher als in der Deutschschweiz, vor allem bei den Jungen. Ebenso seien Menschen in der Romandie und im Tessin - aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Virus -möglicherweise auch vorsichtiger und eher bereit, Schutzmassnahmen zu ergreifen.

04:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 65'371 neuen Positiv-Tests binnen 24 Stunden abermals einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie für Deutschland. Das sind 15'175 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 50'196 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz springt auf einen Rekordwert von 336,9 von 319,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen Tagesfrist auf 98'538. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

02:30

Laut dem deutschen Grünen-Chef Robert Habeck lässt es sich nicht mehr vermeiden, dass die Kliniken in Deutschland in etwa zwei Wochen überlastet sein werden. "Die Infektionen sind so hoch, dass es unvermeidbar sein wird, dass in ungefähr 14 Tagen das Krankenhaussystem in Deutschland überlastet ist", sagt er dem Sender RTL/ntv.

01:00

In den USA sind nach Angaben der Regierung inzwischen 80 Prozent der Menschen ab zwölf Jahren mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das sei ein vielversprechender Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie, sagt der Koordinator des Präsidialamtes für den Kampf gegen die Corona-Pandemie, Jeff Zients. Zudem würden 2,6 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bis Ende des Tages ihre erste Impfdosis erhalten.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)