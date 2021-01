08:00

Die beiden neuen Mutationen des Coronavirus aus Grossbritannien und Südafrika breiten sich in der Schweiz rasant aus. Der Epidemiologe Richard Neher von der Universität Basel rechnet damit, dass die Variante aus Grossbritannien schon Ende Februar die Infektionslage in der Schweiz dominieren werde.

Das sei keine gute Nachricht, sagte Neher der "NZZ am Sonntag". Denn mit der weiteren Ausbreitung des Virus steige auch der R-Wert wieder an. Um die Variante auch anhand einzelner Erbgutfragmente nachweisen zu können, hat die Genfer Virologin Isabella Eckert ein Testvorgehen entwickelt, das verschiedene Labore in der Schweiz anwenden können. Das soll die Überwachung der Infektionslage erleichtern.

07:45

In der Führung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) fehlt es nach Ansicht der neuen Präsidentin der Ärztevereinigung FMH, Yvonne Gilli, an ärztlicher Expertise. Eine Pandemie lasse sich aber nicht bekämpfen, ohne die Kernberufe an der Front einzubeziehen. Dabei gehe es nicht darum, Ärzte als externe Berater zu engagieren, sondern als Personen, die innerhalb der Strukturen verankert seien, sagte Gilli in einem Interview mit der "SonntagsZeitung".

Zwar gebe es im BAG einzelne Ärztinnen und Ärzte in den Stabsstellen. In der strategischen Führung des BAG fehle aber diese Berufsgruppe. "Ich glaube, das gibt es in keinem anderen europäischen Land. Für mich ist das eine der Ursachen für die aktuellen Probleme", sagte Gilli, die ihr neues Amt im kommenden Februar antritt.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

07:40

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in den USA hat nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von 22 Millionen überschritten. Zuletzt verzeichnete das Land binnen 24 Stunden auf Basis offizieller Daten mindestens 248'159 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt damit auf 22,03 Millionen.

07:30

Das "Cannabis Light" erlebt seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein neues "High". Wie der "SonntagsBlick" berichtet verzeichnen CBD-Händler im Ausland reissende Absätze. Doch dieser Trend ist auch in der Schweiz spürbar. Louis-Philippe Escudié von der Firma Holyweed, ein prominenter Produzent in der Romandie, hat festgestellt, dass sich seit dem letzten Herbst die Nachfrage verdoppelt hat. Unter den Abnehmern gebe es auffällig viele Eltern, die durch die Einschränkungen wegen Corona strapaziert seien. Sie kauften meistens Tropfen, weil sie nicht vor den Kindern Joints drehen wollten. Die Festtage hätten den Trend noch verstärkt.

07:00

Der US-Pharmakonzern Moderna dürfte kommende Woche die Zulassung für einen zweiten Impfstoff gegen Covid-19 von der Aufsichtsbehörde Swissmedic erhalten. Wie die "SonntagsZeitung" von mehreren Quellen erfahren hat, dürfte es am Dienstag oder spätestens Mittwoch soweit sein. Die wissenschaftliche Begutachtung des Impfstoffes sei weitgehend abgeschlossen.

06:15

Eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent der Menschen in Deutschland hält die Corona-Massnahmen der Regierung für richtig oder wünscht sich sogar strengere Maßnahmen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar für die Zeitung "Bild am Sonntag" sind 56 Prozent der Meinung, dass die aktuell beschlossenen Maßnahmen "genau richtig" sind, jeder vierte (25 Prozent) hält sie für "nicht streng genug". Nur 16 Prozent halten den Lockdown für "zu streng", "weiß nicht" sagen zwei Prozent der 1011 Befragten. Damit sinkt die Ablehnung der Corona-Politik in Deutschland. Zu Beginn des November-Lockdowns hielten noch 28 Prozent der Befragten die Maßnahmen für "zu streng", Ende November waren es noch 19 Prozent.

05:00

In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen binnen Tagesfrist um 16'946 auf 1'908'527 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 465 auf 40'343 zu. Am Sonntag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, weil am Wochenende weniger getestet wird und weniger Daten übermittelt werden.

05:00

In der Schweiz sind im letzten Jahr zwischen 74'500 und 75'500 Menschen gestorben. Das waren 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus provisorischen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervorgeht, die der "SonntagsBlick" publik gemacht hat. Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen, dürfte doch eine beträchtlicher Teil der Zunahme auf die Lungenkrankheit Covid-19 zurückgehen. Das BFS publiziert laufend die Todesfälle in der Schweiz, aufgeschlüsselt nach Kalenderwoche, Kanton und Alter, jedoch unabhängig von der Ursache. Verharmloser der Pandemie verlieren durch die statistisch belegte Übersterblichkeit ihr wichtigstes Argument. Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, einer der Kritiker, rudert bereits zurück. «"ch habe die Intensität der zweiten Welle sicher unterschätzt. Auch die Wirksamkeit der Massnahmen hatte ich höher erwartet."

04:00

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, warnt angesichts des umstrittenen Impfstarts in der EU vor wachsender Skepsis gegenüber der Europäischen Union. "Angesichts der aufgeheizten nationalen Debatte und des schleppenden Impfstarts" müsse sich die EU-Kommission aktiv in die Diskussion einbringen, schreibt Barley in einem Gastbeitrag für das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND/Montagausgaben) laut einem Vorab-Bericht. Die EU müsse klarmachen, dass gemeinsames europäisches Vorgehen notwendig sei, aber auch dass die Mitgliedsstaaten bei den Verhandlungen mit den Herstellern eng eingebunden waren, schreibt die SPD-Politikerin.

03:45

Zahlreiche Geschäfte im weltweiten Handel mit Corona-Schutzmasken laufen über die Schweiz. Hier lassen sich Millionen Franken an Provisionen verdienen, wie die "NZZ am Sonntag" schreibt. Für den Geldwäscherei-Experten, Daniel Thelesklaf, ist dies nicht überraschend. Es gebe praktisch keinen anderen Finanzplatz mit der gleichen geopolitischen Stabilität, fachlichen Expertise und Effizienz. Thelesklaf warnt jedoch vor Reputationsrisiken.

Laut "SonntagsZeitung" sind im Frühjahr 2020 Jungunternehmer der Firma Emix zu Millionären geworden, die pro Maske 9,90 Franken kassiert hatten. Der Preis war laut VBS zu hoch. Mittlerweile seien Strafanzeigen hängig. Die Verträge mit der Emix wurden vom Oberfeldarzt und einem Kader der Armee-Apotheke bewilligt.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University findet sich hier.

03:00

Zwei Drittel aller Restaurants und Gaststätten in der Schweiz leiden wegen der Corona-Pandemie unter Liquiditätsproblemen. Das geht aus einer Umfrage des Branchenverbandes GastroSuisse hervor, über die der "SonntagsBlick" berichtet. Sollte der Bund die Betriebe jetzt nicht rasch finanziell unterstützen, drohe fast der Hälfte der Gastro-Betriebe das Aus. Insgesamt geben 98 Prozent der befragten Wirte an, dringend finanzielle Hilfe zu benötigen.

Die Sorgen der Branche sind jedoch laut "SonntagsZeitung" nicht neu. Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie sei es den meisten Schweizer Restaurants schlecht gegangen. Laut Branchenspiegel 2020 von GastroSuisse erwirtschafteten nur gerade 38 Prozent der Betriebe eine genügende Rendite auf dem eingesetzten Kapital. Rund zwei Drittel war also zu wenig rentablel.

