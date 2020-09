07:30

Kurz vor den Herbstferien wird das Reisen von der Schweiz in andere Länder schwieriger. Die Schweiz hat am Freitag namentlich Grossbritannien, Portugal und Belgien wie auch die italienische Region Ligurien und die Bretagne in Frankreich auf die Quarantäneliste gesetzt. Dänemark, Irland, Island, Slowenien, Ungarn oder Marokko sind ebenfalls auf der Liste gelandet. Im Nahen Osten gilt Oman wieder als Risikoland.

Der «Blick» hat die Lage in fünf beliebten Ferienländern analyisert: So hat Corona diese Ferienländer im Griff!

Die neue Liste tritt am Montag, 28. September, in Kraft. Quarantänepflicht herrscht damit für 59 Staaten und Staatenverbünde. Bei der letzten Anpassung vom 11. September hatte das BAG 55 Staaten als Risikogebiete eingestuft.

Die vollständige Quarantäneliste des Bundes findet sich hier.

Aus der Schweiz und Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag 372 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 369. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 385, vor einer Woche bei 435. Zudem wurden 10 neue Spitaleinweisungen und 2 neue Todesfälle gemeldet.

Am Donnerstag hatte das BAG 391 neue Ansteckungen gemeldet. Am Mittwoch waren es 437 und am Dienstag 286. Am Montag hatte das Amt erstmals die Zahlen für das ganze Wochenende und den Freitag bekannt gegeben. Insgesamt waren für die drei Tage 1095 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden.

+++

Nachrichten schnörkellos: Abonnieren Sie hier kostenlos den newsletter von cash.ch

+++

05:15

In Deutschland sind weitere 2507 Corona-Tests positiv ausgefallen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) bekanntgibt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 282'730. Neun weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die Zahl der Todesfälle summiert sich somit auf bislang 9452.

Nach dem Start des neuen Schuljahres befinden sich in Deutschland derzeit rund 50'000 Schüler in Quarantäne, wie eine Umfrage von "Bild" unter den zuständigen Ministerien der Bundesländer ergibt. In den nächsten drei Monaten werde sich die Zahl mehr als verdoppeln, wahrscheinlich sogar vervielfachen, wird der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, zitiert.

Corona-Radar - 2507! Die meisten Neuinfektionen seit Ende April https://t.co/bPTPkTaBUz — BILD (@BILD) September 26, 2020

"Wir befürchten, dass es in der Folge an unseren Schulen immer schwieriger werden wird, Infektionsausbrüche zu kontrollieren und einzudämmen." Inzwischen steige die Zahl der Fälle, in denen eine Ansteckung innerhalb der Schule als wahrscheinlich gelten könne.

+++

00:15

Grossbritannien will seine Gelder für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich aufstocken. Für den Zeitraum von vier Jahren kündigt Premierminister Boris Johnson insgesamt 340 Millionen Pfund (371 Millionen Euro) an Zuwendungen an. Das sind 30 Prozent mehr als für die vorherige Vier-Jahres-Periode.

Allerdings ist ein Drittel der zugesagten Mittel an die Bedingung einer Reform der WHO gebunden. Johnsons Ankündigung ist Teil einer Rede an die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN), die in Auszügen vorab von seinem Büro verbreitet wurde.

+++

20:10

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich bleibt hoch. Binnen 24 Stunden gab es 15'797 neue Fälle nach einem Rekordhoch am Donnerstag mit 16'096 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl klettert auf rund 513'000 und überspringt damit erstmals die Marke von einer halben Million. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 150 auf 31'561.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus der Johns-Hopkins-Universität findet sich hier.

+++

18:40

Die Zahl der Corona-Toten könnte sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch auf zwei Millionen verdoppeln, bis ein wirksamer Impfstoff in grossem Stil eingesetzt werden kann. Ohne einen gemeinsamen und entschlossenen Kampf gegen die Pandemie könne es sogar noch viel mehr Todesopfer geben, warnt WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan. Rund neun Monate nach der Identifizierung des neuartigen Corona-Virus in China nähert sich die Zahl der bestätigten Todesfälle zurzeit der Marke von einer Million.

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)