06:00

Laut einer Auswertung des "Blick" hat die Schweiz im Verhältnis zur Einwohnerzahl derzeit so viele tägliche Corona-Fälle wie kaum ein anderes Land. Hierzulande beträgt die 7-Tage-Inzidenz pro 100'000 Einwohner per gestern Mittwoch 746,2. Nur wenige Kleinstaaten, sowie die Slowakei, Tschechien, Dänemark und Belgien hätten in den vergangenen sieben Tagen mehr Corona-Fälle gemeldet, so "Blick". In Grossbritannien liege die 7-Tage-Inzidenz dagegen "nur" bei 549,5, in Deutschland bei 353 und Österreich, das vergangene Woche noch deutlich vor der Schweiz lag, komme auf eine 7-Tage-Inzidenz von aktuell 306,6. Die Zeitung beruft sich dabei auf Daten von www.corona-in-zahlen.de, die sich wiederum auf Daten vom RKI, "Our World in Data" und EDCD beruft.

Blick-Auswertung zeigt: Kaum ein Land hat mehr Corona- Fälle als die Schweiz https://t.co/kLWYKgHWOW — Blick (@Blickch) December 15, 2021

+++

23:00

In die New Yorker Metropolitan Opera geht es bald nur noch mit Booster-Impfung. Ab dem 17. Januar dürften Mitarbeiter und Zuschauer, die eine Auffrischungsimpfung bekommen könnten, die Oper auch nur noch mit einer solchen betreten, teilten die Betreiber am Mittwoch mit. Alle anderen hätten ab dem Zeitpunkt, ab dem sie eine Booster-Impfung bekommen könnten, zwei Wochen dafür Zeit, um weiterhin in das Gebäude gelassen zu werden.

"Wir wollen, dass sich jeder in unserem Opernhaus sicher fühlt", sagte Met-Chef Peter Gelb. "Wir haben hart daran gearbeitet, im September wieder zu öffnen, und werden jetzt sicher nicht aufgeben." In den USA kann jeder ab 16 Jahren eine Auffrischungsimpfung bekommen - frühestens sechs Monate nach zwei Impfungen mit Pfizer oder Moderna oder zwei Monate nach einer Impfung mit Johnson & Johnson.

+++

21:15

Die Regierung in Paris schließt die Einführung einer Impfpflicht in Frankreich ausdrücklich nicht aus. Dies sei "durchaus möglich", sagt Präsident Emmanuel Macron den Fernsehsendern TF1 und LCI. Gegenwärtig habe dies jedoch keine Priorität.

Passerons-nous des fêtes de #Noël sans nouvelles restrictions ? E. #Macron : "Je pense que l’on a déjà demandé beaucoup, on va continuer à avancer avec les 3 piliers de notre action !

Vacciner, vacciner, vacciner : c’est le premier pilier" #MacronTF1 pic.twitter.com/1VTwqC9IdY — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 15, 2021

+++

20:30

Der britische Epidemiologe und Regierungsberater Chris Whitty erwartet, dass in den kommenden Wochen mehrfach die Fallzahl-Rekorde gebrochen werden. Insbesondere in London steige gegenwärtig die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus, sagt der oberste Mediziner Englands. Zuvor gab Großbritannien einen Rekord bei Neuinfektionen bekannt.

+++

+++

18:00

Die Zahl der Todesfälle in den USA ist nach Angaben der Seuchenbehörde CDC im Wochenvergleich um fünf Prozent auf etwa 1100 pro Tag gestiegen. Omikron spiele im amerikanischen Infektionsgeschehen bislang nur eine nachgeordnete Rolle, sagt CDC-Chefin Rochelle Walensky. Die Variante sei für etwa drei Prozent der Neuinfektionen verantwortlich und in mindestens 36 der 50 Bundesstaaten aufgetreten. Ersten Daten zufolge verdopple sich die Zahl der Omikron-Infektionen alle zwei Tage.

CDC estimates that #Omicron variant now represents about 3% of U.S. #COVID19 cases. Layered prevention strategies work to prevent COVID-19 spread:

- Vaccines + boosters when eligible.

- Masking in indoor public spaces. Schedule a vaccine or booster: https://t.co/xbvNibdkCt. — CDC (@CDCgov) December 14, 2021

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

