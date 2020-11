11:40

Österreich will einem neuen Plan der Regierung zufolge die Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärfen und von einem Teil- zu einem vollständigen Lockdown übergehen. Dieser solle von Dienstag an bis zum 6. Dezember gelten, geht aus einem Entwurf für einen Regierungserlass hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag vorlag.

Die bisher nachts geltenden Ausgangsbeschränkungen werden demnach auf den ganzen Tag ausgeweitet. Alle nicht unbedingt notwendigen Geschäfte würden geschlossen. Die noch geöffneten Schulen für jüngere Altersgruppen sollten ebenfalls schliessen. Bundeskanzler Sebastian Kurz will die neuen Beschränkungen am Nachmittag erläutern.

+++

11:15

Der von Pfizer und der deutschen Firma Biontech entwickelte Corona-Impfstoff soll nach den Worten des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump "sehr, sehr schnell" in den USA zugelassen werden.

Die jüngst von den Herstellern verkündete Wirksamkeit des Impfstoffs "übertrifft bei Weitem alle Erwartungen", sagte Trump am Freitag im Rosengarten des Weissen Hauses. Die US-Regierung habe sich vertraglich die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen gesichert und habe die Option, schnell Millionen weitere Dosen zu bekommen.

Trump war mit dem Versprechen eines schon bald verfügbaren Impfstoffs in die Wahl am 3. November gezogen, die er gegen den Demokraten Joe Biden verlor.

Mehr dazu hier.

+++

07:10

Wäschereien in der Schweiz schlagen Alarm. Die Homeoffice-Regelung führe dazu, dass der Umsatz um bis zu 90 Prozent einbreche, berichten Betriebe. Die Wäschereien leben vor allem davon, dass Kunden ihre Hemden waschen und bügeln lassen. Auch Grosskunden wie Hotels oder Fluggesellschaften bringen viel weniger Aufträge. Einige Wäschereien fürchten nun eine existentielle Krise. Mehr dazu hier beim "Blick".

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Freitag 6739 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den gestern veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 6'460. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 6'842, vor einer Woche bei 8'237. Zudem wurden 262 neue Spitaleinweisungen und 97 neue Todesfälle gemeldet.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch

+++

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 22'461 Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages. Damit steigt die Gesamtzahl auf 773'556 Fälle. Den Daten zufolgen starben weitere 178 Menschen an oder mit dem Virus, insgesamt 12'378. Die Neuinfektionen liegen damit unter dem Höchststand von 23'542, der am Freitag gemeldet wurde.

+++

00:05

Brasilien verzeichnet 29'070 Neuinfektionen binnen eines Tages. Damit steigt den Angaben des Gesundheitsministeriums die Gesamtzahl der Infektionen in dem lateinamerikanischen Land auf über 5,8 Millionen. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich um 456 auf 164'737.

+++

23:00

Kalifornien, Oregon und Washington fordern ihre Bürger auf, nicht ausserhalb ihrer Bundesstaaten zu reisen. Kaliforniens Gesundheitsminister Mark Ghaly zufolge verzichten die drei Westküstenstaaten auf entsprechende Vorschriften, um keine Trotzreaktion zu provozieren. Die Gouverneure von sechs Staaten im Nordosten der USA wollen am Wochenende über abgestimmte Massnahmen beraten, erklärt New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo.

+++

22:50

US-Präsident Donald Trump schliesst unter seiner Regierung einen landesweiten Lockdown kategorisch aus. Dieser werde unter keinen Umständen erfolgen, sagt er bei einer Erklärung zum Stand der Impfstoffentwicklung. Wer dann im Januar an der Regierung sei, werde sich zeigen müssen. Trump hat eine Niederlage bei der Präsidentenwahl Anfang November bislang nicht eingeräumt.

+++

22:15

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau ruft die Bevölkerung auf, jetzt die Massnahmen zu befolgen, um das Weihnachtsfest zu retten. "Was wir in den kommenden Tagen und Wochen tuen, wird darüber entscheiden, was wir zu Weihnachten machen können", sagt er vor Journalisten. Die Provinzen des Landes müssten jetzt die richtigen Schritte unternehmen.

Prime Minister Justin Trudeau says he has warned the premiers that "impossible" choices will have to be made if they don't lower their COVID-19 caseloads soon. https://t.co/q5l17fJFOg @cattunneycbc — CBC News (@CBCNews) November 13, 2020

+++

21:35

Brasiliens Gesundheitsministerium macht einen Hackerangriff für einen Ausfall ihrer Website für Covid-Daten verantwortlich. Die Site ist nach mehreren Tagen heute wieder zu erreichen. Zwar seien die dort angezeigten Zahlen noch nicht aktuell, teilt das Ministerium mit. Am Montag sollten die Probleme aber behoben sein.

+++

20:45

Auch in der zweiten Welle hält Schweden an seinem Sonderweg ohne Lockdowns fest. "Nein, wir bleiben auf diesem Weg", sagt der Chef-Epidemiologe Anders Tegnell der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview. "So läuft das bei uns in Schweden." Die freiwilligen Massnahmen würden zum riesigen Teil umgesetzt. Schweden gab am Freitag 5990 Neuinfektionen bekannt, der höchste Wert seit dem Ausbruch der Pandemie. Die Zahl der Toten stieg um 42, die höchste Zahl seit drei Monaten.

Stockholm, Sweden. No masks, no lockdown, still selling blue bags, meatballs and sofas. pic.twitter.com/uk9HAtqI9B — Björn Fri (@bjornfri2020) November 5, 2020

+++

20:05

Die US-Seuchenzentren CDC geben 194'610 bekannte Neuinfektionen und 1147 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 10,5 Millionen Infektionen und 242'216 Tote verzeichnet.

+++

19:20

In Frankreich bricht die Zahl der neuen Positiv-Tests ein auf 23'794, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Am Donnerstag waren es 33'172, vor einer Woche noch 60'486 Fälle. Die Zahl der positiv getesteten Menschen, die ins Krankenhaus kamen, sinkt drastisch auf 24 von 737 am Donnerstag.

+++

18:50

Italien weitet angesichts neuer Rekordanstiege bei den Fallzahlen den Lockdown auf weitere Regionen aus. Das Gesundheitsministerium will nun auch die Toskana und Kampanien als "rote Zonen" einstufen. Für das ganze Land gibt es 40'902 neue Positiv-Tests bekannt - ein Rekord - und damit insgesamt mehr als 1,1 Millionen. In knapp einen Monat hat sich damit die Zahl der nachgewiesenen Fälle verdreifacht.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)