06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 58'912 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 18.869 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 40.043 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 258,6 von 239,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 346 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 112.925. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,29 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die #Omikronwende, Tag 6: Das Vier-Wochen-Hoch 1/9 Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in lag gestern bei 58.912. ➡️ höchster Tageswert seit dem 10. Dezember, seit fast vier Wochen also ➡️ plus 47% (!) im Vorwochenvergleich ...@welt pic.twitter.com/QathpCNfYh — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 5, 2022

03:15

Der Internationale Währungsfonds (IWF) verschiebt wegen der jüngsten Virus-Entwicklung seinen Ausblick um eine Woche. "Die Aktualisierung des Weltwirtschaftsausblicks wird am 25. Januar veröffentlicht, um unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in die Wirtschaftsprognosen einzubeziehen", sagt ein Sprecher des globalen Kreditgebers. Die Prognose sollte ursprünglich am 19. Januar erscheinen.

02:00

Bundesfinanzminister Christian Lindner will trotz der heranrückenden Omikronwelle auf einen Lockdown verzichten. "Wir wollen auch künftig flächendeckende und pauschale Schließungen vermeiden", sagt er der Zeitung "Stuttgarter Nachrichten" und der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Mittwochausgaben). Omikron sei zwar eine Herausforderung, die eine Reaktion erfordere. "Unser Ziel bleibt dennoch, das gesellschaftliche Leben soweit es geht zu erhalten und soziale Schäden soweit es geht zu vermeiden." Stattdessen solle das Gesundheitssystem in die Lage versetzt werden, bei künftigen Wellen die gesamte Bevölkerung binnen eines Monats impfen zu können.

23:40

Weltweit haben sich bislang rund 292,21 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,80 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

22:45

Der Berliner Virologe Christian Drosten betrachtet die Booster-Impfung als das geeignetste Mittel im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. "Die doppelte Impfung wird für die Verbreitungskontrolle wahrscheinlich weniger beitragen bei Omikron. Da sind wir ziemlich ungeschützt", sagt Drosten im NDR-Podcast. "Die Dreifach-Impfung macht den Unterschied." Omikron werde so langsam das Geschäft übernehmen und Ende Januar auch in Deutschland dominieren. Weil in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern noch Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft sind, verlaufe der Anstieg derzeit noch langsamer als beispielsweise in England oder den USA. In Deutschland geht man momentan noch von einer Verdopplungszeit alle vier Tage aus, in anderen Ländern lag dieser Wert schon zu Beginn der Omikron-Welle bei etwa zwei.

Hoffnung und Risiko bei Omikron: Drosten: "Dreifachimpfung macht den Unterschied" https://t.co/cDHsXItiqX — ntv Nachrichten (@ntvde) January 4, 2022

21:55

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt vor einem Regierungstreffen am Mittwoch weitere Einschränkungen aus. Die Entscheidungen seien bereits vergangene Woche getroffen worden, sagt er der Zeitung "Le Parisien". Auch eine Steuererhöhung Angesichts der Staatsschulden durch die Pandemie werde es mit ihm nicht geben, sagt Macron. In Frankreich finden in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen statt.

21:05

Die französischen Gesundheitsbehörden geben 271'686 Neuinfektionen bekannt, so viele wie noch nie. Die Zahl der Todesfälle steigt um 293.

France hits another daily record for Covid-19 infections https://t.co/h9OsAWDb3K — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 4, 2022

20:45

Wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus wird der Gesundheitsnotstand in Lettland bis zum 28. Februar verlängert. Dies teilte Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag nach einem Treffen der vier Bündnisparteien seiner Mitte-Rechts-Regierung in Riga mit. Die Regierung hatte im vergangenen Herbst einen dreimonatigen Gesundheitsnotstand verhängt, der am 11. Januar ausgelaufen wäre. Damit verbunden sind Beschränkungen für Nicht-Geimpfte und auch Geimpfte.

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

19:30

US-Präsident Joe Biden wird einem hochrangigen Regierungsvertreter zufolge die Zahl der bestellten Anti-Corona-Pillen von Pfizer auf 20 Millionen Behandlungseinheiten verdoppeln. Biden gab Mitte Dezember bekannt, genug von dem Mittel mit dem Markennamen Paxlovid zu bestellen, um zehn Millionen Bürger zu versorgen..

Biden Administration Doubles Orders For Pfizer’s Anti-Covid Pill As Hospitals Run Short https://t.co/B4WBZq8riP pic.twitter.com/futsaaKCg9 — Forbes (@Forbes) January 4, 2022

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

18:55

Der britische Premierminister Boris Johnson will trotz einer Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in England ohne strengere Einschränkungen auskommen. Der konservative Politiker kündigte am Dienstag in London an, an seinem sogenannten Plan B festzuhalten. Dazu gehört eine Maskenpflicht in Innenräumen, die Empfehlung, von zuhause zu arbeiten, und 3-G-Nachweise (also: geimpft, genesen oder getestet) für Clubs und Grossveranstaltungen. Der Plan gilt seit mehreren Wochen.

Viele Experten fordern härtere Massnahmen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, wie sie sich in einigen Kliniken bereits andeutet. Wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen fallen in vielen Krankenhäusern Beschäftigte aus. Am Dienstag wurden in Grossbritannien mehr als 218 000 Neuinfektionen gemeldet. Darin sind einige Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - lag zuletzt bei 1597 (Stand: 30. Dezember).

Auch in #Großbritannien schießen die Zahlen weiter in die Höhe. Doch Premier Boris #Johnson will keine weiteren Maßnahmen verschärfen. Er wolle an seinem Plan B festhalten. https://t.co/BrZiuyGtub — RND (@RND_de) January 4, 2022

18:35

Die Omikron-Welle in Großbritannien wird dem Epidemiologen und Regierungsberater Chris Whitty zufolge offenbar nicht von einem Anstieg der Todesrate begleitet. Dies seien "offensichtlich sehr gute Nachrichten", sagt der oberste Mediziner Englands. Premierminister Boris Johnson erklärt, dass auch die Krankenhausbelegung bislang nicht mit früheren Wellen zu vergleichen sei. "Aber die vor uns liegenden Wochen werden eine Herausforderung, hier im Vereinigten Königreich wie auch weltweit", warnt er.

18:00

Die SBB warnten am Dienstag vor Zugausfällen wegen Krankheit beim Personal. Die Situation sei "zunehmend angespannt", hiess es auf deren Homepage. Im Tessin wurde der Fahrplan wegen erkrankter Lok- und Zugführer bereits ausgedünnt.

Hier geht es zur Tageszusammenfassung mit den Aussagen der Experten des Bundes und der Corona-Taskforce zur aktuellen Lage.

Pandemie - Corona: Rekordzahl von Neuansteckungen - Noch kaum Folgen für Intensivstationen https://t.co/2MA93EEfCl pic.twitter.com/nq0EDCpRkt — cash (@cashch) January 4, 2022

17:35

Trotz des harten Lockdowns in den Niederlanden steigen die Infektionszahlen dort wieder. In den vergangenen sieben Tagen waren etwa 35 Prozent mehr positive Testergebnisse registriert worden, wie das zuständige Gesundheitsinstitut RIVM am Dienstag mitteilte. Die Experten nennen als Grund die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus.

