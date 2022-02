18:30

Die Corona-Pandemie hat in den letzten zwei Jahren vielen Hochzeitspaaren den Gang auf das Standesamt und die Party im Anschluss daran verhindert. Jetzt haben viele Paare Nachholbedarf. Die Terminkalender der Festlokalitäten, der Musiker und der Fotografinnen sind über viele Monate hinaus voll, wie die "SonntagsZeitung" schreibt.

Wer jetzt anfange zu suchen, sollte direkt das Jahr 2024 anpeilen, rät die Zürcher Hochzeitsplanerin Evelyne Schärer. Schon jetzt müssten die Paare Kompromisse machen, so etwa unter der Woche statt am Wochenende zu heiraten. Von den vielen Feiern profitieren Visagisten, Juwelierinnen, Gastronomen und Caterer.

+++

17:00

Queen Elizabeth II., Königin von Grossbritannien, ist am positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Palast am Sonntag bekannt gab. Die 95-jährige Herrscherin zeige milde Erkältungssymptome, hiess es.

Pandemie - Königin Elizabeth positiv auf Corona getestet https://t.co/ldyGlG9y2z pic.twitter.com/zBhI7ogOg0 — cash (@cashch) February 20, 2022

+++

16:50

Die Bilanz des ersten massnahmenfreien Partywochenendes seit fast zwei Jahren ist "extrem positiv" ausgefallen. Gerade bei den jungen Menschen habe man die Erleichterung richtiggehend gespürt, hiess es bei der Schweizer Bar und Club Kommission.

Der Entscheid des Bundesrates, praktisch alle Corona-Massnahmen aufzuheben, sei gerade für die Jungen wichtig gewesen, sagt Alexander Bücheli von der Kommission. "Endlich konnte man wieder gemeinsam, unabhängig vom Status, feiern."

Ob das Publikum bereits am ersten Wochenende wieder zurückgekehrt sei oder ob ein Teil davon noch etwas Angewöhnungszeit an die neue Situation benötige, könne noch nicht abschliessend beurteilt werden.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

12:00

In der Corona-Pandemie ist der Föderalismus an seine Grenzen Grenzen gestossen. Verschiedene Politiker von SVP bis zu den Grünen fordern nun laut "NZZ am Sonntag" Massnahmen für künftige Krisen. Es brauche eine dritte Instanz, die zwischen dem Bund und den Kantonen vermittle und koordiniere.

SVP-Nationalrat Albert Rösti etwa erwägt einen Krisenstab, der aus Vertretern von Bund und Kantonen bestünde und dem Gesamtbundesrat berichten würde. Unterdessen wird auf allen Ebenen Bilanz zur Corona-Pandemie gezogen. Die SVP setzt sich für eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ein, um das Corona-Management auf den Prüfstand zu stellen, wie die "SonntagsZeitung" berichtet.

+++

11:00

Kantone und Gesundheitspolitiker fordern den Bund auf, die Immunität der Bevölkerung gegen eine Corona-Erkrankung systematisch zu überwachen. "Wir sollten nach Wegen suchen, wie wir den Grad der Immunität der Bevölkerung überwachen können", sagte die abtretende Präsidentin der Gesundheitskommission und Nationalrätin Ruth Humbel gegenüber der "SonntagsZeitung".

Pandemie- Aufarbeitung und Prävention: Gibts in Zukunft regelmässig Corona-Immunitätschecks? https://t.co/ETyRYFVwYq — Blick (@Blickch) February 20, 2022

Und für den Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, ist klar: "Ein systematisches Covid-Monitoring ist wünschenswert und muss jetzt mit dem Bund diskutiert werden." Humbel und Engelberger haben damit eine Idee der Covid-Task Force des Bundes aufgenommen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag 16'183 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 18'056.

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

