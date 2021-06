06:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1204 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 581 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 22,9 von 24,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 140 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 89.384. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Auf der #Corona-Karte des RKI taucht eine Farbe wieder auf: das Grau für Kreise, aus denen binnen 7 Tagen kein einziger neuer Fall gemeldet wurde - in denen die Inzidenz also bei Null angelangt ist. Bei #ZeroCovid in diesem Sinne sind die Landkreise Friesland und Goslar.@welt pic.twitter.com/Cciu91ZZSE — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) June 8, 2021

22:05

Das Parlament stellt sich hinter die harte Linie des Bundesrats in Bezug auf das neue Covid-Zertifikat. Das Zertifikat dokumentiert eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung oder ein negatives Testresultat Das Covid-Zertifikat wird nötig sein, Restaurants, Bars oder Veranstaltungen zu besuchen. Der Nationalrat erteilte am Montagabend den Verwässerungsanträgen der SVP eine deutliche Absage. So forderte beispielsweise SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr vergeblich, das Zertifikat nur für den internationalen Reiseverkehr, Grossveranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 5000 Personen sowie Diskotheken und Tanzveranstaltungen zu verwenden.

Zuvor hatte sich Bundespräsident Guy Parmelin deutlich gemacht, dass jene, die sich nicht impfen liessen, Konsequenzen Konsequenzen zu tragen haben - und auch Einschränkungen hinnehmen müssen. "Die eigene Freiheit stoppt dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Das ist eine Abwägung", zitiert "Blick" den Wirtschaftsminister.

Ausserdem entschied der Nationalrat: Urteilsfähige Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, können das ohne Zustimmung ihrer Eltern tun. Die Urteilsfähigkeit der Minderjährigen muss allerdings fallbezogen beurteilt werden, wie das Departement des Innern (EDI) zur Fragestunde im Nationalrat schreibt. Minderjährige ab 12 Jahren gelten demnach als weitgehend urteilsfähig. Die Empfehlung des Bundes sehen aber nicht grundsätzlich vor, dass bei Kindern ab zwölf Jahren keine Zustimmung der Eltern zum Impfen nötig ist. Nur wenn Minderjährige tatsächlich als urteilsfähig zu betrachten seien, sei die Einwilligung der Eltern nicht nötig.

21:30

New York plant ein Mega-Open-Air-Konzert im Central Park, um die Rückkehr der Stadt aus dem Pandemie-Blues zu feiern. Geplant sei ein Event mit zahlreichen Musik-Größen, an das man sich noch lange erinnern werde, sagt Bürgermeister Bill de Blasio, ohne Details zu nennen. Laut "New York Times" ist das Konzert für den 21. August geplant und in eine Festwoche eingebunden. Die Stadt, der nachgesagt wird, dass sie nie schläft, war in den USA besonders schwer von der Pandemie getroffen worden. Das öffentliche Leben kam weitgehend zum Stillstand. Zuletzt war die Zahl der neuen Covid-Fälle aber stetig gesunken.

NYC planning mega-concert in Central Park to celebrate reopening https://t.co/Cdhcpq51J8 pic.twitter.com/tCOnGlW1tD — The Hill (@thehill) June 7, 2021

20:15

In der Debatte über den Ursprung des Virus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach eigener Darstellung keine Handhabe, um China zur Mitarbeit zu bewegen. "Die WHO hat nicht die Macht, jemanden diesbezüglich zu zwingen", sagt WHO-Experte Mike Ryan auf die entsprechende Frage eines Journalisten. "Wir erwarten in dieser Sache die Zusammenarbeit, einen Beitrag und die Unterstützung aller unserer Mitgliedstaaten." Ein WHO-Team hatte nach einem Besuch in China beklagt, nicht Zugang zu allen Daten erhalten zu haben. Diskutiert wird, ob das Virus vom Tier auf den Menschen übergriff oder aus einem Labor entwich.

WHO official says can't force China to give more information on COVID-19 origins https://t.co/W79X5wHHsv pic.twitter.com/5Wy3KcBvgK — Reuters (@Reuters) June 7, 2021



19:00

In Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft steht beinahe jedes fünfte deutsche Unternehmen finanziell vor dem Aus, zeigt laut "Handelsblatt" eine Sonderauswertung der aktuellen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). In der Gastronomie klagen demnach zwei von drei Unternehmen über sinkendes Eigenkapital, in der Freizeitwirtschaft ist es jedes zweite. Gesamtwirtschaftlich seien davon 24 Prozent der gut 27.000 vom DIHK befragten Unternehmen betroffen, berichtet die Zeitung vorab.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)