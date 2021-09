06:30

Der Präsident der Schweizer Impfkommission, Christoph Berger, zweifelt am Sinn der Quarantäne für Kinder, wie er der SRF-Sendung "Rundschau" sagte. Ansteckungen unter Kindern seien kein Problem, da Infektionen bei ihnen anders verlaufen würden. Ganze Klassen in Quarantäne zu stecken, ist laut Berger nicht nötig. Repetitive Tests an Schulen würden derzeit reichen, "und dann braucht es in den Schulen keine Quarantäne mehr".

06:00

Der Kanton Graubünden, der sich in der Pandemie als Pionierkanton hervorgetan hat, wird eine Zertifikatspflicht im ÖV und in den Läden in den nächsten Monaten "zumindest prüfen müssen". "Im Moment steht die Massnahme nicht im Vordergrund. Aber je mehr Leute geimpft sind, desto kleiner ist das Verständnis dafür, wenn man beim Bahnfahren oder beim Einkaufen noch eine Maske tragen muss", sagt Regirungsrat Peter Peyer im Interview mit dem "Tagesanzeiger". Er fraget sich: "Wie lange reicht die Geduld der Geimpften noch?" Es sei nur verständlich, wenn diejenigen Menschen, die ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet hätten, ihr normales Leben zurückwollen. Und zwar ohne dass das Gesundheitssystem dadurch wieder an den Anschlag gerate.

Ich befürchte, dass ist bereits passiert. Schade, wurden die letzten zwei Monate nicht genutzt um den Einreiseverkehr besser zu kontrollieren, die Impfkampagne auszuweiten und die Schulen fit für den Winter zu machen. Alle Tools wären da gewesen. https://t.co/au3r9x1fjf — Christian Althaus (@C_Althaus) September 8, 2021

04:00

Die japanische Regierung erwägt eine Verlängerung der Corona-Massnahmen in der Hauptstadt Tokio und weiteren Regionen bin zum 30. September. Um die Ausbreitung der Delta-Variante einzudämmen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, es sei noch zu früh, um die Zügel schleifen zu lassen, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Die Massnahmen würden dann bis zum 30. September gelten. Eine Entscheidung werde im Laufe des Donnerstags getroffen.

03:30

Die Gesundheitsämter in Deutschland können derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen von Infizierten nachverfolgen. "Bei einer hohen Zahl von positiv Getesteten ohne gleichzeitigen Lockdown haben die Menschen häufig so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten ist", sagt die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, der Zeitung "Rheinische Post".

02:00

Die US-Seuchenbehörde CDC meldet 259'673 neue Coronavirus-Fälle. Damit steigt die Zahl der registrierten Infektionen auf 40'345'484. Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich um 1838 auf 649'299. Die Behörde berichtet, über 1,5 Millionen Amerikaner hätten eine Dritt-Impfung erhalten.

And Switzerland is even worse. https://t.co/X8fqIoFLVQ — Stefan Gerlach (@HmsGerlach) September 9, 2021

00:30

Rund 2000 bulgarische Restaurant- und Club-Besitzer, Kellner und Barkeeper sowie Betreiber von Fitness-Studios protestierten in Sofia gegen neue Einschränkungen. Die Demonstranten halten Plakate mit Aufschriften wie "Wir wollen arbeiten" und "Freiheit für das Wirtschaftsleben" hoch. Angesichts steigender Infektionsraten hat die Regierung die Schliessung von Gaststätten ab 23.00 Uhr angeordnet. Fitness-Studios dürfen nur zu 30 Prozent ausgelastet werden.

00:00

Die Corona-Pandemie beflügelt die Nachfrage nach Einfamilienhäusern im Umland der deutschen Städte. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Online-Immobilienmarktplatzes ImmoScout24. Demnach ist die Nachfrage nach Einfamilienhäusern am Stadtrand in den fünf grössten Städten zwischen Februar 2020 und Juni 2021 um 58 Prozent angestiegen. Auch ausserhalb der Metropolen ist der Effekt der Studie zufolge spürbar, hier wurden 52 Prozent mehr Kontaktanfragen nach Häusern im Grünen gestellt. Besonders begehrt ist der Wunsch nach einem Eigenheim ausserhalb der Innenstadt demnach in der Hauptstadt: In Berlin stieg die Nachfrage nach Einfamilienhäusern am Stadtrand um 80 Prozent an. Aber auch Hamburg (76 Prozent) und München (71 Prozent) erlebten eine deutlich gestiegene Nachfrage.

