06:30

Im Kampf gegen die kommende Wintergrippe wollte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2,5 Millionen Impfstoffdosen beschaffen. Das sind doppelt so viele wie in den Vorjahren. Doch bisher hat das BAG erst 1,6 Millionen Dosen auf sicher, wie das Amt auf Anfrage von blick.ch sagt. Damit könnten in der Schweiz nicht einmal alle Menschen aus Risikogruppen und alle über 65-Jährigen – total 2,7 Millionen Personen – geimpft werden. Es gibt laut BAG aber Optionen auf mehr Dosen, die noch verhandelt und abgeklärt werden müssten, aber offenbar keine Zusicherung dafür. "Die impfenden Fachpersonen und Betriebe werden im Sinne einer Empfehlung gebeten, in der ersten Phase der Impfperiode mit den vorhandenen regulären Dosen zunächst primär die Risikogruppen und deren Kontaktpersonen zu impfen", so ein BAG-Sprecher.

BAG bestellt mehr Grippe-Impfdosen pic.twitter.com/sw4GgszYwk — Seite 103 des Teletext (@teletext_ch_de) September 20, 2020

06:00

In Israel hat die Regierung eine Verschärfung des Lockdowns beschlossen, wie das Nachrichtenportal YNet berichtet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe zuvor gewarnt, dass der Anstieg der Neuinfektionen das Land an den Rand des Abgrunds bringe. Seit dem 18. September befindet sich Israel in einem zweiten Lockdown.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 2143 neue Fälle, in denen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 278'070. 19 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die vom RKI errechnete Zahl der Todesfälle steigt damit auf 9428.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus der Johns Hopkins University findet sich hier.

04:00

Der bekannte Berliner Virologe Christian Drosten sieht Deutschland in der Corona-Pandemie noch nicht genügend gewappnet. "Wir müssen, um die Situation in den kommenden Monaten zu beherrschen, Dinge ändern", sagteDrosten laut spiegel.de im Vorfeld der im Oktober anstehenden Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin. "Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns." Er betonte, die Pandemie sei kein wissenschaftliches Phänomen, sondern eine Naturkatastrophe. Es würden schon Festtagsreden auf den deutschen Erfolg gehalten, aber man mache sich nicht ganz klar, woher der Erfolg gekommen sei. Er gehe schlichtweg darauf zurück, dass Deutschland ungefähr vier Wochen früher reagiert habe als andere Länder. "Wir haben mit genau den gleichen Mitteln reagiert wie andere. Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht", erklärte der Leiter des Berliner Instituts für Virologie der Charité.

„Wir müssen vordenken, sonst ist es irgendwann zu spät“ https://t.co/OxcU65dlpT — Christian Drosten (@c_drosten) September 21, 2020

03:00

In der Corona-Pandemie setzt Belgien weitere Schweizer Kantone auf die orange Liste. Für 14 Kantone gilt mittlerweile eine erhöhte Wachsamkeit. Für den Kanton Genf erlässt Belgien neu ein Reiseverbot. Auf der orangen Liste stehen neu die beiden Appenzell, St. Gallen und Thurgau. Damit gilt für Reisen in 14 Kantonen eine erhöhte Wachsamkeit. Auf dieser Liste standen schon bisher die Kantone Wallis, Jura, Aargau, Bern, Solothurn, Neuenburg, Basel-Stadt, Zürich, Schwyz und Zug. Eine Quarantäne oder ein Test werden bei der Rückkehr empfohlen, sind aber nicht obligatorisch.

02:00

Frankreich schliesst im Kampf gegen das Coronavirus Bars und Restaurants in Teilen des Landes. Für die südfranzösische Hafenmetropole Marseille und das Überseegebiet Guadeloupe sei die "maximale Alarmstufe" ausgerufen worden, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch. Dort müssten ab Samstag alle Bars und Restaurants komplett schliessen. In der Hauptstadt Paris und weiteren Grossstädten wie Lille oder Rennes müssten Bars ab Montag um 22.00 Uhr schliessen.

02:45

Die US-Regierung prüft nach Auskunft ihres Wirtschaftsberaters Larry Kudlow Hilfen für Fluggesellschaften. Dazu schaue man sich mögliche Gesetzesvorhaben oder Verwaltungsmaßnahmen an, sagt Kudlow vor Journalisten im Weißen Haus.

01:00

In Grossbritannien sollen sich an klinischen Studien für Corona-Impfstoffe Probanten beteiligen, die sich freiwillig mit dem Virus infiziert haben. Die Regierung prüfe entsprechende Vorhaben mit Partnern, sagt eine Regierungssprecherin. Sie bestätigt damit einen Bericht der Zeitung "Financial Times". Ziel ist demnach, die Wirksamkeit von Impfstoffkandidaten zu testen und die Pandemie schneller zu beenden.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)