Die Bilder von Fan-Massen rund um das Finale der Fussball-EM behindern aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen die Pandemie. Während in Europa schon relativ viele Menschen gegen Covid-19 geimpft seien, seien Hunderte Millionen in anderen Regionen noch nicht geschützt, sagte WHO-Notfallkoordinator Mike Ryan am Montag in Genf. Die Menschen dort würden den EM-Trubel sehen und denken, "Wow, die in Europa haben viel Spass", sagte er bei einer Pressekonferenz. Dies mache es schwieriger, Menschen in ärmeren Regionen ohne Impfstoff-Zugang dazu zu bewegen, sich weiterhin an Corona-Massnahmen zu halten.

India reports 32,906 new COVID-19 cases, death toll rises by 2,020

Angesichts der angekündigten Corona-Lockerungen in England hat der britische Premierminister Boris Johnson die Bevölkerung zu Vorsicht und Rücksichtnahme aufgefordert. "Diese Pandemie ist bei weitem nicht vorbei. Diese Krankheit gefährdet weiterhin Sie und Ihre Familien", sagte Johnson am Montag in London. Die Bevölkerung könne nicht einfach zum Leben wie vor der Corona-Pandemie zurückkehren. Dennoch bestätigte der Regierungschef, dass fast alle Corona-Regeln vom 19. Juli an aufgehoben werden sollen.

Frankreich führt eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Betreuungswesen ein. "Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Zahlen und die Einlieferungen in die Kliniken steigen", sagte Präsident Emmanuel Macron bei einer Fernsehansprache am Montag. Ab dem 15. September werde kontrolliert, ob das Personal in diesen Bereichen geimpft ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dürften die Gesundheitsfachkräfte nicht mehr arbeiten und würden auch nicht bezahlt, ergänzte Gesundheitsminister Olivier Veran im Fernsehsender LCI. Angesichts der ansteckenderen Delta-Variante sei es wichtig, Pflichten einzuführen.

Impfpflichten sind in Europa äusserst selten. Macron hatte es zunächst für Frankreich auch ausgeschlossen. Italien, das besonders hart von der Pandemie getroffen wurde, war eine Ausnahme. Das Land verlangt seit Ende März von seinem Gesundheitspersonal eine Impfung. Griechenland kündigte ebenfalls am Montag an, dass sich Beschäftigte im Gesundheitssektor ab dem 1. September und in der Altenpflege ab sofort verpflichtend impfen lassen müssen. Künftig dürfen sich die Menschen auch nur noch in Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Covid-19 geimpft sind, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Abend bekanntgab. Griechenland werde nicht wegen einiger weniger wieder runterfahren. "Nicht Griechenland ist in Gefahr, sondern nicht geimpfte Griechen."

France to make COVID-19 vaccination mandatory for health workers - Macron

Zur Eindämmung der schon seit Tagen rasant steigenden Infektionszahlen schränkt der spanische Corona-Hotspot Katalonien nächtliche Aktivitäten weiter ein. Restaurants, Bars, Kultur- und Sportlokale sowie alle anderen Betriebe müssen in der Region mit der Metropole Barcelona und einer knapp 600 Kilometer langen Küste künftig ab 0.30 Uhr schliessen. Die Massnahme werde "morgen oder übermorgen in Kraft treten", sagte die Sprecherin der Regionalregierung, Patricia Plaja, am Montag.

Nutzen von dritter Impfung in reichen Ländern sei fragwürdig, Hilfe an arme Länder dagegen Pflicht: WHO wirft Impf-Herstellern Gier vor

In Portugal ist die Zahl von Spitalpatienten mit Covid-19 deutlich angestiegen. Erstmals seit Ende März ist diese Zahl innerhalb eines Tages um 57 auf 729 geklettert, teilten die Gesundheitsbehörden in Lissabon mit. Prozentual seien die Zahlen der Covid-19-Patienten sowie jenen auf Intensivstationen so stark angestiegen wie seit Februar nicht mehr. Die Corona-Situation in Portugal verschlechtert sich bereits seit vielen Wochen. Vor allem die Delta-Variante des Coronavirus macht etwa 90 Prozent der Neuinfektionen aus.

Die Schweiz hat auf einen Hilferuf aus der Mongolei reagiert und 40 Beatmungsgeräte sowie 45 Sauerstoffkonzentratoren in das Land geschickt. Das teilte das Aussendepartement EDA am Montag mit. Die Fracht habe einen Wert von 850'000 Franken. Zusätzlich stelle die Schweiz der Mongolei 150'000 Franken zum Kauf von drei Röntgengeräten bereit.

Die Mongolei gehört zu den Schwerpunktländern der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Das Land zwischen China und Russland ist derzeit stark von Covid-19 betroffen. Bereits zuvor hatte die Humanitäre Hilfe des Bundes Hilfsgüter nach Indien, Nepal und Sri Lanka geschickt.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich für die Corona-Politik der Regierung entschuldigt. Die Einschränkungen seien zu früh gelockert worden. Das Urteilsvermögen der Regierung sei schlecht gewesen. Dies bedaure er, sagte Rutte am Montag gegenüber Medienschaffenden. Rund zwei Wochen nach den Lockerungen waren in den Niederlanden am letzten Freitag die Corona-Massnahmen wieder verschärft worden. So mussten unter anderem Clubs und Discos wieder schliessen. Am Samstag wurden mehr als 10'000 bestätigte Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, so viele wie seit Ende Dezember nicht mehr.

Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 646 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 206 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 440 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 6,5 von 6,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 26 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'259. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

China reports 29 new coronavirus cases for July 12 vs 27 a day ago

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, spricht sich gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten für Ungeimpfte aus und pocht auf eine politische Intensivierung der Impfkampagne. "Freiheitsrechte für Ungeimpfte einzuschränken käme einer indirekten Impfpflicht gleich. Das halte ich für falsch. Nicht jeder Impfwillige hat bisher ein Impfangebot wahrnehmen können. Das liegt auch an der Urlaubszeit. Und dann gibt es Menschen, für die es kein Impfangebot gibt: Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere, Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Diese Menschen darf man nicht vom gesellschaftlichen Leben ausschliessen", sagt Reinhardt der Zeitung "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Umso wichtiger sei es, durch konsequente Aufklärung die noch Unentschiedenen zu erreichen. "Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau."

Der Vorstandvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, warnt vor Alarmismus um eine mögliche vierte Corona-Welle. "Den Begriff Vierte Welle sehe ich kritisch. Das sorgt bei den Bürgern nur für die Angst, dass mit steigenden Fallzahlen die Intensivstationen wieder mit Covid-Patienten volllaufen – dank der Impfung wird das aber nicht der Fall sein," sagte Gass der "Bild". Gass erwartet steigende Infektionszahlen im Herbst, "eine Gefahr für das Gesundheitssystem ist das aber nicht". Infektionen, schwere Erkrankungen und Todesfälle hätten sich zunehmend entkoppelt. "Wir erwarten bei gleicher Inzidenz viel weniger Corona-Patienten in den Kliniken."

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

In den USA sind inzwischen mehr als 159 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 334 Millionen Dosen verabreicht worden. Mehr als 184 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

Dirty air makes COVID worse, beta variant deadlier than original

Johnson & Johnson ist eigenen Angaben zufolge in Gesprächen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA über das neurologische Krankheitsbild Guillain-Barre-Syndrom nach einer Impfung mit seinem Mittel. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Syndrom auftrete, sei sehr gering, teilt Johnson & Johnson mit. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass die FDA einen neuen Warnhinweis bei dem Mittel Janssen des US-Konzerns veröffentlichen werde. Bei dem Guillain-Barre-Syndrom handelt es ich eine seltene Autoimmun-Krankheit, bei der das Nervensystem angegriffen wird.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Betreuungswesen an. Ab dem 15. September werde kontrolliert, ob das Personal in diesen Bereichen geimpft ist. "Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Zahlen und die Einlieferungen in die Kliniken steigen." Wegen der Delta-Variante gebe es einen Wettlauf mit der Zeit. Irgendwann müsse auch die Frage nach einer Impfpflicht für alle gestellt werden.

