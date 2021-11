06:30

Rund zehn Tage vor dem Urnengang zeichnet sich ein Ja zum Covid-19-Gesetz in der Schweiz ab. Das besagen zwei Umfragen. Laut der Umfrage von 20 Minuten/Tamedia wollen 69 Prozent der Befragten ein Ja zum Covid-19-Gesetz einlegen. Bei der SRG-Umfrage des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG SSR befürworten 61 Prozent das Covid-Gesetz. Am 28. November entscheidet das Stimmvolk über drei eidgenössische Vorlagen, darunter das Covid-Gesetz.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch - Börsen- und Wirtschaftsnachrichten, topaktuell und auf den Punkt gebracht.

+++

06:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 52'826 neuen Positiv-Tests einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie für Deutschland. Das sind 13'150 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 39'676 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut auf einen Rekordwert von 319,5 von 312,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 294 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 98.274. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

06:00

Der ehemalige Finanzminister von Brandenburg und heutige Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Görke fordert erstmals eine Geldprämie für alle Impfwilligen. Der Staat solle 300 Euro für den ersten vollständigen Impfschutz zahlen und 200 Euro für die Auffrischung, den sogenannten Booster, zitiert das Nachrichtenportal "t-online" Görke. Die Zahlung solle auch nachträglich jedem zukommen, der sich bereits impfen liess. "500 Euro sind angemessen, sie sind verfügbar und sie sind nötig." Das Gesamtvolumen der Maßnahme bezifferte Görke laut Bericht auf 37,5 Milliarden Euro.

+++

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

03:00

Der oberste US-Seuchenschutzexperte Anthony Fauci bezeichnet es als denkbar, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen im nächsten Jahr in den USA zu einer endemischen Krankheit abschwächt - und dann nicht mehr als Pandemie betrachtet würde. Das Ansteckungsniveau müsste dann so gering sein, dass es "keine Auswirkung auf die Gesellschaft, auf unser Leben, auf unsere Wirtschaft" gebe, sagt Fauci in einem Interview im Rahmen der Reuters Total Health Conference.

+++

02:00

In Irland werden drei Monate nach Einstellung fast aller Einschränkungen die Zügel wieder angezogen. Von Donnerstag an müssen Gaststätten und Bars wieder ab Mitternacht schliessen, teilt die Partei von Ministerpräsident Micheal Martin per Tweet mit. Angestellten wird geraten, wo immer möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Obwohl fast 90 Prozent aller Iren geimpft sind, nähert sich die Zahl der registrierten Infizierten wieder dem Allzeit-Hoch vom vergangenen Januar.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)