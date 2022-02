06:55

Während der Bund fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben habe (siehe hier), behalten einige der Kantone gewisse der Auflagen bei. So gilt im Kanton Zürich in Spitälern und Pflegeeinrichtungen die Zertifikatspflicht weiter.

Mehr dazu beim "Blick".

Maske, Homeoffice, Videocalls: Diese Grosskonzerne setzen weiterhin auf Masken https://t.co/E2NkhhJ16N — Blick (@Blickch) February 17, 2022

+++

06:50

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Donnerstag 19'899 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 18'919. Vor einer Woche lag er bei 26'319.

Zudem wurden 117 neue Spitaleinweisungen und 9 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 68,72 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 17.02.

117 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1096 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 74%

19 899 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (04.02.2022): 0,82https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/tQEflZRaNN — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 17, 2022

Bundespräsident Ignazio Cassis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie am Donnerstag bekannt wurde. Er habe keine Symptome und setze seine Arbeit von seinem Wohnsitz aus fort, teilte der Bund am Donnerstag mit.

Seit Donnerstag sind diese schweizweiten Corona-Beschränkungen aufgehoben:

- Maskenpflicht in Läden und Innenbereichen von Restaurants sowie öffentlich zugänglichen Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen

- Zertifikatspflicht in Einrichtungen und Betrieben wie Kinos, Theatern, Innenbereichen von Restaurants sowie Veranstaltungen. Die Kantone dürfen allerdings daran festhalten.

- Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen

- Einschränkung für private Treffen

- Homeoffice-Empfehlung

- Impf-, Genesung- oder Testnachweis bei Einreise und Einreiseformular

- Freiwillige Kapazitätsbeschränkungen im Detailhandel und Seilbahnen

Beibehalten bis am 31. März werden:

- Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Ausgenommen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. Die Kantone können strenger sein.

- Isolation von fünf Tagen für positiv getestete Personen

Entwickelt sich die Lage wie erwartet, wird per 1. April die besondere Lage beendet. Danach fällt also auch die Maskenpflicht im ÖV und die Isolationspflicht.

+++

04:05

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 220'048 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 20'124 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 240'172 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1371,7 von 1385,1 am Vortag. 264 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 120'992. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Nachfrage nach Impfungen ist dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und den Maltesern zufolge in den Impfzentren stark gesunken. Das DRK wisse aus "mündlichen Rückmeldungen, dass die Abfrage von Impfterminen beziehungsweise die Wahrnehmung von Impfangeboten derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau verläuft", sagt eine Sprecherin des DRK dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge. "Die Erfahrungen aus dem letzten Herbst haben gezeigt, dass es dennoch wichtig ist, Impfkapazitäten zur Anpassungs- und Auffrischungsimpfung aufrecht zu erhalten."

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

23:20

Weltweit haben sich bislang rund 417,07 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 6,22 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)