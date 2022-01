07:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Donnerstag 44'842 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 35'710. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 34'991, vor einer Woche bei 29'574. Zudem wurden 149 neue Spitaleinweisungen und 16 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 68,19 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 27.01.

149 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1166 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 77,7%

44 842 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (14.01.2022): 1,2https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/lqjF1Mm1Tq — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) January 27, 2022

+++

04:10

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet 190'148 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 49'988 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 140'160 Neuinfektionen gemeldet wurden.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1073,0 verglichen mit 1017,4 am Vortag. 170 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 117'484. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 9,42 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

03:15

Marokko will den Luftraum ab dem 7. Februar wieder für internationale Flüge öffnen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur MAP. Das Land hatte im November alle internationalen Passagierflüge verboten, weil es Bedenken wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus gab.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

19:35

In Frankreich sinkt die Zahl der täglichen Ansteckungen, allerdings auf sehr hohem Niveau. Die Behörden registrieren 392'168 Neuinfektionen, nach 428.008 Fällen am Vortag. Dienstag waren es über 501'000 nachgewiesene Fälle, vergangene Woche erstmals fast eine halbe Million.

n Krankenhäusern seien 268 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt sind es damit 102'612 Todesfälle.

+++

18:20

Eine Auffrischungsimpfung mit einem Covid-19-Vakzin erhöht den Schutz vor Tod durch die Omikron-Variante bei über 50-Jährigen deutlich. Das teilt die britische Gesundheitsbehörde Health Security Agency (UKHSA) mit. Etwa sechs Wochen nach der zweiten Impfdosis liege der Schutz vor Tod durch die Corona-Mutante lediglich bei 60 Prozent bei Personen über 50 Jahren.

Mit der Booster-Impfung steige dieser Wert auf bis zu rund 95 Prozent. Bei dem Pfizer/Biontech-Vakzin schütze der Booster zudem zu 90 Prozent vor einer Einweisung in eine Klinik. Dieser Wert sinke auf 75 Prozent zehn bis 14 Wochen nach Verabreichung der Booster-Impfung. Bei Moderna betrage der Schutz vor einer Einweisung ins Krankenhaus 90 bis 95 Prozent bis zu neun Wochen nach der dritten Dosis.

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

+++

17:55

Weltweit sind bislang mehr als 5,97 Millionen Menschen nachweislich in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 361,4 Millionen Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan bestätigt wurde. Mit fast 73 Millionen Ansteckungsfällen und über 878'800 Todesfällen weisen die USA weltweit die höchsten Werte auf.

+++

17:45

In Italien verzeichnen die Gesundheitsbehörden 155'697 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das seien rund 11'500 weniger als am Vortag, teilt das Gesundheitsministerium mit. 389 weitere Menschen seien im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, am Tag zuvor seien es 426 gewesen.

Seit dem Ausbruch des Virus in Italien im Februar 2020 starben 145'159 Menschen - das ist der nach Grossbritannien der zweithöchste Wert in Europa und der neunthöchste weltweit. Mehr als 10,54 Millionen Ansteckungsfälle wurden bislang registriert.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)