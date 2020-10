06:55

Die Zahl der Infektionen in der Schweiz steigt wieder stark an. Am Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 700 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Neue Todesfälle registrierte das Amt nicht. Ins Spital eingewiesen wurden neu zwölf an Covid-19 Erkrankte.

Derart hohe Fallzahlen wie am Dienstag hat es seit dem 3. April nicht mehr gegeben. Damals meldete das BAG 928 neue Ansteckungen. Seit Juni steigt die Tendenz. Ab Anfang September stiessen die Fallzahlen wieder in den 400-er-Bereich vor.

Am Montag waren für das Wochenende 1548 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet worden. Am Freitag zählte das BAG 552 Infektionen, am Donnerstag 550, am Mittwoch 411 und am Dienstag 225.

Matthias Egger, ehemaliger Chef der Corona-Taskforce des Bundes, hält ein so genanntes "Holland-Szenario" für möglich. In den Niederlanden waren die Fallzahlen während einer längeren Zeit stabil, bevor es plötzlich zu einem starken Anstieg kam. Egger spricht sich für eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen aus. Diese gibt es bereits im Kanton Zürich.

06:40

Die Erprobung eines experimentellen Corona-Impfstoffs in China zeigt einer Studie zufolge erste Erfolge. In der ersten Phase einer klinischen Studie scheine das Mittel, das vom Institut für Medizinische Biologie entwickelt wird, sicher zu sein, schreiben die Forscher in ihrer Studie.

191 gesunde Probanden im Alter zwischen 18 und 59 hätten keine schweren Nebenwirkungen gehabt. Es seien allenfalls milde Schmerzen, leichte Ermüdung oder Jucken und Schwellungen an der Einstichstelle aufgetreten.

06:35

Die für kommende Woche geplante TV-Debatte mit US-Präsident Donald Trump sollte aus Sicht seines Herausforderers Joe Biden abgesagt werden, wenn Trump seine Covid-19-Erkrankung bis dahin nicht überwunden hat. Die zweite Debatte der Kontrahenten ist für den 15. Oktober angesetzt. "Ich denke, wenn er immer noch Covid hat, sollten wir keine Debatte haben", sagte Biden am Dienstag nach einem Wahlkampfauftritt.

Trump hatte am vergangenen Freitag seine Covid-19-Diagnose bekanntgegeben. Er und Biden hatten zuvor am Dienstag auf einer Bühne gestanden bei der ersten von drei geplanten TV-Debatten. Es ist unklar, ob Trump zu diesem Zeitpunkte bereits ansteckend gewesen sein könnte: Das Weisse Haus und sein Leibarzt Sean Conley verweigern seit Tagen Angaben dazu, wann der Präsident zuletzt einen negativen Coronavirus-Test hatte.

06:00

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen in den USA steigt einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge binnen 24 Stunden um mindestens 43,653 auf 7,53 Millionen. Die Zahl der Todesfälle klettert um mindestens 735 auf 210,968.

05:55

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2828 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt laut RKI damit bei 306'086. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des Instituts um 16 auf 9562.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Virus der Johns Hopkins University findet sich hier.

2828 neue #Corona-Fälle! Der 7-Tage-Schnitt steigt von 2262 auf 2410. Als wir das letzte Mal auf diesem Niveau lag, am 22. April, diskutierte Deutschland gerade über die Merkel'sche Warnung vor "Öffnungsdiskussionsorgien".@welt pic.twitter.com/1GZMLduSix — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 7, 2020

00:05

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 41'906 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,969 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 819 auf 147'494 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

20:30

In Frankreich meldet das Gesundheitsministerium 10'489 neue Coronavirus-Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Am Montag waren es rund 5000. Fast 7400 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt, 1426 lägen auf der Intensivstation.

Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich um 66 auf 32'365.

19:20

Berlin geht mit einem "Zerstreuungsgebot" gegen eine zunehmende Ausbreitung des Coronavirus vor. Demnach dürfen Gaststätten nur noch bis 23 Uhr (MESZ) öffnen, beschliesst der Senat. In der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr dürfen sich höchstens bis zu fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten. In privaten Räumen dürfen nur noch bis zu zehn Menschen zusammenkommen. Damit sollen unter anderem Partys verhindert werden.

19:15

Reiche Staaten könnten Bill Gates zufolge Ende 2021 in etwa wieder den Normalzustand erreichen, sollte es einen wirksamen Impfstoff geben. Voraussetzung sei aber, dass das Vakzin bald zur Verfügung stehe und die Verteilung angemessen verlaufe, sagt der Microsoft-Gründer.

Westliche Unternehmen seien russischen und chinesischen Firmen mit Blick auf die entscheidende Entwicklungsphase III voraus.

Bill Gates had spent much of his time thinking about viruses, and vaccines, well before the novel coronavirus was first detected. He tells The Economist how he thinks covid-19 might play out https://t.co/zKAOvJKH8r — The Economist (@TheEconomist) September 30, 2020

18:50

Die Zahl der Covid-19-Patienten in englischen Kliniken ist auf den höchsten Stand seit dem 25. Juni gestiegen. Derzeit werden in England 2783 Menschen gegen ihre Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Das ist ein Anstieg um 190 verglichen mit dem Vortag. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen dort deutlich gestiegen.

