SVP-Präsident Marco Chiesa hat am Samstag an der Online-Delegiertenversammlung der SVP Schweiz vom Bundesrat die sofortige Öffnung der Läden und Restaurants gefordert. Zu allen drei Abstimmungsvorlagen vom 7. März fassten die Delegierten die Ja-Parole.

Alle massgeblichen Kennzahlen zum Coronavirus seien in der Schweiz gesunken, sagte Chiesa: die Zahl der Infizierten, die Sterberate und der sogenannte Reproduktionswert. Dieser zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Trotz des Rückgangs der Zahlen halte Bundesrat Alain Berset (SP) am Lockdown fest, sagte Chiesa.

Berset sei der teuerste Bundesrat aller Zeiten. "Allein der aktuelle Lockdown verschlingt pro Stunde sechs Millionen Steuerfranken." Für die SVP habe der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung Priorität. Aber man dürfe die Arbeitsplätze und die Wirtschaft nicht vergessen. "Ich setze mich dafür ein, dass der Mittelstand die Zeche nicht doppelt bezahlen muss: mit Geschäftsschliessungen und Lohneinbussen - und später mit höheren Steuern", versprach Chiesa.

Der Bundesrat schränkt den Zugriff auf in Bundesratssitzungen zirkulierende Dokumente ein. Das Innendepartement von Innenminister Alain Berset hat die neusten Corona-Papiere als geheim klassifiziert. Das schreibt der "Tages-Anzeiger" unter Berufung auf mehrere Quellen aus dem Umfeld des Bundesrates. So sind etwa Dokumente, auf die zuvor Hunderte Leute aus verschiedenen Departementen Zugriff hatten, jetzt nur noch für einen ausgewählten Kreis von Personen zugänglich.

12:15

In den USA steigt die Zahl der Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 163.456 auf 25,99 Millionen. 3539 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 437.060.

11:45

Gut 2,2 Millionen Menschen sind Reuters-Berechnungen zufolge weltweit bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Demnach haben sich knapp 102 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. Die meisten Todesfälle und Infektionen gab es in absoluten Zahlen in den USA. Bei den Todesfällen rangiert Brasilien auf Platz zwei, bei den Ansteckungen folgt Indien auf die USA.

10:25

Norwegen kündigt die Lockerung von einigen Beschränkungen für die Region rund um die Hauptstadt Oslo an. Ab dem 3. Februar dürften manche Geschäfte wieder öffnen und einige Freizeitaktivitäten würden wieder erlaubt, kündigt Gesundheitsminister Bent Hoeie an.

09:50

Das Robert Koch-Institut meldet in Deutschland 12.321 Neuansteckungen mit dem Coronavirus und weitere 794 Todesfälle. Dami steigt die Zahl der bestätigten Infektionen insgesamt auf 2.205.171, gestorben sind im Zusammenhang mit Covid-19 insgesamt 56.546 Menschen in Deutschland. Am vergangenen Samstag waren noch 16.417 Neuansteckungen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf knapp 91 nach 94 am Vortag. Vor einer Woche hatte sie noch bei 113 gelegen.

09:30

FDP-Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter hat ihre Coronavirus-Impfung öffentlich gemacht. "Ja, ich bin geimpft", sagte sie im Gespräch mit den Zeitungen von "CH-Media" vom Samstag. Neben dem Coronavirus habe die 57-Jährige aber keine Angst etwa wegen der Drohbriefe oder aufgrund von erhöhter Polizeipräsenz bei Auftritten des Bundesrates. "Ich nehme das zur Kenntnis", sagte sie. "Die Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger versteht, dass wir Entscheide für Land und Volk treffen."

08:15

Russland meldet 19.032 neue Coronainfektionen und 512 weitere Todesfälle binnen 24 Stunden, wie die Behörden mitteilen. Damit summiert sich die Zahl der positiven Tests in dem Land auf 3.832.080, gestorben sind 72.697 Menschen.

Eine Übersicht zur den weltweiten Fallzahlen der Johns Hopkins University findet sich hier.

06:55

Die US-Seuchenbehörde CDC ordnet das Tragen von Masken in Verkehrsmitteln, die zwischen den Bundesstaaten fahren oder fliegen, und an Verkehrsknotenpunkten an. Dies umfasse ab Montag Flugzeuge, Züge, Nahverkehr, Taxis, Züge, Mitfahrdienste und U-Bahnen, teilt die CDC mit. Werde keine Maske getragen, verstosse das gegen Bundesgesetze. Privatautos und Lastwagen mit einem Fahrer seien von der Regelung ausgenommen.

06:05

Der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg hat vor Einreisen nach Deutschland mit gefälschten Corona-Tests gewarnt. "In Ländern wie Russland, Ukraine, Türkei oder Ägypten gibt es inzwischen einen grossen Markt für gefälschte Tests", sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Fälschungen kosteten rund ein Viertel eines echten Tests. "Wenn Personen mit gefälschten Corona-Tests einreisen, besteht ein hohes Risiko, dass Krankheitserreger und auch die Mutation des Corona-Virus eingeschleppt werden."

05:00

Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer hält mögliche Lockerungen des Lockdowns Mitte Februar höchstens in sehr begrenztem Mass für möglich. "Im Moment kann niemand seriös beurteilen, wie es Mitte Februar weitergeht", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe). "Aber eines kann man nach allen Erfahrungen bei der Infektionsbekämpfung sagen: Man wird auch nach einem Lockdown nicht sofort und vollständig zu normalen Verhältnissen zurückkehren können", betonte er. "Das wird nur stufenweise möglich sein. Andernfalls droht ein Rückfall in die dritte Welle."

02:40

Die chinesische Gesundheitsbehörde meldet wie am Vortag neue 52 Coronavirus-Fälle. Die Behörde teilt mit, 36 Fälle seien lokalen Ursprungs. In China, wo die weltweite Seuche zuerst registriert wurde, steigt damit die Zahl der bekannten Infizierten auf 89.430.

01:00

Der US-Pharmakonzern Moderna bittet einem Medienbericht zufolge die Arzneimittelbehörde FDA darum, zusätzlich bis zu fünf Vakzindosen in einer Ampulle abfüllen zu dürfen. Damit wolle das Unternehmen einen Engpass bei der Herstellung abfedern, berichtet "CNBC" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Person. Damit könnte Moderna 15 Impfstoffdosen in einer Ampulle liefern. Bislang hat das Unternehmen eine Erlaubnis für zehn Dosen.

22:15

Der Discounter Aldi Suisse geht in die Preisoffensive und unterbietet Konkurrent Lidl bei den FFP2-Masken nochmals. Statt knapp ein Franken kosten sie bei Aldi in der 50er-Packung nun 90 Rappen pro Stück. Grund ist die hohe Nachfrage und der kräftig Nachschub. "Die dank der hohen Bestellmenge erzielten Einkaufspreisvorteile werden dem Kunden weitergegeben", zitiert der Blick aus einer Mitteilung des deutschen Discounters. "Dies entspricht dem günstigsten Preis am Markt", das Unternehmen.

21:05

Italien will trotz Bedenken von Experten ab Montag die Beschränkungen in zahlreichen Regionen lockern. Elf von ihnen würden von orangen Zonen in gelbe umgestuft, teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit dürfen dort etwa Gaststätten tagsüber öffnen. Ein Berater des Ministeriums, Walter Ricciardi, hat vor einigen Tagen im Gegenteil einen "echten Lockdown" gefordert, um nicht Zustände wie in Spanien oder Portugal hinaufzubeschwören. Hintergrund ist die Sorge über neue, ansteckendere Virus-Varianten.

20:40

Frankreich kündigt angesichts der Gefahr durch die neuen Virus-Varianten schärfere Massnahmen an. Zwar sei gegenwärtig kein neuer Lockdown nötig, sagt Ministerpräsident Jean Castex. Allerdings werde der Reiseverkehr mit Nicht-EU-Staaten ab Sonntag gestoppt, innerhalb der EU werde ein Test benötigt. Zudem würden dann auch Einkaufspassagen geschlossen, in denen keine Lebensmittel verkauft werden. Die Polizei werde Verstösse gegen die Ausgangssperre und verbotene Partys ahnden.

20:30

Tschechien will ab Mitternacht alle nicht zwingend notwendigen Einreisen stoppen. Das gibt das Aussenministerium bekannt. Ausnahmen sollen etwa der Weg zur Arbeit, Familienbesuche und Hochzeiten sein.

19:25

In Moskau hatten bereits über die Hälfte der Einwohner eine Coronavirus-Infektion. Das gibt der Bürgermeister der russischen Hauptstadt bekannt.

19:20

In Frankreich hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 75.000 überschritten. Die Regierung gibt 820 neue Fälle von Patienten bekannt, die mit oder an dem Virus gestorben sind. Damit werden insgesamt 75.620 Corona-Tote registriert. In der EU sind nur in Italien mit über 87.000 Fällen mehr Menschen dem Virus erlegen.

18:40

Nach Aussage des AstraZeneca-Chefs Pascal Soriot dürften die meisten Probleme in dem Werk behoben sein, das die EU beliefert. Die Produktivität dürfte sich bald erhöhen, man sei komplett auf eine höhere Fertigung für die EU fokussiert. Natürlich gebe es hier und da Probleme und Verzögerungen bei der Produktion, sagt Soriot weiter.

18:20

In den USA beschliesst New York die Wiedereröffnung von Restaurants zum Valentinstag. Allerdings darf nur ein Viertel der Kapazität ausgenutzt werden, teilt Gouverneur Andrew Cuomo mit. Er rechtfertigt die Lockerung mit einer leichten Besserung der Pandemie-Lage. Der Tag der Verliebten ist traditionell einer der umsatzstärksten Tage in der amerikanischen Gastronomie.

