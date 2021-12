06:00

Die Prognosen der Corona-Taskforce des Bundes sind düster. Wenn sich nichts ändert, rechnen die Experten bis in zweieinhalb Wochen mit knapp 25'000 Corona-Fällen pro Tag. Das wären fast dreimal so viele Ansteckungen wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag registrierte, wie der "Blick" schreibt.

Im positiven Szenario geht die Taskforce davon aus, dass sich die täglichen Neuansteckungen bei rund 10'000 Fällen bewegen werden. Düsterer sieht es bereits beim mittleren und für die Experten wahrscheinlichsten Szenario aus. Hier rechnet die Taskforce bis am 9. Januar mit den genannten knapp 25'000 Fällen. Noch schlimmer aber sieht der «worst case» aus. Dann wären bereits am 2. Januar mit noch mehr Infektionen zu rechnen. Das ist bereits in anderthalb Wochen.

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 45'659 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 5642 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 51'301 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 289,0 von 306,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 510 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 109'324. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,87 Millionen Corona-Tests positiv aus.

23:45

Der Pharmakonzern AstraZeneca und die Oxford-Universität haben damit begonnen, an einem Omikron-Impfstoff zu tüfteln. Es seien die ersten Schritte dazu unternommen werden, sagt ein Sprecher. Zuerst hatte die "Financial Times" darüber berichtet.

22:55

Weltweit haben sich bislang rund 275,18 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,65 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

22:10

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sollen in Israel Personen über 60 Jahre eine vierte Impfdosis bekommen. Ministerpräsident Naftali Bennet rief die Bevölkerung dazu auf, das Impfangebot anzunehmen. Ein Expertengremium der israelischen Regierung hatte die Maßnahme zuvor empfohlen. Bislang gibt es mindestens 340 nachgewiesene Omikron-Infektionen in Israel.

21:30

Die Corona-Fallzahlen in der Schweiz gehen derzeit langsam zurück. Doch wegen der Omikron-Variante ist laut BAG eher von der Ruhe vor einem weiteren Sturm auszugehen. Neu wird Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus allen Personen über 16 Jahre vier Monate nach der zweiten Impfdosis empfohlen. Weitere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden überprüft.

Zwar zeichne sich momentan eine Trendwende ab, sagte Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag vor den Medien in Bern. Bei hohen Fallzahlen habe sich die Zunahmegeschwindigkeit deutlich verlangsamt. Der Trend zeige sich auch bei den Spitaleintritten.

Wegen der vermuteten Eigenschaften der Omikron-Variante gehe man aber davon aus, "dass die neue Variante sich sehr rasch ausbreiten wird und die Fallzahlen anziehen werden". So würden viele Infizierte in kurzer Zeit erwartet. Derzeit seien zehn bis zwanzig Prozent der Fälle auf die Omikron-Variante zurückzuführen.

Mathys erwartet eine Verdoppelung der Zahl der Omikron-Fälle alle drei bis vier Tage - wie dies in Dänemark oder Grossbritannien zu sehen sei. Spätestens ab Januar werde die hochansteckende Omikron-Variante dominant werden und die bisher vorherrschende Delta-Variante in der Häufigkeit abgelöst haben.

21:20

Die US-Regierung will ab Januar auf Anfrage Bürgern insgesamt 500 Millionen kostenlose Covid-Tests für den Hausgebrauch zur Verfügung stellen. Zudem sollen etwa 1000 medizinisch ausgebildete Mitglieder der Streitkräfte in Krankenhäusern aushelfen, teilt Präsident Joe Biden bei der Vorstellung neuer Maßnahmen mit.

21:05

Alle US-Bürger haben nach Darstellung von Präsident Joe Biden die patriotische Pflicht, sich impfen zu lassen. Wer nicht komplett geimpft sei, habe guten Grund, sich über Omikron Sorgen zu machen, warnt Biden in einer Rede zur Pandemie. Die Variante verbreite sich schneller als irgendjemand erwartet habe.

21:05

Am Dienstag empfahl die Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) die Auffrischungsimpfung - oder Booster - gegen das Coronavirus vier statt sechs Monate nach der zweiten Impfdosis. Daten zeigten, dass eine Auffrischungsimpfung den Schutz vor einer Infektion durch Omikron stark verbessern könne.

Ekif-Präsident Christoph Berger rechtfertigte sich vor den Medien dafür, die Empfehlungen für die Auffrischungsimpfung nicht bereits früher geändert zu haben. Dies hat seiner Ansicht nach nicht zur Folge, dass die Omikron-Welle nun grösser wird. Berger warnte jedoch vor mehr Corona-bedingten Todesfälle wegen der neuen Omikron-Variante, da diese doppelt so ansteckend wie die bisher in der Schweiz vorherrschende Delta-Variante sei.

Laut Hauri soll das Boostern bis Ende Februar für alle, die das wollen möglich sein. Dieses Versprechen dürfte die Mehrheit der Kantone halten. Hauri sprach von einer "sportlichen Zeitrechnung".

20:30

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betont die Wichtigkeit einer Einführung einer obligatorischen Impfung gegen Corona. "Ich halte eine Impfpflicht, die dann irgendwann gilt und umgesetzt werden kann, für erforderlich", sagt der SPD-Politiker nach der Videoschalte von Bund und Ländern zu Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie: "Das wird uns nicht so schnell verlassen - das Thema Corona."

20:10

Wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus müssen in Deutschland auch Geimpfte von kommender Woche an ihre privaten Kontakte reduzieren. Bund und Länder beschlossen in ihrer Spitzenrunde am Dienstag mit Blick auf Silvester, dass ab dem 28. Dezember generell nur noch maximal zehn Personen zusammenkommen können. Kinder bis 14 Jahren zählen allerdings nicht dazu. "Wir alle sind mürbe und der Pandemie müde", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Spitzenrunde mit den Länderchefs in Berlin. Aber: "Corona macht keine Weihnachtspause." Daher seien weitere Einschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich.

Die Einschränkungen für Ungeimpfte wie etwa die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr sowie die 2G-Regel für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur bleiben bestehen. Zudem beschlossen Bund und Länder die Schließung von Clubs und Diskotheken. Großveranstaltungen wie Fußball-Spiele müssen bis auf weiteres ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch das Verkaufsverbot für Feuerwerk gehört dazu. Es sei absehbar, dass Omikron "die Zahlen in den nächsten Wochen massiv ansteigen lassen" werde, sagte Scholz. "Wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor dieser nächsten Welle." Am 7. Januar wollen Bund und Länder die nächste Bestandsaufnahme machen und über das weitere Vorgehen beraten.

18:20

Der britische Premierminister Boris Johnson schliesst neue Massnahmen in England vor Weihnachten aus. Dafür reiche die Datenlage nicht aus, sagt er in einer Videobotschaft. Jedoch könnten weitere Einschnitte nach Weihnachten notwendig werden.

