06:55

Nach dem Mittag wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Zahlen für Freitag, Samstag und Sonntag publizieren. In der vergangenen Woche sind die Zahlen tendenziell gesunken.

06:35

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Wie britische Medien am Sonntagabend berichteten, hat Johnson Kontakt zu einer Person gehabt, die später positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde. "Der Premierminister wird die Regeln befolgen und sich selbst isolieren", sagte ein Sprecher Johnsons. Der Schritt kommt kurz vor einer Woche mit möglicherweise entscheidenden Brexit-Gesprächen.

Im März hatte sich Johnson als einer der ersten Regierungschefs weltweit mit dem Coronavirus angesteckt. Der 56-Jährige lag im April zeitweise mit anhaltenden Covid-19-Symptomen auf der Intensivstation. Aktuell zeige Johnson aber keine Symptome einer Erkrankung, er arbeite vorerst weiter vom Amtssitz in der Downing Street aus, sagte sein Sprecher.

05:25

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 10'824 Neuinfektionen in Deutschland. Die Zahlen am Wochenende fallen in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter Samstags und Sonntags häufig nicht alle Daten übermitteln. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt nach Angaben des RKI auf 801'327. Den Daten zufolge starben 62 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 12'547.

04:45

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters überschreitet die Zahl der Infektionen in den USA erstmals die Marke von elf Millionen. Innerhalb von acht Tagen stieg die Zahl der Fälle um eine Millionen und damit am schnellsten seit Beginn der Pandemie. Zuvor waren zehn Tage nötig, um den Anstieg von neun auf zehn Millionen Infizierte zu verzeichnen. Zwischen der Marke von acht Millionen und neun Millionen vergingen 16 Tage.

Die Grafik der Johns-Hopkins-University zur Verbreitung des Coronavirus weltweit findet sich hier.

02:55

Die US-Bundesstaaten Michigan und Washington verschärfen wegen steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen. Ab Mittwoch müssen Universitäten, Restaurants und Veranstaltungsorte in Michigan geschlossen bleiben, sagt Gouverneurin Gretchen Whitmer.

In Washington sind Versammlungen in geschlossenen Räumen verboten und Treffen im Freien auf fünf Personen beschränkt sowie Restaurants und Fitnessstudios geschlossen, kündigt Jay Inslee, Gouverneur des US-Bundesstaates an.

01:05

In Brasilien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen eines Tages um 14'134 auf insgesamt 5,86 Millionen. 140 weitere Menschen starben demnach an oder mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 165'798.

