07:05

Mit der verbesserten epidemiologischen Lage wird die wissenschaftliche Taskforce des Bundes ihre Arbeitsweise anpassen. Die Expertengruppe wurde vom Bundesrat Ende März 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschaffen. Sie wird gemäss BAG auch in der Zukunft "flexibel und anpassungsfähig" bleiben. Dies berichtet das Onlineportal heidi.news.

Taskforce-Präsident Martin Ackermann sagte, derzeit würden Diskussionen laufen, wie man die Taskforce in den nächsten Phasen aufstellen wolle, "um möglichst flexibel zu bleiben für den Fall, dass sich die epidemiologische Lage ändert. Es ist aber noch nichts entschieden".

+++

06:45

Afrika benötigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) binnen der kommenden sechs Wochen mindestens 20 Millionen Impfstoffdosen des Herstellers Astrazeneca . Nur so könnten alle, die eine erste Dosis mit diesem Vakzin erhalten hätten, innerhalb des empfohlenen acht- bis zwölfwöchigen Intervalls den zweiten Piks bekommen, teilte die WHO am Donnerstag mit. Zusätzlich würden weitere 200 Millionen Corona-Impfstoffdosen benötigt, damit der Kontinent bis September 2021 zehn Prozent seiner Bevölkerung impfen könne.

+++

06:05

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert 7380 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für Deutschland. Das sind 1389 Fälle weniger als eine Woche zuvor. 192 weitere Menschen starben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 39,8. Am Tag zuvor betrug der Wert 41,0. Insgesamt wurden bislang knapp 3,67 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 88'187 Menschen starben.

+++

04:00

Nur die Hälfte der Familien in Deutschland will ihre Kinder gegen Corona impfen lassen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeine" laut Vorabbericht, lehnen 40 Prozent der Erziehungsberechtigten derzeit eine Corona-Schutzimpfung für ihre Kinder ab. 51 Prozent der Befragten seien für die Impfung, der Rest unentschieden.

+++

COVID-19 toll on Indian economy deepens, jobs crisis to worsen: Reuters poll https://t.co/gS60LyWAMQ pic.twitter.com/UBJjfTkkh4 — Reuters (@Reuters) May 28, 2021

+++

01:25

Weltweit haben sich mehr als 168,73 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Grundlage offizieller Daten. Danach starben mehr als 3,65 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Nach den USA weist Brasilien mit mehr als 454'000 die meisten Todesfälle auf. Dort wurden mehr als 16,2 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weltweit ist das der dritthöchste Wert nach den USA und Indien.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

22:45

Bei der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus lassen die USA nicht locker. Sie fordern von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine zweite Phase der Untersuchung einzuleiten. Unabhängige Experten sollten dabei vollständigen Zugang zu ursprünglichen Daten und Covid-19-Proben in China erhalten, teilt die US-Vertretung bei der UN in Genf mit. US-Präsident Joe Biden hatte sich zuvor für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus ausgesprochen und die Geheimdienste darum gebeten, ihre Bemühungen dahingehend nochmals zu verstärken. Es gebe derzeit noch nicht genügend Informationen, um zu bestimmen, ob das Virus auf natürlichem Wege entstanden sei oder aus einem Labor stamme.

+++

21:30

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft angesichts von stark steigenden Fallzahlen in Südasien zu einer Spende von 190 Millionen Impfdosen bis Ende Juni auf. Der indische Export-Stopp habe zu der Lücke geführt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit der GAVI-Impfallianz. Zudem würden bis zum 02. Juni zwei Milliarden Dollar benötigt, um eine Versorgung über 2021 hinaus bis Anfang 2022 sicherstellen zu können. "Reiche Staaten könnten 2021 mindestens eine Milliarde Dosen teilen", hieß es weiter.

+++

20:00

Facebook entfernt inmitten einer neuen Debatte über den Ursprung des Coronavirus keine Beiträge mehr, die das Virus als menschengemacht bezeichnen. Im Lichte der anhaltenden Untersuchungen und nach Beratungen mit öffentlichen Gesundheitsexperten verbiete Facebook auf seinen Apps nicht die Behauptung, dass das Virus von Menschen verursacht sei, hieß es in einer Stellungnahme des sozialen Netzwerks. Das US-Unternehmen wolle seine Politik regelmäßig aktualisieren, wenn neue Fakten mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie hinzukämen. US-Präsident Joe Biden hatte sich zuvor für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus ausgesprochen und die Geheimdienste darum geben, ihre Bemühungen nochmals zu verstärken.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)