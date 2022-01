07:00

Eine vierte Dosis des Impfstoffs von BionTech/Pfizer reicht laut vorläufigen Daten einer Studie in Israel nicht aus, um eine Infektion mit der Omikron-Variante von Covid-19 zu verhindern. Zwei Wochen nach Beginn der Studie mit 154 medizinischen Fachkräften im Sheba Medical Center in Tel Aviv stellten die Forscher fest, dass der Impfstoff zwar den Antikörperspiegel anhob. Ein Schutz gegen Omikron sei aber nur teilweise geboten,^erklärte Studienleiterin Gili Regev-Yochay. Impfstoffe, die gegen frühere Varianten wirksamer waren, böten gegen Omikron weniger Schutz.

Die Studienteilnehmer, die sich infizierten, hätten zwar nur leichte oder überhaupt keine Symptome gezeigt. Die Studienergebnisse sprächen dennoch nicht für eine vierte Dosis für die breitere Bevölkerung, so Regev-Yochay.

Gegenüber Ungeimpften beträgt die Reduktion der Impfdurchbrüche bei Personen mit Booster-Impfungen über 90 Prozent. Und in den vergangenen Wochen wurden unter den dreifach gegen das Coronavirus geimpften Personen in der Schweiz nur etwa ein Drittel so viele Spitaleintritte und nur rund ein Viertel so viele Todesfälle auf 100'000 Personen verzeichnet wie unter zweifach Geimpften, wie die NZZ unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) schreibt. Damit bestätigten sich Studienergebnisse aus Israel nun auch in der Schweiz.

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Sie lag bei 553,2 nach 528,2 am Vortag, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte. Die Zahl der bekannten Infektionen legte um 74'405 auf knapp 8,075 Millionen zu. Vor einer Woche waren 45'690 neue Fälle verzeichnet worden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 193 auf 115'842.

Australiens drei bevölkerungsreichste Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland melden zunächst 74 weitere Todesfälle und damit so viele wie noch nie. Der bisherige landesweite Höchststand wurde am Donnerstag mit 57 verzeichnet. In Australien breitet sich Omikron rapide aus.

Die Fluggesellschaft Ryanair fordert einem Medienbericht zufolge staatliche Hilfe für die Luftfahrtbranche. "Wichtig ist, das Wachstum für die gesamte Branche zu fördern, um die Passagiere zurückzubringen, die verloren gegangen sind", sagt Andreas Gruber, Chef der Ryanair-Tochter Laudamotion und Deutschland-Sprecher der irischen Fluglinie. "Das beste Instrument dafür ist eine Unterstützung der Flughäfen durch die Regierung. Und die daraus resultierenden Kostenvorteile können an die Airlines weitergegeben werden."

In Deutschland geben einer Studie zufolge 43 Prozent aller Haushalte an, während der Pandemie Einkommen oder Ersparnisse verloren zu haben. Jeder sechste Haushalt habe nach eigenen Angaben trotz Bedarfs keine staatliche Hilfe erhalten, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" laut Vorabbericht unter Berufung auf eine Erhebung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Vielen fehlten Informationen oder sie scheiterten an der Bürokratie.

In Polen baut sich die fünfte Virus-Welle auf. Gesundheitsminister Adam Niedzielski warnt vor weiteren Höchstwerten bei den täglichen Infektionen. "Wir sagen den Höhepunkt der Infektionen für Mitte Februar mit Tagesspitzen von rund 60'000 Fällen voraus", sagt Niedzielski. Bei der vierten Infektionswelle wurden in Polen Tages-Höchstwerte von lediglich 10'000 Fällen erfasst.

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) sieht der möglichen Einführung eines Ess- und Trinkverbots aufgrund von Corona in Bussen und Trams gelassen entgegen. Das Personal sei sich derartige Kontrollen gewohnt und gut dafür ausgebildet. Das Konsumationsverbot im Ortsverkehr gehört zu den Massnahmen gegen das Coronavirus, die der Bundesrat vergangene Woche in die Konsultation gegeben hatte. Die Vernehmlassung endete am Montag.

Ein solches Verbot würde eine Forderung von Angestellten im öffentlichen Verkehr aufnehmen, teilte der SEV am Montag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Auch viele Fahrgäste hätten Mühe damit, wenn Leute ässen, um die Maskenpflicht zu umgehen. Da es nur um kurze Strecken gehe, erwarte man keine grossen Auswirkungen auf die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, so der SEV weiter.

