Der deutsche Virologe Christian Drosten mahnt mit Blick auf die Delta-Variante zu mehr Tempo bei den Impfungen. "Wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten", sagt Drosten im Deutschlandfunk. In der Gesamtbevölkerung seien bislang 61 Prozent vollständig geimpft. "Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen, das reicht absolut nicht aus."

Corona-Tests allein seien keine Alternative. Sie seien nur ein Behelfsmittel gewesen, solang es noch keinen Impfstoff gegeben habe. "Jetzt nimmt die Bevölkerung die Impfung nicht an, das ist ein grosses Problem."

06:00

Der Bundesrat hat am Mittwoch zunächst auf eine Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht etwa auf Restaurants oder Fitnesscenter verzichtet. Die Kantone wären mehrheitlich für einen solchen Schritt gewesen, vor allem deswegen, weil die Belastung der Spitäler wegen vor allem ungeimpfter Patienten sehr hoch ist.

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) reagiert enttäuscht. Die Organisation der Kantone fordert den Bundesrat auf, bei Bedarf möglichst schnell zu handeln. Zudem behalten sich die Regierungen die Möglichkeit vor, die Zertifikatpflicht in den jeweiligen Kantonen von sich aus auszuweiten.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 3202 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Zudem wurden 84 neue Spitaleinweisungen und 3 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 51,76 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

05:55

Der Captain der Schweizer Fussball-Nationalmeisterschaft Granit Xhaka ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Testspiel gegen Griechenland fällt er aus. Wie inzwischen bekannt geworden ist, liess er sich nicht impfen. Angaben zufolge ist er der einzige Spieler der Nationalmannschaft, der nicht geimpft ist oder der die Infektion nicht bereits durchgemacht hat.

"Granit Xhaka steht dem Schweizer A-Nationalteam im Länderspiel in Basel gegen Griechenland nicht zur Verfügung stehen. Der Captain der Nati wurde positiv auf Covid getestet", teilte der Schweizer Fussballverband mit.

Bei Xhaka seien am Morgen Symptome festgestellt worden und ein PCR habe ein positives Resultat gebracht. Er sei den ganzen Tag ohne Kontakt zu den übrigen Spielern gewesen.

04:25

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 13'715 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1089 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 12'626 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 76,9 von 75,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 33 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92'256. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,9 Millionen Corona-Tests positiv aus.

21:45

Die Europäische Seuchenbehörde ECDC sieht gegenwärtig keine dringende Indikation für Auffrischungsimpfungen bei komplett Geimpften. Die Behörde verweist auf die vorliegenden Daten. Bei einigen Personen mit einem geschwächten Immunsystem sollte dagegen jetzt schon eine derartige Zusatzimpfung erwogen werden, heißt es.

21:25

Angesichts steigender Fallzahlen verschiebt Paramount Pictures den Start von gleich zwei Filmen des US-Stars Tom Cruise. "Top Gun: Maverick" solle nun im Mai und "Mission: Impossible 7" im September 2022 herauskommen, teilt ein Sprecher mit. Die bereits mehrfach verschobene "Top Gun"-Fortsetzung war zuletzt für den 19. November angesetzt und sollte kurz vor Thanksgiving die diesjährige Feiertags-Kinosaison einleiten.

Der neue Termin am 27. Mai war eigentlich dem zweiten Film zugedacht, der nun deswegen auf den 30. September ausweichen muss. Kinoketten wie AMC Entertainment, Cineworld und Cinemark Holdings hoffen, dass derartige Blockbuster die Zuschauer wieder in ihre Säle anlocken können.

20:45

In Spanien sind 70 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Mehr als 66 Millionen Impfdosen seien verabreicht worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Rund 77 Prozent der Bevölkerung seien teilweise immunisiert.

19:50

In Grossbritannien können etwa eine halbe Million Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem eine dritte Corona-Impfung erhalten. "Wir wissen, dass Menschen mit bestimmten Erkrankungen, die sie besonders anfällig für Covid-19 machen, durch zwei Impfdosen möglicherweise weniger Schutz gegen das Virus erhalten haben", sagte Gesundheitsminister Sajid Javid am Mittwoch. Eine dritte Dosis solle dazu beitragen, ihren Schutz zu verstärken.

Dabei geht es um Menschen, die etwa an Leukämie oder HIV erkrankt sind oder eine Organtransplantation hatten. Sie müssen mindestens zwölf Jahre alt sein und die zweite Impfung muss mindestens acht Wochen zurückliegen. Javid folgt damit einer Empfehlung der britischen Impfkommission JCVI.

Der Minister betonte, die Massnahme sei nicht Teil der geplanten Auffrischungskampagne. Es sei aber geplant, dass die sogenannten Booster-Impfungen noch in diesem Monat starten, sagte Javid. Die JCVI berät allerdings noch über den Nutzen solcher Auffrischungen. Ebenfalls noch nicht entschieden ist, ob allen 12- bis 15-Jährigen eine Impfung angeboten werden soll. Dies fordern unter anderem Lehrergewerkschaften angesichts des anlaufenden Schuljahres.

19:45

Von den mindestens einmal geimpften US-Bürgern wollen 76 Prozent einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge eine Auffrischungsimpfung haben. In dieser Gruppe verwiesen fast 43 Prozent zur Begründung auf die ansteckendere Delta-Variante und 34 Prozent auf ihr Alter. Die USA wollen ab dem 20. September mit Auffrischungsimpfungen beginnen.

18:50

Gut die Hälfte der US-Unternehmen könnten einer Erhebung zufolge bis Ende des Jahres eine Impfpflicht am Arbeitsplatz einführen. Gegenwärtig hätten 21 Prozent entsprechende Regeln, heißt es in der Umfrage von Willis Towers Watson bei 961 amerikanischen Firmen. Bei fast einem Viertel der Konzerne werde erwogen, eine Impfung zur Bedingung für die Anstellung zu erheben.

