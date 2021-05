08:15

Indien steuert mit hohem Tempo auf die Schwelle von 20 Millionen Corona-Ansteckungen zu. Das Gesundheitsministerium meldete am Montag 368'147 Neuinfektionen und damit den zwölften Tag in Folge mehr als 300.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Am Samstag war sogar erstmals mit mehr als 400'000 Neuinfektionen erneut ein weltweiter Höchstwert registriert worden.

Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen in dem südasiatischen Schwellenland mit rund 1,35 Milliarden Einwohnern auf 19,93 Millionen. Das sind weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 3417 auf 218'959. Nur die USA und Brasilien weisen mehr auf. Experten befürchten aber bei Infektionen und Todesfällen eine hohe Dunkelziffer.

Maharashtra toll crosses 70,000; new #COVID19 cases drop to 56,647 Read: https://t.co/vjO1UiTNwK pic.twitter.com/JHmNYxgVlH — The Times Of India (@timesofindia) May 3, 2021

Nach einem Abebben der Fälle im Januar und Februar hat die zweite Corona-Welle Indien überrollt. Viele Krankenhäuser sind überfüllt, es mangelt an medizinischem Sauerstoff zur Behandlung von Covid-19-Patienten und Impfstoff. Internationale Hilfe ist angelaufen. Für die rasante Corona-Ausbreitung werden Virus-Mutationen verantwortlich gemacht, aber auch, dass die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi wieder Massenveranstaltungen zugelassen hat.

Mindestens elf Bundesstaaten und Territorien haben neue Beschränkungen verhängt. Vor einem landesweiten Lockdown scheut Regierungschef Modi aber aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen zurück.

+++

06:30

Voraussichtlich nach 13 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Corona-Infektionszahlen vom Freitag, Samstag und Sonntag publizieren. Zuletzt sind die Fallzahlen in der Schweiz rückläufig gewesen. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb von 24 Stunden 1831 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Vor einer Woche hatte das BAG innerhalb von 24 Stunden noch 2113 neue Coronavirus-Ansteckungen bekanntgegeben. Die Spitaleinweisungen legen im Gegensatz zu den Infektionszahlen aber zu.

Die Impfungen gewinnen an Fahrt. Vom 22. April bis 28. April wurden in der Schweiz 357'624 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht, wie das BAG weiter bekanntgab. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 51'089 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 12 Prozent. Insgesamt wurden bis vergangenen Mittwoch 2'642'062 Impfungen durchgeführt.

Experten haben die Hoffnung, dass sich die Lage in der Schweiz bald deutlich entspannen wird. "Wenn 50 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft sind, gibt es in der Schweiz einen Sommer wie in Israel", Steve Pascolo, Immunologe an der Uni Zürich, zum "SonntagsBlick". In Israel, wo über 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, sind die Fallzahlen drastisch gesunken. Auch Rudolf Hauri, Präsident der Kantonsärzte, ist überzeugt: "Wir werden eine deutliche Normalisierung erleben, wenn die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist."

Die bereits erfolgten Öffnungsschritte - etwa offene Restaurant-Terrassen und offene Fitnesstudios - wie auch das Oster-Wochenende haben bisher keinen Ansprung bei den Fallzahlen ausgelöst. Manche Virologen sind aber skeptisch, ob die so genannte dritte Welle nicht wieder an Fahrt gewinnen könnte. Der Bundesrat stellt frühestens für Ende Mai weitere Lockerungen in Aussicht.

Concerts, matchs, festivals Le Conseil fédéral ne peut pas encore décider si les grandes manifestations seront autorisées dès juillet. Par contre, il veut donner aux organisateurs et aux cantons des perspectives pour planifier leurs activités. Le projet va en consultation. https://t.co/qGKOf23UPx — Alain Berset (@alain_berset) April 28, 2021

+++

+++

05:50

In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 368'147 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am Samstag hatte das Land erstmals über 400'000 Fälle und damit einen weltweiten Höchstwert registriert. Insgesamt haben sich mehr als 19,93 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist der zweithöchste Wert nach den USA. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 3417 auf 218'959.

Indien, wo mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben, wird seit Ende Februar von einer zweiten Corona-Welle mit mehreren Virus-Varianten heimgesucht.

3689 Corona-Tote: Trauriger Tagesrekord in Indien https://t.co/XWnLwOE2Ov — Blick (@Blickch) May 2, 2021

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 9160 neue Positiv-Tests in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 146,9 von 146,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 84 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus.

Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 83'276. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,42 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

+++

03:00

In den USA sind inzwischen 104,7 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Insgesamt seien mehr als 245,5 Millionen Dosen verabreicht worden. Rund 147 Millionen Menschen seien bereits vollständig geimpft. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

+++

22:30

Der deutsche Politiker Markus Söder begründet die diskutierten Ausnahmen für Geimpfte bei Grundrechtseinschränkungen auch damit, dass man künftig Menschen davon überzeugen müsse, sich impfen zu lassen. "Wir werden Ende Mai, Anfang Juni in eine Situation bekommen, für das Impfen werben zu müssen", sagt er in der ARD. Dabei seien die Sonderregeln für Geimpfte und Genesene dann ein Anreiz zum Impfen.

Der Virologe Michael Stürmer warnt derweil vor den Plänen der deutsche Regierung, Geimpften das Recht zu geben, sich nicht mehr an Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten zu müssen. Es gebe ein Restrisiko, dass sich Geimpfte infizieren und andere anstecken können, sagt Stürmer in der ARD. "Wir müssen Kontakte weiterhin reduzieren", fügt er mit Blick auf Vorschläge des Justizministeriums hinzu.

++++

+++

