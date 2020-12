07:15

In den USA sind am Samstag einer Reuters-Berechnung zufolge mindestens 186.475 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der Corona-Fälle in dem Land insgesamt auf 17,61 Millionen. Mindestens 2522 weitere Todesfälle wurden gemeldet. Insgesamt sind damit 316.364 Menschen gestorben.

+++

06:40

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Grossbritannien wollen die Niederlande Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen lassen. Das Verbot des Flugverkehrs mit Passagieren aus dem Vereinigten Königreich werde ab (diesem) Sonntag zunächst bis zum 1. Januar gelten, teilte die niederländische Regierung am frühen Sonntagmorgen mit. Das Institut für Umwelt und Gesundheit RIVM habe empfohlen, die Einschleppung dieses Virusstammes aus dem Vereinigten Königreich so weit wie möglich zu begrenzen, indem die Reisebewegungen aus dem Vereinigten Königreich so weit wie möglich eingeschränkt oder kontrolliert würden. Auf dieser Grundlage habe das Kabinett den Beschluss gefasst, den Flugverkehr auszusetzen.

+++

06:15

Die Behörden in Südkorea melden 1097 neue Corona-Infektionen, darunter 185 in einem Gefängnis in der Hauptstadt Seoul. Das ist der fünfte Tag in Folge mit mehr als 1000 Positiv-Tests.

+++

05:00

In Deutschland wurden in 22.771 (Vortag: 31.300) neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1.494.009 Positiv-Tests. Weitere 409 (702) Menschen starben, die positiv getestet wurden. Insgesamt werden nun 26.049 Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 192,2 (189,6). Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 22.771. ➡️ höchster jemals an einem Wochenende ausgewiesener Tageswert ➡️ plus 13% gegenüber Vorwoche @welt pic.twitter.com/cmFN3i0wjg — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 20, 2020

+++

02:15

Weltweit sind in über 75 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,68 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit mehr als 17,42 Millionen Positiv-Tests und fast 314.000 Todesfällen.

+++

+++

00:30

62 Prozent der Menschen in Deutschland wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen, wie die Zeitung "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar berichtet. Demnach wollen 32 Prozent sich nicht impfen lassen. Unentschlossen äußerten sich sechs Prozent der Befragten

+++

22:00

Einer Reuters-Zählung zufolge haben sich in Afrika insgesamt mehr als 2,5 Millionen Menschen mit Coronavirus infiziert. Vor allem in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Mauretanien, Ghana und der Elfenbeinküste hätten die Fälle in einer zweiten Welle auf Rekordzahlen deutlich zugelegt, geht aus der Erhebung hervor. Allein in den vergangenen 30 Tagen seien 454.000 neue Infektionen dazugekommen. Dies entspricht fast 18 Prozent der 2,5 Millionen Infektionen.

Zur Übersicht der weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University geht es hier.

+++

21:15

In Israel hat die Impfkampagne begonnen. Als Erster ließ sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Vakzin gegen das Coronavirus spritzen. Laut Gesundheitsbehörden gibt es in Israel insgesamt 372.401 Corona-Infektionen und 3070 Todesfälle bei einer Bevölkerung von rund neun Millionen Menschen.

20:45

+++

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA steigt nach Angaben des Zentrums zur Seuchenbekämpfung (CDC) um 403.359 auf rund 17,391 Millionen. Die Zahl der Toten erhöht sich um 2756 auf 312.636. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.

+++

19:30

Der britische Premierminister Boris Johnson verhängt schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Dazu gebe es keine Alternative, sagt er auf einer Pressekonferenz. London und der Südosten Englands, in denen ein Drittel der Einwohner des Landes leben, müssten nun zu Hause bleiben, Ausnahmen gebe es bei sehr wichtigen Gründen wie etwa dem Gang zur Arbeit. Weitere Geschäfte müssen schließen, bei sozialen Kontakten ist nur noch das Treffen mit einer Person unter freiem Himmel erlaubt. Die neuen Maßnahmen sollen ab Sonntag um Mitternacht gelten.

+++

+++

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)