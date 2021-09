10:25

Die "Freunde der Verfassung" haben am Dienstag in Bern eine Petition "gegen die Entmündigung der Eltern und Impfpropaganda für Kinder" eingereicht. Unterzeichnet ist sie von über 8000 Personen. Die Petitionäre wehren sich dagegen, dass Kinder von zehn bis 15 Jahren selbst entscheiden können, ob sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. An Schulen und Ausbildungsstätten dürfe zudem keine "Impfpropaganda" betrieben werden. Impfstoffe für unter 16-Jährige sollten erst nach dem ordentlichen Zulassungsverfahren bewilligt werden, fordern die Petitionäre weiter.

+++

10:15

Sanofi steigt trotz positiver erster Studienergebnisse aus der Entwicklung eines eigenen mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 aus. Dieser würde zu spät auf den Markt kommen, erklärte ein Sprecher des französischen Pharmakonzerns.

+++

09:30

Die Coronakrise hat Bewegung in den als träge geltenden Schweizer Wohnungsmarkt gebracht. Die Pandemie hat gemäss einer Studie der Grossbank Credit Suisse den Trend der nachlassenden Bautätigkeit beschleunigt und Lieferprobleme sorgen für Bauverzögerungen. Erstmals seit 2009 sind die vom Bundesamt für Statistik jährlich erhobenen Leerwohnungszahlen wieder gesunken.

Immobilienmarkt - Wohnungsleerstand geht stark zurück - Covid-19 als Trendverstärker https://t.co/zJ21dhpUld pic.twitter.com/Gbl6xHRZzl — cash (@cashch) September 28, 2021

+++

07:15

Indien verzeichnet mit 18'795 Corona-Neuinfektionen den niedrigsten Wert seit Anfang März. Zudem meldet das Gesundheitsministerium 179 Todesfälle binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Das ist die niedrigste Zahl seit Mitte März. Insgesamt haben sich in Indien seit Beginn der Pandemie rund 33,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 447'000 Menschen sind in Verbindung mit einer Infektion gestorben. Indien verzeichnet nach offiziellen Daten weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA und die drittmeisten Corona-Todesfälle nach den USA und Brasilien.

+++

06:05

Nach fast sechs Monaten will Japan noch diese Woche die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lockern. Am Donnerstag werde der Coronavirus-Notstand in allen Regionen aufgehoben, da die Zahl der neuen Fälle rückläufig sei und die Belastung des Gesundheitssystems nachlasse, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Einige Regelungen würden jedoch zur Verhinderung eines erneuten Anstiegs der Fälle bestehen bleiben.

Japan seeks to end COVID-19 state of emergency this month -minister https://t.co/nUrzHaxqG4 pic.twitter.com/2y23vRIU0J — Reuters (@Reuters) September 28, 2021

+++

06:00

Die Fluggesellschaft Swiss warnt ungeimpfte Mitarbeitende vor einer Kündigung. Die Fluggesellschaft spricht voraussichtlich ab Ende Januar 2022 Kündigungen aus für Mitarbeitende, die sich gegen das Coronavirus nicht impfen lassen wollen, wie sie angibt.

+++

04:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4171 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 493 weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 4664 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 60,3 von 61,7 am Vortag. 101 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93.504. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,2 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

22:00

Chile hat den Pandemie-Notstand beendet. Grund sei ein Rückgang der Corona-Neuinfektionen, teilen die zuständigen Behörden mit. Chile hatte den Notstand Anfang 2020 ausgerufen. Dadurch war es der Regierung möglich, nächtliche Ausgangsperren zu verhängen und Quarantäne in schwer getroffenen Bezirken anzuordnen. Zudem sollen Beschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und bei der Personenzahl bei Veranstaltungen fallen. Für Montag gab Chile 640 Neuinfektionen bekannt.

+++

21:00

US-Präsident Joe Biden hat nach Regierungsangaben seine Covid-19-Auffrischungsimpfung bekommen. Damit trat er auch Kritikern entgegen, die fordern, die USA sollten mehr Impfstoff an ärmere Länder abgeben statt den eigenen Bürgern eine dritte Dosis zu verabreichen. In der vergangenen Woche hatte die US-Seuchenbehörde CDC grünes Licht für eine dritte Dosis des Vakzins von Pfizer und Biontech gegeben unter anderem für Menschen über 65 Jahre oder mit Vorerkrankungen.

+++

20:00

Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) fordert den Bundesrat erneut auf, die Corona-Gratistests für asymptomatische Personen beizubehalten, solange die erweiterte Zertifikatspflicht gilt. Auf eine eigene Vorlage verzichtet sie jedoch.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)