06:40

Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden zwischen 27. Januar und 21. Juli in der Schweiz nur gerade 273 Ansteckungen von vollständig geimpften Personen (ab zwei Wochen nach 2. Impfung) gemeldet, berichtet das Schweizer Radio und Fernsehen . In diesem Zeitraum wurden in der Schweiz rund 190'000 Neuinfektionen registriert. Auch wenn es sich bei der Zahl von 273 wohl um eine Unterschätzung handelt, da Geimpfte eher asymptomatisch sind, ist die Zahl der Impfdurchbrüche in der Schweiz zurzeit gering.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1890 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 248 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 1642 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 12,2 von 11,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'458. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,75 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

Australia cautions COVID-19 cases to rise despite weeks-long lockdown https://t.co/oCdqBXhkiy pic.twitter.com/wXauuZ4FpT — Reuters (@Reuters) July 22, 2021

+++

01:40

Eine britische Studie bestätigt eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Zwei Dosen des Impfstoffs Covid-19 von BioNTech/Pfizer oder AstraZeneca seien gegen die hochgradig übertragbare Delta-Variante des Coronavirus fast genauso wirksam wie gegen die bisher dominierende Alpha-Variante, heißt es in der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Untersuchung. Demnach sind zwei Impfungen mit BioNTech/Pfizer 88 Prozent wirksam, um eine symptomatische Erkrankung durch die Delta-Variante zu verhindern, verglichen mit 93,7 Prozent gegen die Alpha-Variante. Die Zweifachimpfung mit AstraZeneca schützt zu 67 Prozent wirksam gegen die Delta-Variante, verglichen mit 74,5 Prozent gegen die Alpha-Variante.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

23:45

Die US-Fluggesellschaft American Airlines will angesichts der Erholung in der Luftfahrtbranche von der Corona-Krise mehr Piloten einstellen als zunächst geplant. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das Reuters einsehen konnte. Die Airline will dieses Jahr nun 350 und nächstes Jahr mehr als 1000 Flugkapitäne neu an Bord holen. Ursprünglich wollte sie 2021 nur 300 und 2022 lediglich 600 Piloten anstellen.

+++

20:30

In den USA sind inzwischen fast 162 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 339 Millionen Dosen verabreicht worden. Knapp 187 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

+++

19:20

Die Angestellten des nationalen britischen Gesundheitsdiensts NHS in England erhalten eine Gehaltserhöhung von drei Prozent. Diese werde rückwirkend bis April 2021 gelten, teilt die Regierung mit. Damit folge man der Empfehlung unabhängiger Experten.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)