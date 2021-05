07:10

Ab Anfang Juni sind im Kanton Zürich Demonstrationen wieder erlaubt. Die Beschränkung der Zahl der Teilnehmenden auf maximal 100 Personen fällt weg, wie der Regierungsrat mitteilt. Ab Juni gelten auch im Kanton Zürich die Bundesregeln. Damit fällt auch das Verbot der Prostitution.

Der Regierungsrat hat entschieden, die kantonale Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie nicht zu verlängern. Damit gelten im Kanton Zürich ab Juni ausschliesslich die Bundesregeln. https://t.co/YA95wZqV8b #rrzh #CoronaInfoCH — Kanton Zürich (@KantonZuerich) May 26, 2021

Forscher der Universitätsmedizin Ulm haben in dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca Verunreinigungen durch Proteine entdeckt. Ob die Wirksamkeit des Vakzins dadurch beeinflusst wird oder es einen Zusammenhang zu Impfreaktionen gibt, könne aber nicht beantwortet werden, betonten die Forscher in einer Mitteilung zu der bislang nur als Preprint veröffentlichten Studie. Das müsse in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Der Proteingehalt pro Impfdosis habe aber deutlich über der theoretisch zu erwartenden Menge gelegen.

Die chinesische Botschaft in den USA warnt davor, die Diskussion um den Ursprung des Coronavirus zu politisieren. Die "Verschwörungstheorie eines Laborunfalls" tauche wieder vermehrt auf, schreibt sie in einer Stellungnahme.

Die Botschaft reagiert damit auf die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, dass die US-Geheimdienste den Ursprung der Pandemie genauer untersuchen sollen. Biden teilte dabei mit, dass das Szenario eines möglichen Laborunfalls in China bei Geheimdienstmitarbeitern zumindest für möglich gehalten werde.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert 6313 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für Deutschland. Das sind 5985 Fälle weniger als eine Woche zuvor. 269 weitere Menschen starben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 41,0. Am Tag zuvor betrug der Wert 46,8. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,66 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 87.995 Menschen starben.

Australia’s second-most populous state of Victoria will enter a one-week COVID-19 lockdown forcing its near seven million residents to remain home except for essential business as authorities struggle to contain a highly infectious outbreak https://t.co/JRA23OAhmd pic.twitter.com/PddO9c0l6a — Reuters (@Reuters) May 27, 2021

Die zuerst in Indien entdeckte Variante des Coronavirus könnte bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die bislang vorherrschende britische Variante. Das sagte der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College London in einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch.

Es gebe dazu jedoch noch keine belastbaren Daten, so der Wissenschaftler. Gewiss sei einzig, dass die auch als B.1.617.2 bezeichnete Variante einen Vorteil habe. Der könne zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Noch sei daher nicht sicher, ob sich die Mutante als dominant durchsetzen werde. Dieses Szenario sei aber wahrscheinlich.

Die französische Regierung plant ein weiteres Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft in Höhe von 15 Milliarden Euro. Der entsprechende Gesetzentwurf werde dem Parlament kommende Woche vorgelegt, sagt Finanzminister Bruno Le Maire der Zeitung "Les Echos". Unter anderem seien Steuererleichterungen für Hotels und Gaststätten vorgesehen.

