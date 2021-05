10:00

Ab dem 10. Mai steht in den Schweizer Apotheken ein neuer Antigen-Selbsttest zur Anwendung als Selbsttest zur Verfügung. Laut Angaben des Herstellers BD vom Freitag hat das Heilmittelinstitut Swissmedic die entsprechende Zulassung erteilt.

Becton, Dickinson and Company (BD) habe die Ausnahmebewilligung für den Marktzugang ihres Antigen-Sars-Cov-2-Schnelltests erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Angewendet werde er als Selbsttest. Er liefere Personen mit und ohne Symptome innerhalb einer Viertelstunde ein Echtzeitergebnis.

Der Bundesrat hatte am 12. März entschieden, den Einsatz von Selbsttests für das Screening von asymptomatischen Personen zu ermöglichen. Der nun zugelassene Test sei vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 27. April auf seiner Webseite gelistet worden und werde den Apotheken ab der Woche vom 10. Mai zur Verfügung stehen, hiess es in der Mitteilung von BD.

09:10

Der Kanton Zürich hat erst kürzlich 50'000 Impftermine für über 50-Jährige freigeschaltet. Und nun geht es weiter: Auf der Registrierungsseite sind nun auch für Jüngere - ab 16 Jahren - Termine in Impfzentren und Apotheken buchbar. Für Ende Mai und die erste Juni-Hälfte stünden 180'000 Termine zur Verfügung, teilt die Zürcher Gesundheitsdirektion mit. Dies berichtet blick.ch.

Weitere Termine würden gemäss der Zürcher Gesundheitsdirektion dann freigeschaltet, sobald die Impfstoffllieferungen in den kommenden Wochen planmässig eintreffen. "Mit den in Aussicht gestellten höheren Impfstoffmengen für Juni werden die Impfzentren auch ihre Öffnungszeiten erweitern."

Covid-19-Impfung: Aufgrund der grossen Nachfrage kann es sein, dass SMS mit Verspätung zugestellt werden. Das heisst: Sie kommen an, einfach verspätet.

Zudem: Wenn Sie im Warteraum landen, heisst das, dass es gleich weitergeht. — Gesund Kanton Zürich (@gd_zuerich) May 7, 2021

07:35

Frankreich blockiert laut einem Zeitungsbericht eine Bestellung der EU-Kommission von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen der Hersteller BioNTech/Pfizer.

Die Mitgliedsstaaten befürchteten nun, die EU könne mit ihrer Bestellung zu spät kommen und einen Teil des Kontingents verlieren, berichtete deutsche Tageszeitung "Welt" (Freitagausgabe) vorab unter Berufung auf EU-Diplomaten.

"Das wäre eine Katastrophe, für die Frankreich verantwortlich wäre", zitierte das Blatt einen Diplomaten. Über die Motive der Regierung in Paris werde spekuliert. Offenbar gehe es darum, Produktionskapazitäten für den BioNTech-Impfstoff nach Frankreich zu holen und heimische Unternehmen stärker in die Fertigung einzubinden.

07:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) steht in Zusammenarbeit mit Labors vor der Einführung eines neuen Tests, mit dem die indische Variante des Coronavirus rasch erkannt werden soll. Ein solcher Test werde bald vorliegen, sagte Fosca Gattoni, Leiterin der Corona-Test-Arbeitsgruppe beim BAG, in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung".

Eingestellt habe der Bund hingegen jene Tests, die die britische Variante des Corona-Virus beträfen. Diese sei so stark vorherrschend, dass ein spezifisches Contact-Tracing auf diese Variante hin nicht mehr sinnvoll sei.

06:00

Die Zahl der Neuinfektionen in Indien erreicht mit 414'188 einen neuen Rekordstand. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 3915 weitere Todesfälle bekannt. In dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen sind damit insgesamt knapp 21,5 Millionen Fälle und 234'083 Tote verzeichnet.

05:25

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 18'485 auf knapp 3,5 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legte demnach um 284 auf 84'410 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 125,7 angegeben. Vor einer Woche meldete das RKI 24'329 Neuinfektionen, 306 weitere Todesfälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 153.

02:50

Japans Regierung könnte einer Zeitung zufolge ab dem 20. Mai die Impfstoffe von AstraZeneca und Moderna zulassen. Etwa dann werde ein Treffen der Gesundheitsbehörden erwartet, berichtet "Nikkei". Bislang ist in Japan nur der BioNTech/Pfizer-Impfstoff zugelassen.

02:30

Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen will die japanische Regierung den Notstand in Tokio und drei weiteren Regionen bis zum 31. Mai verlängern. Zudem solle er in den Präfekturen Fukuoka und Aichi neu ausgerufen werden, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura.

23:50

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 73'380 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 15 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 2550 auf mehr als 416'949 zu.

23:30

In den USA sind der Seuchenbehörde CDC zufolge inzwischen 108,9 Millionen Menschen komplett geimpft und damit rund ein Drittel der Bevölkerung. Es seien insgesamt 251,9 Millionen Dosen verimpft worden, hiess es weiter. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

20:00

Das Coronavirus hat laut Schätzung des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) zum Tod von fast 6,9 Millionen Menschen weltweit geführt. Die Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die Gesamtzahl der Toten, die nach offiziellen Angaben mit dem Virus in Verbindung gebracht werden. Die IHME-Experten führen an, dass in vielen Ländern nur die Todesfälle in Krankenhäusern oder von Patienten mit bestätigter Infektion gezählt würden. Ausserdem hänge die Mortalitätsrate stark ab von der Zahl der Tests. Das IHME gehört zur Universität von Washington. Seine Schätzung bezieht sich nur auf Todesfälle, die direkt durch das Virus verursacht wurden, und nicht auf Todesfälle, die auf Beeinträchtigungen der Gesundheitsversorgung im Zuge der Pandemie zurückzuführen sind. Unklar ist, inwieweit die Forscher berücksichtigten, ob Patienten konkret an der Lungenerkrankung Covid-19 starben - oder es um eine reine Zählung von Todesfällen geht, die mit einem positiven Corona-Test in Verbindung gebracht werden.

