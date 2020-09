06:30

Das beliebte Ferienland Zypern hat mehrere Staaten, darunter die Schweiz, zu Hochrisikoländern erklärt. Grund sind die steigenden Zahlen von Coronavirus-Infektionen. Bei der Einreise nach Zypern müssen Ankömmlinge aus der Schweiz einen negativen Coronavirus-Test vorweisen. Ab dem 24. September müssen sie auch für 14 Tage in Selbstisolation.

Trotz Durststrecke bis 2024: Entlassungen sind bei Swiss «Ultima Ratio» https://t.co/eCwBw6khIG — BLICK (@Blickch) September 21, 2020

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Montag 1'095 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 420.

Der sprunghafte Anstieg vom Montag ist einer geänderten Zählung geschuldet: Seit vergangener Woche veröffentlicht das BAG Neuinfektionen nur noch von Montag bis Freitag, zu Wochenbeginn werden somit neue Fallzahlen für einen 72-Stunden-Zeitraum gemeldet.

05:00

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 1821 auf 274.158, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um zehn auf 9396 zu.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus der Johns Hopkins University findet sich hier.

02:45

Der britische Premierminister Boris Johnson will einer Zeitung zufolge seine Landslaute angesichts steigender Infektionszahlen zum Verbleib im Home Office auffordern. Johnson habe zudem Abgeordnete gewarnt, dass ein Handeln jetzt verhindern könne, dass später drastisch gehandelt werden müsse, berichtet ein Korrespondent von "The Telegraph" unter Berufung auf Insider.

Johnson soll im Laufe des Tages vor Abgeordneten und auch zur Nation sprechen. Die Anti-Corona-Massnahmen wurden am Montag wieder verschärft: Pubs sollen etwa früher schliessen.

Coronavirus: 10pm curfew for pubs and restaurants - but what other measures could Johnson announce later? https://t.co/Nc0qi4I1oq — SkyNews (@SkyNews) September 22, 2020

00:05

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 13'439 auf insgesamt mehr als 4,5 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 377 weitere Todesfälle - damit insgesamt 137'272 - bekannt.

20:15

In den USA sind binnen 24 Stunden 37'417 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 6,786 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Die Zahl der Todesopfer sei um 270 auf 199'024 gestiegen.

Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

19:40

An der Corona-Impfstoff-Allianz "Covax" unter Führung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich bislang 156 Länder beteiligt. Zudem werde mit der Zusage von weiteren 38 wohlhabenden Ländern in den kommenden Tagen gerechnet, teilte die WHO mit. Die USA und China seien aber nicht dabei, wobei mit China noch Gespräche liefen. Ziel der Initiative ist, dass reichere Länder gemeinsam einen Impfstoff kaufen, um ihn dann auch an ärmere Staaten weiterzugeben.

Geplant ist der Erwerb von rund zwei Milliarden Einheiten von verschiedenen Herstellern bis Ende 2021. Damit soll verhindert werden, dass jedes Land nur an sich denkt und Impfstoff-Bestände an den Meistbietenden gehen. Nach Angaben der WHO gibt es für "Covax" bislang Zusagen im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar für die Forschung und die Entwicklung eines Impfstoffs. Weitere 700 bis 800 Millionen Dollar seien aber dringend erforderlich.

19:25

In Frankreich steigt die Zahl der Infizierten um 5298 an. Die montags veröffentlichten Zahlen sind allerdings meistens auffallend niedrig, da sonntags weniger als an den anderen Wochentagen getestet wird. Ingesamt liegt die Zahl der Infizierten bei 458'061. Die Zahl der Corona-Toten steigt in den vergangenen 24 Stunden um 53 auf 31'338 an.

