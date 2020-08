06:40

Die Missachtung der Maskenpflicht in Geschäften, wie sie mehr und mehr Kantone in der Schweiz eingeführt haben, kann teuer werden. Wie der "Blick" schreibt, können in Basel-Stadt bis zu 10'000 Franken Busse fällig werden. Auch sei möglich, dass die Polizei ein Geschäft schliessen, in dem solche Verstösse vorkämen.

Basel-Stadt werde aber "mit Augenmass" gegen Masken-Missachtung vorgehen, zitiert der Blick Gesundheitsressort-Sprecherin Anne Tschudin. Noch keine Angaben zu Strafen hat der Kanton Zürich gemacht, wo ab dem (morgigen) Donnerstag Maskenpflicht in Läden herrscht. In der Westschweiz haben die Kantone Genf, Jura, Waadt und Neuenburg ebenfalls eine Maskenpflicht in den Läden eingeführt.

Was es über die Maskenpflicht in Zürcher Geschäften zu wissen gibt

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb eines Tages 202 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Montag waren es 157 bestätigte Fälle gewesen, am Sonntag 276 und am Samstag 295.

+++

05:50

In Deutschland sind weitere 1576 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigt damit die Gesamtzahl der Fälle auf 236'429. Den Angaben zufolge sind drei weitere Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Insgesamt zählt das RKI nun 9.280 Todesfälle.

+++

02:50

Der brasilianische Präsidenten-Sohn Flávio Bolsonaro ist nach eigener Aussage positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Es geht mir gut, ich habe keine Symptome und behandle zu Hause mit Hydroxychloroquin und Azithromycin", schrieb der Senator am Dienstag auf Twitter.

Vor ihm waren bereits sein Vater Jair Bolsonaro, dessen Frau Michelle und ein weiterer Sohn Corona-positiv getestet worden. Michelle Bolsonaros 80-jährige Grossmutter war Anfang des Monats im Zusammenhang mit der Atemwegs-Erkrankung Covid-19 gestorben. Das brasilianische Gesundheitsministerium meldet 47'134 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf knapp 3,67 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte um 1271 auf 116'580 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Ein Überblick über die weltweite Verbreitung der Ansteckungszahlen

+++

01:40

Die britische Regierung unterstützt mit rund 2,1 Millionen Euro die klinischen Studienphase eines DNA-basierten Impfstoffkandidaten der Universität Cambridge. Bei dem unter dem Namen DIOS-CoVax2 bekannten experimentellen Impfstoff werden genetische Sequenzen aller bekannten Coronaviren verwendet.

"Letztendlich wollen wir einen Impfstoff herstellen, der nicht nur vor SARS-CoV-2 schützt, sondern auch vor anderen verwandten Coronaviren, die von Tieren auf Menschen übertragen werden könnten", sagt Jonathan Heeney, Leiter des Labors für virale Zoonose an der Universität von Cambridge.

Der Impfstoffkandidat kann ungekühlt gelagert und ohne Spritze verabreicht werden. "Dies könnte ein grosser Durchbruch sein, wenn es darum geht, einer grossen Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt einen zukünftigen Impfstoff zu verabreichen", betont Saul Faust, Direktor des klinischen Forschungszentrums NIHR in Southampton.

+++

00:40

Nach einem Anstieg der Coronavirus-Infektionen verhängt die Türkei weitere Massnahmen zur Eindämmung des Virus. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt an, dass alle staatlichen Institutionen nun von zu Hause arbeiten oder in Schichten arbeiten dürfen. Bestimmte Veranstaltungen und Feiern wie Verlobungen sind in 14 Provinzen, einschliesslich der Hauptstadt Ankara verboten und Hochzeiten auf eine Stunde begrenzt, teilt das Innenministerium mit. Die Türkei registriert mit 1502 Neuinfektionen innerhalb eines Tages den grössten Anstieg seit Mitte Juni.

+++

20:20

In Frankreich sind laut Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden 3304 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Das sind zwar deutlich mehr als am Montag (1995), aber erheblich weniger als am Sonntag, als mit 4897 Neuinfektionen ein Rekordwert nach der Aufhebung der Beschränkungen verzeichnet wurde. Insgesamt sind 248'158 Ansteckungsfälle bekannt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 16 auf 30'544.

+++

20:10

In den USA ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden CDC die Zahl der nachgewiesenen Infektionen um 33'076 auf mehr als 5,71 Millionen gestiegen. Binnen eines Tages seien zudem 394 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Zahl auf 176'617.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)