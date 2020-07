12:30

Innerhalb von 24 Stunden sind in der Schweiz 142 neue Fälle mit Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Dies meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit Beginn der Pandemie sind 1688 Menschen an den Folgen des Virus gestorben, wie die die Behörde schreibt. Die Zahl aller erfassten Erkrankungen beläuft sich momentan auf 33'290.

Aktuell seien 707 Personen in der Schweiz in Isolation. Von einer Quarantäne betroffen sind laut BAG 3245 Personen.

+++

11:35

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, am Vortag seien 1758 Fälle gemeldet worden. Getestet wurden am Mittwoch 24 892 Menschen, die Ansteckungsquote war mit rund sieben Prozent ebenfalls so hoch wie nie zuvor. Falls dieser Trend anhält, wird in Kürze mit einem neuen Lockdown gerechnet.

Israel’s wildfire epidemic origin: "schools—not restaurants or gyms—turned out to be [Israel's] worst mega-infectors” says Israel’s deputy public health head testifies to parliament. #COVID19 https://t.co/Tes7RkvBcz — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 15, 2020

Insgesamt wurden in Israel bislang rund 44'200 Infizierte registriert. Aktive Fälle gibt es rund 24 000, davon sind mehr als 200 schwer erkrankt. 376 Menschen sind bislang nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Mitte Mai hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Israel noch im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen. Nach raschen Lockerungen schnellen die Zahlen jedoch seit Ende Mai immer weiter in die Höhe.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde zu Beginn der Pandemie für sein Krisenmanagement gelobt. Inzwischen steht er aber stark in der Kritik. Die Wirtschaft des Landes ächzt unter den Folgen der Krise, die Arbeitslosigkeit liegt bei 21 Prozent. Zur Abmilderung der ökonomischen Konsequenzen hat die Regierung ein milliardenschweres Hilfspaket beschlossen. Ausserdem kündigte Netanjahu am Mittwochabend eine Einmalzahlung für alle Bürger an.

+++

10:50

In Russland steigt die Zahl der festgestellten Infizierten nach Behördenangaben auf insgesamt 752'797, innerhalb von 24 Stunden haben sich weitere 6428 Menschen angesteckt. Zugleich zählten die Behörden 167 weitere Tote, womit die Zahl der Opfer auf 11'937 steigt.

+++

08:30

Der frühere Delegierte des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Daniel Koch, taucht auch nach seiner Pensionierung häufig in den Medien auf. Diese "Omnipräsenz" wird auch kritisiert. Wie der "Blick" berichtet, hat "Mr Corona", wie Koch auch genannt wird, sich nun dazu geäussert.

Er sei viel in den Medien, weil er weiterhin dem Anleigen des BAG nützlich zu sein, sagte Koch. Er habe eine Beratungsfirma für Sportorganisationen gegründet, erzählte Koch weiter. Der Vorwurf, seine gehäuften Medienauftritte seinen Werbung für diese Firma, weist der ausgebildete Mediziner allerdings zurück. "Wenn die Krise ausgestanden ist und ich nicht mehr gebraucht werde, geniesse ich mit Freude den Ruhestand", sagte Koch aber auch.

Die neusten BAG-Fallzahlen für die Schweiz und Liechtenstein werden für heute kurz nach Mittag erwartet.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) Am gestrigen Mittwoch sind innerhalb eines Tages 132 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Dienstag waren 70 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Montag 63, am Sonntag 85 und am Samstag 108. Insgesamt gab es bisher 33'148 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

+++

06:35

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist nach eigener Angabe erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Gestern Morgen habe ich den Test gemacht, gestern Abend kam das Ergebnis, dass ich noch immer positiv bin", sagte Bolsonaro in einem Video auf Twitter am Mittwochabend (Ortszeit).

Am Dienstag vergangener Woche hatte der Staatschef bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Seitdem führt er seine Amtsgeschäfte aus der Präsidentenresidenz in Brasília.

Brazilian President Jair Bolsonaro says he has tested positive for the new coronavirus a second time https://t.co/Yrn9SHxvTz — Bloomberg Politics (@bpolitics) July 16, 2020

+++

06:30

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt weltweit eine anziehende Wirtschaftstätigkeit fest nach einem beispiellosen Einbruch infolge der Coronakrise. Eine zweite Infektionswelle könne aber zu weiteren Rückschlägen führen, erklärt IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in einem Blog. "Wir sind noch nicht aus dem Schneider", betont sie.

+++

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um 534 auf 200'260, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um sieben auf 9078 zu.

+++

03:45

Australiens Bundesstaat Victoria meldet mit 317 Coronavirus-Fällen binnen 24 Stunden einen Rekordanstieg. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie auf dem Kontinent. Offiziellen Angaben zufolge sind über Nacht zwei über 80-jährige Männer an den Folgen von Covid-19 verstorben. Melbourne, die Hauptstadt Victorias und Australiens zweitgrößte Stadt, befindet sich seit vergangener Woche infolge steigender Virus-Fälle in einem erneuten Lockdown.

