12:40

In der Schweiz sind innerhalb von 24 Stunden 130 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt.

Die Fallzahlen schwanken im Verlauf der Woche. Am vergangenen Dienstag hatte die Zahl bei 132 gelegen. Am Donnerstag wurde mit 220 neu registrierten positiven Covid-19-Tests ein Wert so hoch wie Mitte April nicht mehr verzeichnet.

+++

11:20

Französische Wissenschaftler halten eine zweite Corona-Welle im Herbst oder Winter für sehr wahrscheinlich. Frankreich habe die Lage unter Kontrolle, erklärt der führende Wissenschaftsausschuss. In den vergangenen beiden Wochen hätten aber die Infektionszahlen deutlich zugenommen. Wie sich die Pandemie in nächster Zukunft entwickle, liege in der Hand der Bevölkerung.

+++

10:20

Die Coronavirus-Pandemie hat sich im zweiten Quartal 2020 stark auf die Nachfrage im Schweizer Schienenverkehr ausgewirkt. In den Monaten April bis Juni 2020 wurden im Vergleich zum Vorjahr 63,6 Prozent weniger Personenkilometer zurückgelegt, wie es weiter heisst.

Beim Güterverkehr sei der Rückgang der Nettotonnenkilometer mit 13,9 Prozent weniger dramatisch. Die Auswirkungen der Krise seien nichtsdestotrotz spürbar.

Noch sei ungewiss, wie lange es dauere, bis sich der öffentliche Verkehr vom drastischen Nachfragerückgang während der Corona-Pandemie erholt habe. Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (öV) hätten grosse finanzielle Verluste erlitten, die sie nicht aus eigener Kraft kompensieren könnten.

Das eidgenössische Parlament wird in der Herbstsession 2020 eine Vorlage zur Kompensation der Ertragsausfälle in Höhe von 800 Millionen Franken beraten.

+++

+++

09:35

In Russland hält ein Rückgang bei den Coronavirus-Neuinfektionen an. Die Behörden melden 5159 Ansteckungen binnen 24 Stunden. Damit bleiben die Neuinfektionen seit dem 20. Juli unter der Marke von 6000.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle steigt auf 861'423. Das sind nach den USA, Brasilien und Indien die viertmeisten weltweit. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 144 auf 14.351.

+++

06:45

Schweden hat weltweit von sich reden gemacht, in dem es die anderswo üblichen Lockdown-Bestimmungen nicht eingeführt hat. Das nordische Land ist dafür heftig kritisiert worden. Doch jetzt, wo viele Länder trotz Einschränkungen im Alltag steigende Fallzahlen beobachten, sinken diese in Schweden. Die Strategie, eine Herdenimmunität zu erlangen, hat offenbar funktioniert, wie der "Blick" schreibt.

Derzeit liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen im 10-Millionen-Land bei 300, die Tendenz sinkt. In der Schweiz mit 8,6 Millionen Menschen liegt die Zahl seit rund zwei Wochen wieder im dreistelligen Bereich - allerdings mit steigender Tendenz.

+++

06:25

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuletzt bekannt gegeben wurden:

Montag: 66

Sonntag: 138

Samstag: 180

Freitag: 210

Donnerstag: 220

Mittwoch: 193

Dienstag: 132

Montag: 65

Sonntag: 110

Samstag: 148

Die neuesten Daten gibt das BAG täglich nach 12 Uhr heraus.

+++

04:50

In den USA steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters binnen 24 Stunden um mindestens 48'395 auf 4,73 Millionen. Weitere 582 Menschen sind an den Folgen gestorben. Die Zahl tödlich verlaufender Ansteckungen klettert auf 155'933.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Fälle von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

04:35

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland meldet 879 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 211'281. Die Zahl der Todesfälle legt den Daten zufolge um acht auf 9156 zu.

+++

04:00

Der australische Bundesstaat Victoria geht hart gegen Verstösse gegen Corona-Auflagen vor. Wer mit dem Virus infiziert und nicht zu Hause in Quarantäne anzutreffen sei, könne mit bis zu 3000 Euro Bussgeld belangt werden, kündigt der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, an.

Die sofort fällige Geldstrafe sei notwendig, da fast ein Drittel der Personen, die sich in Selbstisolation begeben mussten, bei Kontrollbesuchen nicht anzutreffen waren. Victoria meldet 439 neue Coronavirus-Fälle in den vergangenen 24 Stunden.

Breaking: Victorians who breach self-isolation rules will face fines of almost $5000 https://t.co/F7ehxaH8Jh — The Sydney Morning Herald (@smh) August 4, 2020

+++

03:00

Der Stabschef des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, Armeegeneral Walter Souza Braga Netto, ist positiv auf das Coronavirus gestestet. Ihm gehe es gut und er habe keine Symptome, teilt das Pressebüro mit. Er werde bis zu einem negativen Testergebnis in Isolation bleiben und seine Aufgaben weiterhin ausüben.

Vergangene Woche gaben Bolsonaros Frau und ein weiterer Minister eine Coronavirus-Infektion bekannt. Neben Bolsonaro haben sich weitere sieben Minister in Brasilien mit dem Virus infiziert.

+++

01:30

Brasilien meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 16'641 bestätigte Coronavirus-Infektionen sowie weitere 561 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden.

Sei Beginn der Pandemie registriert das lateinamerikanische Land mehr als 2,75 Millionen Fälle, die Zahl der Todesopfer steigt offiziellen Angaben zufolge auf 94.665. Brasilien verzeichnet nach den USA den schlimmsten Ausbruch des Virus weltweit.

+++

00:20

US-Präsident Donald Trump geht von einem wirksamen Coronavirus-Impfstoff "weit vor Ende des Jahres aus". Nähere Einzelheiten gibt er auf einer Pressekonferenz zunächst nicht bekannt.

OPEN THE SCHOOLS!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2020

Trump drängt weiter auf eine Öffnung der Wirtschaft, da ein "dauerhafter Lockdown" kein "gangbarer Weg vorwärts" sei, um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen. Andere Länder würden trotz weitreichender Beschränkungen ein Anstieg der Fälle verzeichnen.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)