13:00

Um 14 Uhr treten erneut Experten des Bundes vor die Medien, um die neusten Entwicklungen der Corona-Pandemie zu erläutern. Erstmals dabei ist Daniel Kochs Nachfolger, Stefan Kuster. cash zeigt die Medienkonferenz im Live-Stream.

Kuster ist der neue Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten. Er hat die Stelle bereits Anfang April angetreten, als Corona-Delegierter blieb Koch jedoch im Vordergrund. Ebenso wie Koch ist Kuster Mediziner, er war zuletzt Professor an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Unispital Zürich.Neben Kuster geben heute auch weitere Experten Auskunft über die Entwicklung der Pandemie.

Mit dabei sind:

Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration SEM, Susanne Kuster, stellvertretende Direktorin Bundesamt für Justiz, Barbara Perriard, Leiterin Sektion Politische Rechte Bundeskanzlei, Stephan Brunner, Sektion Recht Bundeskanzlei, Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatsekretariat für Wirtschaft.

#CoronaInfoCH #Coronavirus

Point de Presse heute 14.00 Uhr in Bern zum Stand der Dinge. Mit @EJPD_DFJP_DFGP, @Bundeskanzlei, SEM, SECO und BAG.

Livestream https://t.co/HAHVSx0aWm

+++

12:15

In Russland sind innerhalb eines Tages so viele mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben wie noch nie seit Beginn der Epidemie. 232 Todesfälle seien seit Donnerstag gemeldet worden, teilten die Behörden am Freitag in Moskau mit.

Zuvor lag diese Zahl immer deutlich unter der Marke von 200. Damit gibt es insgesamt 4374 Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Das ist vergleichsweise wenig. In Deutschland liegt die Zahl der Todesfälle derzeit bei 8450, in den USA sprechen Wissenschaftler von mehr als 100 000 Todesfällen.

Russia sees highest COVID-19 deaths for 2nd day in row https://t.co/PZRYzsmbek pic.twitter.com/Vdd9XH24UJ — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) May 29, 2020

Es gab vielfach Medienberichte über angeblich geschönte Statistiken. Die Behörden weisen das vehement zurück. Experten der Hauptstadt Moskau untersuchten vor diesem Hintergrund noch einmal die Todesfälle im April und korrigierten die Zahlen leicht nach oben. So seien etwa 756 Verstorbene positiv auf das Virus getestet worden, zum Tod hätten aber "andere Ursachen" geführt. Zunächst war von rund 600 Corona-Toten im April gesprochen worden.

+++

11:05

In den USA haben sich mehr als 3000 Arbeiter in Fleischfabriken mit dem Coronavirus infiziert, wie die grösste Gewerkschaft des Landes mitteilt, die diese Berufsgruppe organisiert. Mindestens 44 Arbeiter seien in diesem Zusammenhang gestorben. Die Gewerkschaft United Food and Commercial Workers ruft die Unternehmen und die Regierung auf, mehr zum Schutz der Beschäftigten zu tun.

+++

09:20

Die Stadt Zürich verdient mit den Corona-Bussen gutes Geld. Insgesamt 632 Ordnungsbussen je 100 Franken hat die Stadtpolizei Zürich wegen Verstössen gegen die Corona-Regeln verteilt. Das berichtet "Der Landbote". Insgesamt hat die Behörde damit rund 63'200 Franken eingenommen.

Die @StapoWinterthur hat bereits mehrere Hundert Personen wegen Verstössen gegen die Corona-Regeln gebüsst. Ab Pfingsten wird es etwas lockerer. #Winterthur (Abo)https://t.co/wnEDP7vhsz — Landbote.ch (@landbote) May 28, 2020

Im gleichen Zeitraum verdiente die Winterthurer Stadtpolizei mit 378 Bussen insgesamt 37'800 Franken . "Wir haben bisher immer mit gesundem Menschenverstand und Augenmass gehandelt", sagt Polizeisprecher Michael Wirder. "Nach einer gewissen Zeit stellten wir aber fest, dass sich einzelne Gruppen – häufig junge Menschen – um die Vorschriften schlichtweg foutierten." Darauf folgten die Bussen, so Wirder.

+++

+++

07:20

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charite ist zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland weiter unter Kontrolle gehalten und eine zweite Infektionswelle verhindert werden kann. "Vielleicht entgehen wir einem zweiten Shutdown", sagt er dem "Spiegel". Es gebe jetzt eine "theoretische Möglichkeit", dass die Deutschen "ohne zweite Welle durchkommen".

Die Wissenschaft habe inzwischen ein besseres Verständnis des Infektionsgeschehens. Man wisse nun besser, wie sich das Virus verbreite - und zwar über wenige sogenannte Superspreader, die es an viele Menschen weitergäben. "Und ein solches Infektionsgeschehen kann man besser kontrollieren als eine gleichförmige Ausbreitung unterm Radar, wie wir das am Anfang angenommen haben", sagt Drosten.

"Wenn wir nicht so früh hätten testen können, wenn wir Wissenschaftler nicht die Politik informiert hätten – ich glaube, dann hätten wir in Deutschland jetzt 50.000 bis 100.000 Tote mehr", so #Drosten gegenüber dem SPIEGEL. https://t.co/sNppCs919D — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 29, 2020

+++

05:45

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) um 741 auf 180'458. Binnen 24 Stunden sind 39 weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland beläuft sich laut RKI auf 8450.

+++

02:55

In China ist am Donnerstag kein neuer Coronavirus-Fall registriert worden. Das teilen Gesundheitsbehörden mit. In der chinesischen Stadt Wuhan hatte die Pandemie ihren Ausgang genommen.

+++

01:30

In Brasilien steigt die Zahl der Coronavirus-Toten von 25.598 auf 26.754. Die Zahl der Infizierten sei von 411.821 auf 438.238 angewachsen, teilt das Gesundheitsministerium mit.

+++

00:30

Nach Angaben der Organisation der 20 mächtigsten Staaten (G20) haben 36 arme Staaten wegen der Kosten der Corona-Krise um die Aussetzung der Schuldenzahlungen gebeten. Derzeit laufen Bemühungen der G20, der UN und andere internationaler Organisation, Regelungen für einen Schuldenerlass der ärmsten Länder der Welt aufzustellen.

