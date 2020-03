09:10

Die Schweiz ist international gesehen auf Rang zwei beim Tempo der Coronavirus-Ansteckungen.

Top, die Schweiz einmal mehr ganz vorne lit dabei! https://t.co/nCZsjw8h4n pic.twitter.com/BvW8F6rSyU — Mike Schwede (@mikeschwede) March 13, 2020

07:30

Die Coronakrise bringt in China auch neue reiche Leute hervor. Zum Beispiel Produzenten von Schutzmasken, wie Bloomberg schreibt:

The pandemic is creating new billionaires — the chairman of a Chinese company that makes surgical masks and gauze products is leading the way https://t.co/UnH6iZDoti — Bloomberg (@business) March 13, 2020

06:55

In China werden für Donnerstag acht neue Infektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 15 Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80'813. Südkorea meldet 110 neue Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 7979 Fälle.

06:15

Die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal in Italien werden von den Betroffenen als "kriegsähnlich" bezeichnet, wie der "Guardian" schreibt.

Italian doctor: 'An experience I would compare to a world war' https://t.co/01HLivn5V8 — The Guardian (@guardian) March 13, 2020

06:00

Die Lieferando-Kuriere stellen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr das bestellte Essen nur noch an der Wohnungstür ab. Ohne physischen Kontakt solle auch die Übergabe der Bestellungen bei den Restaurants ablaufen, teilt der niederländische Essenslieferdienst Takeaway.com mit, der hinter der Marke steht. Die Maßnahme gelte europaweit. Takeaway.com ist unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Polen, Österreich und der Schweiz tätig.

04:55

Der chinesische stellvertretende Industrieminister Xin Guobin erklärt, die Autoindustrie-Zulieferer in der Provinz Hubei - dem Epizentrum der Epidemie - würden in geordneter Weise die Produktion wieder aufnehmen. Xin versichert, die Regierung werde darauf achten, dass die globalen Lieferketten stabil seien.

03:00

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigt an, sich für 14 Tage in Quaräntene zu begeben. Seine Frau hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, er selbst zeige keine Symptome, teilt sein Büro mit.

Canadian PM Justin Trudeau in isolation after wife tests positive for coronavirus https://t.co/t7IdBbm3Sa — The Independent (@Independent) March 13, 2020

01:30

Der iPhone-Hersteller Apple kündigt die Wiedereröffnung all seiner 42 Filialen in China an. Diese waren im Zuge der Bekämpfung der Epidemie geschlossen worden.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)