11:30

In Russland steigt die Zahl der positiven Corona-Tests auf mehr als eine Million. In den vergangenen 24 Stunden kamen den Behörden zufolge 4729 neue Fälle hinzu. 123 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden.

10:55

An zwei Schulen, Bezirksschule Baden und Primarschule Unterentfelden, im Kanton Aargau sind mehrere Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als Folge müssen nun zwei Klassen in Quarantäne. Die Infektionsketten seien in den Fällen Baden und Unterentfelden unklar. Möglicherweise sei auch das Klassenzimmer der Ansteckungsort.

10:45

Die WHO erwartet in Europa keine Rückkehr zu vollständigen Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ausbrüche könnten mit lokalen Sperren bewältigt werden, sagt Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, dem Sender Sky News. "Der Tag, an dem wir die Pandemie besiegen werden, ist nicht unbedingt der Impfstoff, sondern dann, wenn wir lernen, damit zu leben. Und das kann morgen sein." Er erwarte in den kommenden Monaten keine grossen Ausgangssperren, um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden. "Ich bin optimistisch, aber wir können keine lokalen Lockdowns ausschliessen."

