Die französischen Detailhändler haben im März wegen der landesweiten Ausgangsbeschränkungen beinahe ein Viertel ihres Geschäfts verloren. Der Umsatz brach im Vergleich zum Vormonat um 24 Prozent ein, wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte.

Besonders drastisch fiel der Rückgang bei Nicht-Lebensmitteln (inkl. Autos und Zweiräder) aus: Hier gab es ein Minus von mehr als 43 Prozent. Der Umsatz mit Lebensmitteln schrumpfte dagegen nur um 0,9 Prozent. Im gesamten ersten Quartal nahmen die Detailhändler 7,2 Prozent weniger ein.

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Zahl der Infektionsfälle um 2486 auf 125'584 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 285 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internet-Seite mit. Insgesamt beläuft sich damit nach Zählungen des RKI die Zahl der an dem Virus gestorbenen Menschen in Deutschland auf 3254. Rund 72'600 Menschen sind demnach genesen.

We have the flattened the curve! 1/3 Der #Coronarvirus-Wendepunkt liegt - vorläufig jedenfalls - hinter uns. Das wird nun auch sichtbar an der Kurve der insgesamt gemeldeten Infektionen. Die Fallzahl, meldet das RKI eben, liegt jetzt bei 127.584.@welt pic.twitter.com/c98SD9dLwV — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) April 15, 2020

Die Stadt New York zählt nach Angaben der zuständigen Behörde bei den Todesopfern jetzt auch Verdachtsfälle mit. Es handele sich um 3700 Personen, die nie auf Covid-19 getestet wurden, aber wahrscheinlich an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit gestorben sind, wie das Gesundheitsamt der Metropole mitteilt. Mit ihnen belaufe sich die Zahl der Todesopfer in New York City seit dem 11. März nun auf mehr als 10.000.

Apple stellt auf einer Website https://www.apple.com/covid19/mobility Informationen darüber zur Verfügung, wie sich die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Autos und die Fortbewegung zu Fuss im Zuge der Ausgangsbeschränkungen geändert haben. Dem US-Konzern zufolge beruhen die Daten für verschiedene Länder und Regionen auf Suchanfragen des Landkartendienstes Apple Maps. Anfragen individueller Nutzer würden nicht darstellt. Auch Google, die Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland stellen anonymisierte Massendaten bereit.

