Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist langsamer gestiegen. Gemeldet wurden insgesamt 305 neue Fälle nach 781 am Vortag, wie am Sonntag aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorging. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 205.269. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 9118 unverändert. Das hat es seit März erst an einem Tag gegeben (21. Juni).

Vor allem die Urlaubssaison mit Hunderttausenden Reisen ins Ausland wird als Gefahr für eine zweiten Welle der Epidemie angesehen. Denn in vielen europäischen und nichteuropäischen Staaten steigen derzeit die Infektionszahlen. Zudem gab es wiederholt Kritik an einem fahrlässigen Verhalten deutscher Urlauber in Ländern wie Kroatien oder Spanien.

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt gegeben wurden:

Samstag: 148

Freitag: 154

Donnerstag: 117

Mittwoch: 141

Dienstag: 108

Montag: 43

Sonntag: 99

Samstag: 110



Gegen Ende der Woche hin stiegen die Fallzahlen. Die neuesten Daten gibt das BAG traditionell kurz nach 12 Uhr heraus.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach einem ersten Corona-Verdachtsfall in seinem Land eine Dringlichkeitssitzung des Politbüros einberufen. Die Person soll nach einem illegalen Grenzübertritt in diesem Monat aus Südkorea zurückgekehrt sein, wie staatlichen Medien am Sonntag berichteten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre dies der erste Corona-Fall, der offiziell von den nordkoreanischen Behörden anerkannt würde. Bislang hatten diese behauptet, dass es in dem Land keine bestätigten Corona-Fälle gebe.

Der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge sei die Person getestet worden. Das Ergebnis sei aber noch offen. Daher sei vorsorglich Quarantäne angeordnet worden. Außerdem solle untersucht werden, mit wem die Person möglicherweise in Kontakt gekommen ist.

Nordkorea hat Tausende von Coronavirus-Testsets aus Russland und anderen Ländern erhalten. Tausende von Menschen wurden unter Quarantäne gestellt, aber die Einschränkungen wurden vor kurzem wieder gelockert.

China hat am Samstag 46 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag seien es nur 34 gewesen, wie die Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte. Von den Neuinfektionen seien allein 22 in der weit westlich gelegenen Region Xinjiang aufgetreten. 13 befanden sich in der nordöstlichen Provinz Liaoning, während es sich bei den übrigen elf Neuinfektionen um importierte Fälle handelte. Seit Ausbruch der Epidemie wurden damit offiziell 83.830 Corona-Fälle in der Volksrepublik bestätigt. Die Zahl der Covid-19-Toten verharrte unverändert bei 4634.

Die Probleme bei der deutschen Corona-Warn-App sind nach Angaben der Deutschen Telekom auch für Besitzer von iPhones beseitigt worden. Seit Samstagnachmittag stehe ein Update für alle Apple-Nutzer mit dem IOS-Betriebssystem zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. Wenn dies installiert werde, gebe es keine Einschränkungen mehr bei der automatischen Aktualisierung der App.

Bislang gab es Fälle, in denen die App ihre Daten erst aktualisierte, wenn sie aufgerufen wurde. Bereits vor einigen Tagen steht nach Telekom-Angaben ein Update für Besitzer von Handys mit dem Android-Betriebssystem zur Verfügung, um denselben Fehler zu beheben.

Der Reiseveranstalter TUI streicht am Sonntag wegen einer von der Regierung in London angeordneten Quarantäne-Pflicht seine Flüge von Grossbritannien auf das spanische Festland und zu den Kanarischen Inseln. "Wir sind unglaublich enttäuscht, dass wir nicht früher von dieser Ankündigung erfahren haben", sagte der TUI-Geschäftsführer für Grossbritannien und Irland, Andrew Flintham, am Samstagabend. Schliesslich wollten viele Briten am Wochenende in den Urlaub starten.

Die britische Regierung hat wegen steigender Corona-Zahlen abrupt eine Zwei-Wochen-Quarantäne für alle Reisenden aus Spanien angeordnet. Die Massnahme soll ab Mitternacht britischer Zeit gelten (01.00 Uhr MEZ Sonntag). Das Aussenministerium empfahl zudem, auf alle unvermeidbaren Reisen auf das spanische Festland zu verzichten. Die Regierung in Madrid erklärte, Spanien sei ein sicheres Land mit nur lokalen und isolierten Coronavirus-Ausbrüchen.

Brasilien meldet 1211 weitere Tote im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. In den vergangenen 24 Stunden habe es zudem 51.147 gemeldete Neuinfektionen gegeben, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Das südamerikanische Land kommt damit offiziell auf 86.449 registrierte Todesopfer bei mehr als 2,34 Millionen bekanntgewordenen Infektionen.

