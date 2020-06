07:50

Die Ausbreitung des Coronavirus und die Implementierung der besten Massnahmen ist auch in den jüngsten Ausgaben der Sonntagszeitungen wieder ein grosses Thema. So forderte Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz und Regierungsrat von Basel-Stadt, gegenüber der "NZZ am Sonntag" angesichts der Lage in zahlreichen Ländern weitere Einreisemassnahmen des Bundes.

"Wir sollten nicht mehr viel Zeit verlieren, um eine Maskenpflicht einzuführen", sagte Engelberger zudem zur "SonntagsZeitung". "Wenn nötig, behalten wir uns eine Pflicht vor. Die Pandemie kann schnell wieder ein dramatisches Ausmass annehmen", erklärte Engelberger gegenüber dem "SonntagsBlick".

Am gestrigen Samstag wurden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 69 Neuinfektionen gemeldet: Damit sind die Zahlen im Lauf der Woche kontinuierlich angestiegen. Am Freitag waren 58 Infektionen gemeldet worden, am Donnerstag 52. Ausserdem wurde einem Zürcher Club der erste "Superspreader"-Vorfall in der Grossstadt registriert, der zu einer Quarantäne für 300 Personen geführt hat.

Der Leiter der Coronavirus-Taskforce des Bundes, Matthias Egger, regte gegenüber der "SonntagsZeitung" ebenfalls erneut eine Maskenpflicht an. "Wir empfehlen eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und überall, wo eine Nachverfolgung mittels Contact Tracing nicht möglich ist", sagte er der Zeitung.

Der "SonntagsBlick" thematisiert ausserdem die Hygiene bei Einkaufskörben. Coop desinfiziere die Wägeli und Einkaufskörbe weiterhin, hiess es in dem Blatt. Die Migros tue dies dagegen gemäss Auskunft der Pressestelle nicht.

+++

04:45

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 256 auf 193'499, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um drei auf 8957.

+++

02:35

Weltweit sind nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen fast zehn Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Mehr als 497'000 Menschen sind demnach gestorben.

+++

01:15

Nach den Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachthöfen spricht sich EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit für bessere Arbeitsbedingungen in der ganzen EU aus.

"Andere EU-Mitgliedsländer haben schon vor Jahren Beschwerden über die deutsche Fleischindustrie wegen unlauteren Wettbewerbs eingereicht. Aber sozial schlecht abgesicherte und diskriminierte Saisonarbeiter gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Staaten", sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Schmit kündigte Leitlinien an und notfalls auch eine EU-Richtlinie, sollten EU-Sozialstandards weiter umgangen werden.

+++

01:00

In Brasilien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 38'693 neue Infektionen und 1109 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,31 Millionen bekannte Fälle und 57'070 Todesfälle.

+++

22:00

Die Zahl der Todesfälle in den USA übersteigt nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von 125'000.

Damit sind mehr US-Bürger durch Covid-19 gestorben als bei den Kämpfen im Ersten Weltkrieg. Die Zahl der bekannten Fälle liegt nach Rekordzunahmen in Florida und Arizona bei über 2,5 Millionen.

President Trump's campaign directed the removal of thousands of "Do Not Sit Here, Please!" stickers, designed to help ensure social distancing, from seats in the arena where he held a rally last week in Tulsa, Oklahoma, the Washington Post reportedhttps://t.co/dySmcEohob — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 27, 2020

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)