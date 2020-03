07:30

Der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun sieht bis zum 20. April keine Lockerungen der bisher ergriffenen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. "Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen", sagte Braun dem "Tagesspiegel" (Samstag) laut Online-Veröffentlichung. Bis zu diesem Termin gelten demnach die meisten Maßnahmen und diese bleiben auch bestehen. Läden, Restaurants, Schulen und Universitäten seien geschlossen. "Rechtzeitig vor dem 20. stellen wir vor, wie es in der Phase danach weitergeht", erklärt der Kanzleramtschef. "Die Älteren und Kranken werden ihre Kontakte deutlich länger reduzieren müssen. Das ist eine wichtige Grundaussage, und das kann man schon absehen."

07:00

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA ist am Freitag so stark angestiegen wie noch nie zuvor an einem Tag. Die Behörden melden rund 18'000 neue Erkrankungen. Damit wächst die Zahl der bekannten Fälle auf mehr 103'000. Die USA verzeichnen die meisten bestätigten Ansteckungen weltweit. Erst am Donnerstag hatten die USA mit ihren Fallzahlen China und Italien überrundet - die beiden Pandemie-Brennpunkte in Asien und Europa. In den USA stieg am Freitag auch die Zahl der Todesfälle mit 370 so stark wie noch nie zuvor an einem Tag. Insgesamt sind jetzt rund 1630 Todesfälle infolge des Coronavirus gemeldet. Fünf Länder haben mehr Opfer zu beklagen. Weltweit erlagen laut Statistiken der Johns Hopkins Universität inzwischen rund 27'300 Menschen der Seuche. Die Zahl der Fälle näherte sich der Marke von 600.000 an.

In den USA forderte das medizinische Personal mehr Schutzausrüstung. In New York, New Orleans, Detroit und anderen Brennpunkt-Städten warnten Krankenhäuser und Praxen vor einem Mangel an qualifiziertem Personal, Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung. Vor allem würden für die Behandlung der durch das Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 mehr Beatmungsgeräte benötigt. "Wir werden viele Beatmungsgeräte bauen", sagte Präsident Donald Trump. In den kommenden 100 Tagen würden die USA 100.000 dieser Apparate herstellen. Sollten gar nicht so viele gebraucht werden, könne der Überschuss in andere Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien exportiert werden.

02:00

Südkorea meldet 146 Neu-Infektionen. Die Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen liegt damit jetzt bei 9478, wie die Zentren für Seuchenkontrolle mitteilen.

Hier die weltweite Coronavirus Map mit den aktuellen Zahlen:

01:00

In China ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen nach Angaben der Gesundheitsbehörden um 54 auf 81'394 gestiegen. Einen Tag zuvor waren 55 neue Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer stieg zuletzt um drei auf 3295.

