10:45

Hier eine visuelle Live-Darstellung auf Youtube, wie sich das Coronavirus ausbreitet weltweit (Play Button drücken):

+++

10:20

Im Kanton Tessin werden nun auch alle obligatorischen Schulen vom Kindergarten über die Primarschulen bis zur Oberstufe geschlossen. Dies gab der Tessiner Regierungsrat am Freitag bekannt.

+++

Am Donnerstag hatten die Börsen weltweit einen rabenschwarzen Tag. Am Freitag steigt der Leitindex der Schweizer Börse, der Swiss Market Index, wieder etwas an. Er steht fast 3 Prozent im Plus.

+++

10:15

Das Robert-Koch-Institut zählt 2369 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Dies sei ein starker Anstieg um etwa zehn Prozent gegenüber dem Vortag, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Die meisten Fälle verzeichne Nordrhein-Westfalen mit 688 Infektionen.

+++

10:00

Etwas Positives zwischendurch: Südkorea meldet erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus Mitte Januar mehr Genesungen als Neuinfektionen. Die Zahl der neuen Ansteckungsfälle ging am Freitag auf 114 von 110 am Donnerstag zurück, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Die Zahl der Infektionen stieg damit auf 7979, die Zahl der Todesfälle um drei auf 70. Der Abwärtstrend bei den Neuinfektionen nährte die Hoffnung auf eine Verlangsamung der Epidemie. Südkorea ist in Asien nach China am schwersten von dem Virus betroffen.

+++

09:45

Erstmals nach Ausbruch der Coronavirus-Krise ist in Spanien ein Gebiet zur Sperrzone erklärt worden. Die insgesamt knapp 70 000 Einwohner der katalanischen Nachbargemeinden Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui und Òdena dürfen das Sperrgebiet rund 60 Kilometer nordwestlich von Barcelona seit 21 Uhr am Donnerstag nicht mehr verlassen. Diese Massnahme gelte zunächst für 14 Tage, teilte die katalanische Regionalregierung mit.

Die Polizei überwacht den amtlichen Angaben zufolge die Einhaltung der Quarantäne. Ihre Häuser dürfen die Menschen aber verlassen. In dem betroffenen Gebiet war die Zahl der Infektionsfälle am Donnerstag innerhalb weniger Stunden von 20 auf 58 geklettert. Drei Menschen, die mit dem Covid-19-Erreger SARS-CoV-2 infiziert waren, kamen im Krankenhaus von Igualada bereits ums Leben.

Spanien ist inzwischen nach Italien das von der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Nach amtlichen Angaben gab es bis Freitagvormittag im ganzen Land mehr als 3000 nachgewiesene Infektionen und 84 Todesfälle.

Dia 1 del confinament a Igualada: controls estrictes i carrers buits Només pot accedir a la zona personal d'emergència i vehicles amb aliments i productes de primera necessitat https://t.co/dWO825faaX… #coronavirus #Igualada pic.twitter.com/SJZFjNwtGh — NacióDigital (@naciodigital) March 13, 2020

+++

09:10

Die Schweiz ist international gesehen auf Rang zwei beim Tempo der Coronavirus-Ansteckungen.

Top, die Schweiz einmal mehr ganz vorne lit dabei! https://t.co/nCZsjw8h4n pic.twitter.com/BvW8F6rSyU — Mike Schwede (@mikeschwede) March 13, 2020

+++

07:30

Die Coronakrise bringt in China auch neue reiche Leute hervor. Zum Beispiel Produzenten von Schutzmasken, wie Bloomberg schreibt:

The pandemic is creating new billionaires — the chairman of a Chinese company that makes surgical masks and gauze products is leading the way https://t.co/UnH6iZDoti — Bloomberg (@business) March 13, 2020

+++

06:55

In China werden für Donnerstag acht neue Infektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 15 Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80'813. Südkorea meldet 110 neue Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 7979 Fälle.

+++

06:15

Die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal in Italien werden von den Betroffenen als "kriegsähnlich" bezeichnet, wie der "Guardian" schreibt.

Italian doctor: 'An experience I would compare to a world war' https://t.co/01HLivn5V8 — The Guardian (@guardian) March 13, 2020

+++

06:00

Die Lieferando-Kuriere stellen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr das bestellte Essen nur noch an der Wohnungstür ab. Ohne physischen Kontakt solle auch die Übergabe der Bestellungen bei den Restaurants ablaufen, teilt der niederländische Essenslieferdienst Takeaway.com mit, der hinter der Marke steht. Die Maßnahme gelte europaweit. Takeaway.com ist unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Polen, Österreich und der Schweiz tätig.

+++

04:55

Der chinesische stellvertretende Industrieminister Xin Guobin erklärt, die Autoindustrie-Zulieferer in der Provinz Hubei - dem Epizentrum der Epidemie - würden in geordneter Weise die Produktion wieder aufnehmen. Xin versichert, die Regierung werde darauf achten, dass die globalen Lieferketten stabil seien.

+++

03:00

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigt an, sich für 14 Tage in Quaräntene zu begeben. Seine Frau hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, er selbst zeige keine Symptome, teilt sein Büro mit.

Canadian PM Justin Trudeau in isolation after wife tests positive for coronavirus https://t.co/t7IdBbm3Sa — The Independent (@Independent) March 13, 2020

+++

01:30

Der iPhone-Hersteller Apple kündigt die Wiedereröffnung all seiner 42 Filialen in China an. Diese waren im Zuge der Bekämpfung der Epidemie geschlossen worden.

